Футбольную победу России над Финляндией в Петербурге отметили по-соседски

На игру из Финляндии прибыла большая группа финских болельщиков — для них на границе было организовано тестирование на коронавирус. По данным СМИ, практически все фанаты его благополучно прошли. Сама финская сборная избрала пригород Петербурга в качестве своей постоянной базы на время игр Евро-2020, что лишь подчеркнуло добрососедский характер отношений двух стран.
По окончании матча российские и финские любители футбола устроили импровизированные шествия. Обе «акции» прошли организованно и быстро, но с песнями и хорошим настроением.
«Всё было дружелюбно, болельщики активно общались и фотографировались друг с другом, — отметил корреспондент ИА REGNUM. — Фанатов было откровенно мало, но они были дружелюбны и счастливы. Активно позировали».
О том, как наблюдали за матчем Финляндия — Россия в Санкт-Петербурге, — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Обратим внимание, что одной из площадок для съёмки стал внутренний двор «Гранд-отеля “Европа”». Для гостей отеля здесь оборудована площадка, которая имитирует футбольное поле, кресла — позиции игроков, а перед ними — большой телеэкран.
Добавим, что на Невском проспекте победное для России футбольное настроение вообще никак не ощущалось — был обычный питерский вечер, но, вопреки словам из песни, не серый, а солнечный и тёплый.