«Дзюба поистине мощный чувак»: финские СМИ — о матче с Россией на ЕВРО

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
16:00Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
19:00Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
22:00Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
13
2
Россия
23
3
Финляндия
23
4
Дания
10
Группа A
1
Италия
26
2
Уэльс
24
3
Швейцария
21
4
Турция
20
Группа C
1
Австрия
13
2
Нидерланды
13
3
Украина
10
4
Македония
10
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
16 июня, источник: Спорт РИА Новости

«Дзюба поистине мощный чувак»: финские СМИ — о матче с Россией на ЕВРО

Взгляд финских журналистов на ситуацию с коронавирусом в Петербурге, русских шпионов, безжалостный VAR и борьбу с Дзюбой.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Накануне стратегически важной встречи со сборной России финские журналисты попытались накалить обстановку, чтобы таким образом создать и без того сильное давление на соперника.

Например, обозреватели газеты Ilta-Sanomat первым делом обратили на главную проблему человечества прямо сейчас — коронавирус. По мнению финских СМИ, эпидемиологическая обстановка в России максимально печальная, о чем говорит и усиление мер против распространения инфекции в том числе в Санкт-Петербурге, где проходят матчи ЕВРО.

«Наших болельщиков ждет коронавирусный хаос в Санкт-Петербурге, где число заражений растет, а проведение массовых мероприятий до сих пор разрешено. Петербург живет так, будто никакого коронавируса не существует, а ведь в городе ожидается более трех тысяч наших болельщиков», — писали журналисты.

Впрочем, никакой коронавирус не помешал фанатам из Финляндии устроить массовую сходку перед игрой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Писали финские СМИ и о том, что во вторник, за день до игры, некоторые российские журналисты якобы шпионили за финской командой, подсматривая за ее тренировкой. Согласно регламенту, корреспондентам и репортерам разрешено зафиксировать первые 15 минут занятий команды, после чего они обязаны покинуть зону тренировок. Однако, как утверждают обозреватели Lapin Kansa, некоторые представители одной российской телекомпании якобы нарушили это правило и «устроили слежку» за тренировкой финнов, чтобы «раскрыть стартовый состав финской сборной на игру раньше времени».

«Российские фотографы буквально пытались зафиксировать все упражнения футболистов из-за ограждений», — говорится в материале.

«Теперь VAR — это ругательное выражение в Финляндии»

Одним из ключевых эпизодов матча стала отмена гола финского форварда Йоэля Похьянпало, который поразил ворота Матвея Сафонова уже на четвертой минуте встречи. Однако сделал это 26-летний нападающий, принадлежащий леверкузенскому «Байеру», с нарушением правил — забивал финн из положения вне игры, что оперативно зафиксировали видеоассистенты главного арбитра Данни Маккели. Этот момент финские журналисты отметили в первую очередь.

«Радость после гола была недолгой, она длилась всего мгновение. Именно это мгновение пережили “Филины” в матче с Россией, когда Похьянпало после непродолжительной схватки с защитником все же отправил мяч в цель. Но главный судья Маккели, коснувшись своего уха и услышав вердикт видеоассистента, гол отменил и зафиксировал офсайд. VAR был безжалостен», — пишут журналисты портала Yle.
Во время загрузки произошла ошибка.

Куда категоричнее выступил обозреватель Ilta-Sanomat Саку-Пекка Сунделин, который в своей колонке написал, что VAR негативно влияет на психологическое состояние футболистов, которые в течение нескольких минут переживают противоположные чувства. Впрочем, при этом он отметил, что работа видеоассистентов помогает арбитрам избежать грубых ошибок, что является огромным плюсом данной системы.

«Теперь VAR — это ругательное выражение в Финляндии. Но отмена гола Похьянпало не вызывает вопросов. VAR — это инструмент, который отлично зарекомендовал себя на этом чемпионате Европы. Для некоторых эти система замедляет игру, лишает футбол человеческих эмоций, ставит под сомнение сам футбол, потому что якобы нельзя использовать одни и те же технологии во всех видах спорта. А ведь есть место и разным трактовкам судейских решений, потому чувство несправедливости еще никуда не исчезло. Критика VAR колоссальна. Особенно в Англии. Но эта система, повторюсь, показывает себя на нынешнем ЕВРО исключительно хорошо», — написал журналист.

«Наш план игры против Дзюбы сработал»

Отметили в Финляндии и персону Артема Дзюбы. На этом ЕВРО капитан сборной России до сих пор не может забить, но сегодня результативным действием все же отметился, ассистировав Алексею Миранчуку. Финны убежды — им удалось нейтрализовать габаритного российского форварда.

«Россия вышла вперед, когда их лидер одним касанием передал мяч Миранчуку, который поразил финские ворота красивым ударом. Двухметровый Дзюба отметился в матче и по-другому: в конце второго тайма он уложил на газон Йоона Тойвио и избежал наказания», — говорится в заметке Yle.

Последний эпизод отметил и главный тренер финской сборной Маркку Канерва.

«Неприятно, когда такой крупный игрок, как Дзюба, тебя так атакует. Когда я был футболистом, такая борьба считалась нормальной. Но сейчас правила изменились, и то, что сделал российский форвард, не совсем правильно. Что касается матча, то россияне играли более-менее так, как мы и ожидали — передачами с флангов в штрафную. Интересно было бы, как изменилась игра сборной России, если бы мы забили в начале матча. Миранчук — талантливый и очень быстрый футболист. Но в тот момент, когда он забил, наша защита допустила ошибку. Да, гол получился красивым, но жаль, что мы не смогли его предотвратить».
Маркку Канерва
главный тренер сборной Финляндии

Финский защитник Даниэль О’Шонесси также подчеркнул, что план его команды с персональной опекой Дзюбы сработал.

