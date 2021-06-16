Матч Бельгия — Дания на Евро будет остановлен на 10-й минуте в честь Эриксена
Матч 2-го тура группового раунда Евро-2020 Бельгия — Дания будет остановлен на 10-й минуте, чтобы зрители поддержали полузащитника датчан Кристиана Эриксена.
Матч 2-го тура группового раунда Евро-2020 Бельгия — Дания будет остановлен на 10-й минуте, чтобы зрители поддержали полузащитника датчан Кристиана Эриксена.
Об этом сообщил форвард бельгийской сборной Ромелу Лукаку, который выступает вместе с Кристианом в «Интере».
29-летний Эриксен потерял сознание во время игры между 1-го тура турнира между Данией и Финляндией в субботу, а медперсоналу потребовалось реанимировать его с помощью дефибриллятора.
Футболист все еще находится в больнице Копенгагена, где проходит углубленное обследование.
— Я хочу навестить Кристиана в больнице. Я говорил об этом с тренером, и он, конечно, согласился, — сказал Лукаку. Мы также остановим игру на 10- й минуте, чтобы отдать ему дань уважения. Я отправлю Кристиану сообщение после игры, но сейчас ему нужно побыть с семьей, — добавил бельгиец.
Игра между Бельгией и Данией пройдет 17 июня в Копенгагене и начнется в 19:00 по московскому времени.