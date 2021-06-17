Футбольную победу России над Финляндией в Петербурге отметили по-соседски

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
16:00Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
19:00Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
22:00Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
13
2
Россия
23
3
Финляндия
23
4
Дания
10
Группа A
1
Италия
26
2
Уэльс
24
3
Швейцария
21
4
Турция
20
Группа C
1
Австрия
13
2
Нидерланды
13
3
Украина
10
4
Македония
10
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
09:42 (мск), источник: ИА REGNUM

Футбольную победу России над Финляндией в Петербурге отметили по-соседски

Второй петербургский матч сборной России на чемпионате Европы по футболу принёс победу хозяевам: на стадионе «Санкт-Петербург» российские футболисты с минимальным преимуществом смогли выиграть у сборной Финляндии. Эту победу в Петербурге отпраздновали весьма сдержанно, а отношения фанатов двух команд были по-соседски приветливыми.

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фотографий
39
фотографий
39
фотографий

На игру из Финляндии прибыла большая группа финских болельщиков — для них на границе было организовано тестирование на коронавирус. По данным СМИ, практически все фанаты его благополучно прошли. Сама финская сборная избрала пригород Петербурга в качестве своей постоянной базы на время игр Евро-2020, что лишь подчеркнуло добрососедский характер отношений двух стран.

Во время загрузки произошла ошибка.

По окончании матча российские и финские любители футбола устроили импровизированные шествия. Обе «акции» прошли организованно и быстро, но с песнями и хорошим настроением.

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«Всё было дружелюбно, болельщики активно общались и фотографировались друг с другом, — отметил корреспондент ИА REGNUM. — Фанатов было откровенно мало, но они были дружелюбны и счастливы. Активно позировали».

О том, как наблюдали за матчем Финляндия — Россия в Санкт-Петербурге, — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Обратим внимание, что одной из площадок для съёмки стал внутренний двор «Гранд-отеля “Европа”». Для гостей отеля здесь оборудована площадка, которая имитирует футбольное поле, кресла — позиции игроков, а перед ними — большой телеэкран.

Добавим, что на Невском проспекте победное для России футбольное настроение вообще никак не ощущалось — был обычный питерский вечер, но, вопреки словам из песни, не серый, а солнечный и тёплый.

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История чемпионатов Европы
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
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