«Дзюба поистине мощный чувак»: финские СМИ — о матче с Россией на ЕВРО

Накануне стратегически важной встречи со сборной России финские журналисты попытались накалить обстановку, чтобы таким образом создать и без того сильное давление на соперника.

Например, обозреватели газеты Ilta-Sanomat первым делом обратили на главную проблему человечества прямо сейчас — коронавирус. По мнению финских СМИ, эпидемиологическая обстановка в России максимально печальная, о чем говорит и усиление мер против распространения инфекции в том числе в Санкт-Петербурге, где проходят матчи ЕВРО.

«Наших болельщиков ждет коронавирусный хаос в Санкт-Петербурге, где число заражений растет, а проведение массовых мероприятий до сих пор разрешено. Петербург живет так, будто никакого коронавируса не существует, а ведь в городе ожидается более трех тысяч наших болельщиков», — писали журналисты.

Впрочем, никакой коронавирус не помешал фанатам из Финляндии устроить массовую сходку перед игрой.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CQLdeaxDx1d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CQLdeaxDx1d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQLdeaxDx1d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от OFNEWS (@ofnews_info)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Писали финские СМИ и о том, что во вторник, за день до игры, некоторые российские журналисты якобы шпионили за финской командой, подсматривая за ее тренировкой. Согласно регламенту, корреспондентам и репортерам разрешено зафиксировать первые 15 минут занятий команды, после чего они обязаны покинуть зону тренировок. Однако, как утверждают обозреватели Lapin Kansa, некоторые представители одной российской телекомпании якобы нарушили это правило и «устроили слежку» за тренировкой финнов, чтобы «раскрыть стартовый состав финской сборной на игру раньше времени».

«Российские фотографы буквально пытались зафиксировать все упражнения футболистов из-за ограждений», — говорится в материале.

«Теперь VAR — это ругательное выражение в Финляндии»

Одним из ключевых эпизодов матча стала отмена гола финского форварда Йоэля Похьянпало, который поразил ворота Матвея Сафонова уже на четвертой минуте встречи. Однако сделал это 26-летний нападающий, принадлежащий леверкузенскому «Байеру», с нарушением правил — забивал финн из положения вне игры, что оперативно зафиксировали видеоассистенты главного арбитра Данни Маккели. Этот момент финские журналисты отметили в первую очередь.

«Радость после гола была недолгой, она длилась всего мгновение. Именно это мгновение пережили “Филины” в матче с Россией, когда Похьянпало после непродолжительной схватки с защитником все же отправил мяч в цель. Но главный судья Маккели, коснувшись своего уха и услышав вердикт видеоассистента, гол отменил и зафиксировал офсайд. VAR был безжалостен», — пишут журналисты портала Yle.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/2586156862200?brandsafety=&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Куда категоричнее выступил обозреватель Ilta-Sanomat Саку-Пекка Сунделин, который в своей колонке написал, что VAR негативно влияет на психологическое состояние футболистов, которые в течение нескольких минут переживают противоположные чувства. Впрочем, при этом он отметил, что работа видеоассистентов помогает арбитрам избежать грубых ошибок, что является огромным плюсом данной системы.

«Теперь VAR — это ругательное выражение в Финляндии. Но отмена гола Похьянпало не вызывает вопросов. VAR — это инструмент, который отлично зарекомендовал себя на этом чемпионате Европы. Для некоторых эти система замедляет игру, лишает футбол человеческих эмоций, ставит под сомнение сам футбол, потому что якобы нельзя использовать одни и те же технологии во всех видах спорта. А ведь есть место и разным трактовкам судейских решений, потому чувство несправедливости еще никуда не исчезло. Критика VAR колоссальна. Особенно в Англии. Но эта система, повторюсь, показывает себя на нынешнем ЕВРО исключительно хорошо», — написал журналист.

«Наш план игры против Дзюбы сработал»

Отметили в Финляндии и персону Артема Дзюбы. На этом ЕВРО капитан сборной России до сих пор не может забить, но сегодня результативным действием все же отметился, ассистировав Алексею Миранчуку. Финны убежды — им удалось нейтрализовать габаритного российского форварда.

«Россия вышла вперед, когда их лидер одним касанием передал мяч Миранчуку, который поразил финские ворота красивым ударом. Двухметровый Дзюба отметился в матче и по-другому: в конце второго тайма он уложил на газон Йоона Тойвио и избежал наказания», — говорится в заметке Yle.

Последний эпизод отметил и главный тренер финской сборной Маркку Канерва.

«Неприятно, когда такой крупный игрок, как Дзюба, тебя так атакует. Когда я был футболистом, такая борьба считалась нормальной. Но сейчас правила изменились, и то, что сделал российский форвард, не совсем правильно. Что касается матча, то россияне играли более-менее так, как мы и ожидали — передачами с флангов в штрафную. Интересно было бы, как изменилась игра сборной России, если бы мы забили в начале матча. Миранчук — талантливый и очень быстрый футболист. Но в тот момент, когда он забил, наша защита допустила ошибку. Да, гол получился красивым, но жаль, что мы не смогли его предотвратить». Маркку Канерва главный тренер сборной Финляндии

Финский защитник Даниэль О’Шонесси также подчеркнул, что план его команды с персональной опекой Дзюбы сработал.

«Дзюба поистине мощный физически чувак», — отметил он.

«Огромная потеря для России»

Интересно, что финны также обратили внимание на Марио Фернандеса. Натурализованный бразилец в середине второго тайма неудачно упал на спину и не смог подняться на ноги: врачи унесли его с поля на носилках, после чего футболиста госпитализировали с подозрением на травму грудного отдела позвоночника.

«Это выглядит очень плохо для россиян. Команда потеряла второго по значимости игрока. Фернандеса унесли на носилках, и это не сулит ничего хорошего. Турнир для Марио окончен? Это огромная потеря для России», — писали журналисты издания Iltalehti.