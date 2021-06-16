Комично смазал пенальти с Турцией, но все равно принес Уэльсу победу. Бэйл в «Реале» и сборной — два разных человека

Сегодня все внимание российских болельщиков было приковано к матчу команды Черчесова против Финляндии, но Евро-2020 продолжается: и сразу после игры сборной России выстрелил один из самых узнаваемых игроков на этом чемпионате Европы Гарет Бэйл.

Лидер Уэльса сделал матч против Турции, организовав второе поражение команды Гюнеша на турнире. Хотя шло к этому не так уж и гладко: Бэйл комично смазал пенальти, кое в чем напомнив легендарный промах Серхио Рамоса в ЛЧ-2012.

Несмотря на этот момент, игра с Турцией стала для Бэйла удачной — он отдал две голевые передачи, гарантировав Уэльсу результат. Теперь у Турции почти нет шансов на плей-офф, а вот команда Бэйла, можно считать, гарантировала себе выход из группы.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/2586564954872?brandsafety=&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Гарет Бэйл снова тащит свою сборную на крупном турнире — и это удивительно при учете того, насколько сложный период он переживает в «Реале». Бэйл в сборной Уэльса и своем клубе — просто два разных человека.

За два сезона Гарет сделал все, чтобы показать — футбол ему больше неинтересен, а держит его только многомиллионный контракт с «Реалом»

Цирк начался летом 2019 года, когда «Реал» отказался отпустить немотивированного Бэйла на заработки в Китай. Сам Гарет был готов уехать на другой конец света ради зарплаты в 1 114 000 евро в неделю (!), но против выступила жена игрока и президент «Реала» Флорентино Перес, решивший выжать с китайцев побольше денег в качестве компенсации.

Бэйл остался в Мадриде, но боеспособной единицей больше не был. В сезоне-2019/20 Гарет забил всего 3 мяча и нередко оставался вне заявки, хотя официальной информации о его травмах не было. Камера во время матчей время от времени ловила вальяжно сидящего Бэйла, который демонстративно покидал стадион за 10 минут до конца игр, такая опция была прописана в его контракте. Даже когда судьба матча была еще не ясна.

К лету 2020-го Бэйл откровенно троллил «Реал». В матче с «Алавесом» футболист нацепил защитную маску на глаза и имитировал сон.

А во время встречи c «Гранадой» Бэйл вместо того, чтобы переживать за свою команду, начал что-то высматривать в воображаемый бинокль.

Вскоре «Реал» умудрился избавиться от Бэйла, хоть и продолжил платить ему часть зарплаты. Гарет отправился в «Тоттенхэм» к Жозе Моуринью, у которого выдал несколько ярких матчей и забил за сезон аж 11 мячей. Правда, продолжил всем видом показывать, что куда больший интерес для него представляет игра в гольф.

Папарацци ловили Гарета, когда он расслаблялся на полях с клюшкой в то время, когда должен был тренироваться на базе. Оттуда же пошли слухи о том, что регулярные рецидивы валлийца связаны именно с его хобби. Вскоре пристрастие к гольфу стало фишкой Бэйла. Он даже собирается открыть в Кардиффе бар… с двумя полями для гольфа на крыше. Апогеем же стал перформанс Бэйла в составе сборной. После победы над Венгрией в Кардиффе (2:0), которая позволила Уэльсу отобраться на Евро (Бэйл отдал голевую на Рэмзи), футболисты сборной отпраздновали это событие, взяв с трибун валлийский флаг с надписью «Уэльс, гольф, Мадрид. В таком порядке». Гарет светился лучезарной улыбкой и не скрывал смех, держа флаг в руках.

Судя по всему, слоган на флаге действительно отражает список приоритетов Бэйла по жизни. Ничем другим его феерическую игру за сборную Уэльса объяснить невозможно. Гарет сыграл решающую роль в квалификации на Евро-2020, а теперь разрывает в финальной стадии.

«Мне кажется, журналистов раздражало то, что я с ними не общался, — рассказал Бэйл в недавнем интервью The Times. — В медиа считали, что я веду себя не так, как должен. Но, если честно, я не собираюсь ни для кого меняться. Я думаю, что именно поэтому получал дополнительную критику, но я смирился с этим. В “Реале” ждут, что ты будешь галактико. Они хотят видеть то, что уже видели от других игроков. Если честно, я точно не такой, как они. Мне нравится быть обычным человеком».

Неделю назад появились слухи, что в 32 года Бэйл может завершить карьеру после Евро-2020, так как устал от постоянного давления. Но агент игрока Джо Барнетт опроверг информацию, заявив, что «не комменирует бред». После чемпионата Европы Гарет должен вернуться в «Реал», где у него будет шанс начать все с начала с Карло Анчелотти, под руководством которого он показывал свой лучший футбол в Ла Лиге и забивал в финале Лиги чемпионов. Осталось только показать на Евро-2020, что он еще способен на великие дела — и пока что он к этому идет. Тем более в сборной у него всегда получается.