Матч Бельгия — Дания на Евро будет остановлен на 10-й минуте в честь Эриксена

Об этом сообщил форвард бельгийской сборной Ромелу Лукаку, который выступает вместе с Кристианом в «Интере».

29-летний Эриксен потерял сознание во время игры между 1-го тура турнира между Данией и Финляндией в субботу, а медперсоналу потребовалось реанимировать его с помощью дефибриллятора.

Футболист все еще находится в больнице Копенгагена, где проходит углубленное обследование.

— Я хочу навестить Кристиана в больнице. Я говорил об этом с тренером, и он, конечно, согласился, — сказал Лукаку. Мы также остановим игру на 10- й минуте, чтобы отдать ему дань уважения. Я отправлю Кристиану сообщение после игры, но сейчас ему нужно побыть с семьей, — добавил бельгиец.