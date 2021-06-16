«Дзюба поистине мощный чувак»: финские СМИ — о матче с Россией на ЕВРО
Взгляд финских журналистов на ситуацию с коронавирусом в Петербурге, русских шпионов, безжалостный VAR и борьбу с Дзюбой.
Взгляд финских журналистов на ситуацию с коронавирусом в Петербурге, русских шпионов, безжалостный VAR и борьбу с Дзюбой.
Накануне стратегически важной встречи со сборной России финские журналисты попытались накалить обстановку, чтобы таким образом создать и без того сильное давление на соперника.
Например, обозреватели газеты
«Наших болельщиков ждет коронавирусный хаос в
Санкт-Петербурге,где число заражений растет, а проведение массовых мероприятий до сих пор разрешено. Петербург живет так, будто никакого коронавируса не существует, а ведь в городе ожидается более трех тысяч наших болельщиков», — писали журналисты.
Впрочем, никакой коронавирус не помешал фанатам из Финляндии устроить массовую сходку перед игрой.
Писали финские СМИ и о том, что во вторник, за день до игры, некоторые российские журналисты якобы шпионили за финской командой, подсматривая за ее тренировкой. Согласно регламенту, корреспондентам и репортерам разрешено зафиксировать первые 15 минут занятий команды, после чего они обязаны покинуть зону тренировок. Однако, как утверждают обозреватели Lapin Kansa, некоторые представители одной российской телекомпании якобы нарушили это правило и «устроили слежку» за тренировкой финнов, чтобы «раскрыть стартовый состав финской сборной на игру раньше времени».
«Российские фотографы буквально пытались зафиксировать все упражнения футболистов
Одним из ключевых эпизодов матча стала отмена гола финского форварда Йоэля Похьянпало, который поразил ворота Матвея Сафонова уже на четвертой минуте встречи. Однако сделал это 26-летний нападающий, принадлежащий леверкузенскому «Байеру», с нарушением правил — забивал финн из положения вне игры, что оперативно зафиксировали видеоассистенты главного арбитра Данни Маккели. Этот момент финские журналисты отметили в первую очередь.
«Радость после гола была недолгой, она длилась всего мгновение. Именно это мгновение пережили “Филины” в матче с Россией, когда Похьянпало после непродолжительной схватки с защитником все же отправил мяч в цель. Но главный судья Маккели, коснувшись своего уха и услышав вердикт видеоассистента, гол отменил и зафиксировал офсайд. VAR был безжалостен», — пишут журналисты портала Yle.
Куда категоричнее выступил обозреватель
«Теперь VAR — это ругательное выражение в Финляндии. Но отмена гола Похьянпало не вызывает вопросов. VAR — это инструмент, который отлично зарекомендовал себя на этом чемпионате Европы. Для некоторых эти система замедляет игру, лишает футбол человеческих эмоций, ставит под сомнение сам футбол, потому что якобы нельзя использовать одни и те же технологии во всех видах спорта. А ведь есть место и разным трактовкам судейских решений, потому чувство несправедливости еще никуда не исчезло. Критика VAR колоссальна. Особенно в Англии. Но эта система, повторюсь, показывает себя на нынешнем ЕВРО исключительно хорошо», — написал журналист.
Отметили в Финляндии и персону Артема Дзюбы. На этом ЕВРО капитан сборной России до сих пор не может забить, но сегодня результативным действием все же отметился, ассистировав Алексею Миранчуку. Финны убежды — им удалось нейтрализовать габаритного российского форварда.
«Россия вышла вперед, когда их лидер одним касанием передал мяч Миранчуку, который поразил финские ворота красивым ударом. Двухметровый Дзюба отметился в матче и по-другому: в конце второго тайма он уложил на газон Йоона Тойвио и избежал наказания», — говорится в заметке Yle.
Последний эпизод отметил и главный тренер финской сборной Маркку Канерва.
«Неприятно, когда такой крупный игрок, как Дзюба, тебя так атакует. Когда я был футболистом, такая борьба считалась нормальной. Но сейчас правила изменились, и то, что сделал российский форвард, не совсем правильно. Что касается матча, то россияне играли
более-менеетак, как мы и ожидали — передачами с флангов в штрафную. Интересно было бы, как изменилась игра сборной России, если бы мы забили в начале матча. Миранчук — талантливый и очень быстрый футболист. Но в тот момент, когда он забил, наша защита допустила ошибку. Да, гол получился красивым, но жаль, что мы не смогли его предотвратить».
Финский защитник Даниэль О’Шонесси также подчеркнул, что план его команды с персональной опекой Дзюбы сработал.
«Дзюба поистине мощный физически чувак», — отметил он.
Интересно, что финны также обратили внимание на Марио Фернандеса. Натурализованный бразилец в середине второго тайма неудачно упал на спину и не смог подняться на ноги: врачи унесли его с поля на носилках, после чего футболиста госпитализировали с подозрением на травму грудного отдела позвоночника.
«Это выглядит очень плохо для россиян. Команда потеряла второго по значимости игрока. Фернандеса унесли на носилках, и это не сулит ничего хорошего. Турнир для Марио окончен? Это огромная потеря для России», — писали журналисты издания Iltalehti.
Впрочем, из стана российской сборной уже поступили позитивные новости: травмы позвоночника Фернандес избежал. Теперь медицинскому штабу команды предстоит выяснить, сможет ли Марио подготовиться к матчу с Данией, который состоится в Копенгагене 21 июня.