«Дзюба поистине мощный физически чувак», — отметил он.

«Огромная потеря для России»

Интересно, что финны также обратили внимание на Марио Фернандеса. Натурализованный бразилец в середине второго тайма неудачно упал на спину и не смог подняться на ноги: врачи унесли его с поля на носилках, после чего футболиста госпитализировали с подозрением на травму грудного отдела позвоночника.

«Это выглядит очень плохо для россиян. Команда потеряла второго по значимости игрока. Фернандеса унесли на носилках, и это не сулит ничего хорошего. Турнир для Марио окончен? Это огромная потеря для России», — писали журналисты издания Iltalehti.

Впрочем, из стана российской сборной уже поступили позитивные новости: травмы позвоночника Фернандес избежал. Теперь медицинскому штабу команды предстоит выяснить, сможет ли Марио подготовиться к матчу с Данией, который состоится в Копенгагене 21 июня.

Во время загрузки произошла ошибка.
Финляндия
0:1
Первый тайм: 0:1
Россия
 Самая красивая легкоатлетка мира вновь восхитила подписчиков
'С Днем блондинок': Клишина опубликовала соблазнительное фото в бассейне
Возрастное ограничение 18+
Главные темы
Россия вымучила первую победу на Евро! Спасибо Миранчуку за гол
«Дзюба поистине мощный чувак»: выводы финнов из матча с Россией
Веселые финны и «деревня дураков». Фанаты перед игрой сборной РФ
«Россия — пережиток дефицита СССР. Сочувствуем Головину»
Кьеллини побил рекорд по матчам на Евро для итальянских полевых игроков, но получил травму
Матч Бельгия — Дания на Евро будет остановлен на 10-й минуте в честь Эриксена
Дмитрий Черышев рассказал о состоянии защитника Марио Фернандеса
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Бэйл с пенальти пробил мимо ворот в игровое время матча Евро. Рауль делал это последним — в 2000-м
Сборная Уэльса одержала победу над Турцией. Бэйл не забил пенальти, но отдал 2 голевые передачи
Италия — Швейцария: стартовые составы команд на матч Евро
Глава Датского футбольного союза призвал УЕФА пересмотреть правила после решения возобновить матч с Финляндией
Сборная России обратилась к Бузовой после победы над финнами на ЕВРО-2020
Лукаку с разрешения главного тренера сборной Бельгии навестит Эриксена в больнице
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
Кадр дня
Алексей Миранчук только что забил первый гол сборной России на турнире
Рюдигер не будет дисквалифицирован за попытку укусить Погба
«Нужно еще послушать, что Черчесов скажет об этой ситуации после матча». Генич — о попадании в стартовый состав сборной России Сафонова
Черчесов объяснил, почему вратарь Сафонов вышел в стартовом составе в матче Евро с финнами
У игрока сборной России Фернандеса не зафиксировано повреждение позвоночника
Жирков наблюдал за матчем сборной России с трибуны вместе с болельщиками
Назван лучший игрок матча Финляндия — Россия
Дзюба сделал 22 результативных действия за последний 21 матч в составе сборной России
Турция и Уэльс назвали стартовые составы на матч Евро
Викторина
Знаете ли вы игроков сборной России?
Сборная России обыграла Финляндию в матче Евро
Министр внутренних дел Баварии прокомментировал инцидент с парапланом перед матчем Германия — Франция
Миранчук забил за сборную России впервые с 2019 года
Бранислав Иванович в форме сборной России пришел на стадион поддержать команду Черчесова в матче с Финляндией
Матч сборных России и Финляндии посетили почти 25 тысяч болельщиков
Дмитрий Черышев: «В первом тайме Россия играла в очень хороший футбол»
«Аталанта» отреагировала на гол Миранчука за сборную России на Евро
Футболиста сборной России Фернандеса увезли со стадиона на машине скорой помощи
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
17Сборная России победила Финляндию
15Красный закат над Невой, отсутствие Жиркова. Сборная Черчесова накануне матча с Финляндией
18Франция обыграла Германию в матче Евро
28Испания и Швеция сыграли первую нулевую ничью на Евро
18Словакия — Польша: Левандовски потерялся, Крыховяк удалился
30Голландцы обыграли Украину в лучшем пока матче Евро-2020
28Сборная Англии выиграла у Хорватии на «Уэмбли»
33Россия в стартовом матче Евро крупно проиграла Бельгии
11Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с финнами
35В стартовом матче Евро-2020 Италия разгромила Турцию
Миранчук забил первый гол России на Евро-2020. У Дзюбы голевой пас
Гол Финляндии в ворота России отменил ВАР. Похьянпало забил головой в падении после перехвата, но залез в офсайд
Сафонов — самый неопытный вратарь сборной России на крупных турнирах
Фернандес получил травму в матче с финнами. Его заменил Караваев
Де Бур о дисквалификации Арнаутовича: для Австрии это серьезная потеря
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Финские игроки вышли на поле перед игрой с Россией в футболках в поддержку Эриксена
Юрий Семин: «Отличный выбор стартового состава сборной России. Лучшие на поле»
Президент УЕФА прибыл в Баку на матч Евро-2020 между Турцией и Уэльсом
Защитник сборной Нидерландов де Лигт сыграет с Австрией на Евро-2020
Арнаутович дисквалифицирован на один матч Евро-2020
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь