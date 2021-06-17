Футбольную победу России над Финляндией в Петербурге отметили по-соседски

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На игру из Финляндии прибыла большая группа финских болельщиков — для них на границе было организовано тестирование на коронавирус. По данным СМИ, практически все фанаты его благополучно прошли. Сама финская сборная избрала пригород Петербурга в качестве своей постоянной базы на время игр Евро-2020, что лишь подчеркнуло добрососедский характер отношений двух стран.

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По окончании матча российские и финские любители футбола устроили импровизированные шествия. Обе «акции» прошли организованно и быстро, но с песнями и хорошим настроением.

«Всё было дружелюбно, болельщики активно общались и фотографировались друг с другом, — отметил корреспондент ИА REGNUM. — Фанатов было откровенно мало, но они были дружелюбны и счастливы. Активно позировали».

О том, как наблюдали за матчем Финляндия — Россия в Санкт-Петербурге, — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Обратим внимание, что одной из площадок для съёмки стал внутренний двор «Гранд-отеля “Европа”». Для гостей отеля здесь оборудована площадка, которая имитирует футбольное поле, кресла — позиции игроков, а перед ними — большой телеэкран.