Кьеллини побил рекорд по матчам на Евро для итальянских полевых игроков, но получил травму
Сборные Италии и Швейцарии (3:0) встречаются на Евро-2020.
Сборные Италии и Швейцарии (3:0) встречаются на Евро-2020.
В стартовом составе итальянцев вышел защитник Джорджо Кьеллини. Это его 14-й матч на чемпионатах Европы.
Кьеллини стал рекордсменом по этому показателю среди итальянских полевых игроков. Ранее он делил первую строчку с Антонио Кассано, Алессандро Дель Пьеро, Паоло Мальдини.
У Леонардо Бонуччи, также принимающего участие в этом матче, стало 13 игр на Евро.
Кьеллини не удалось доиграть встречу со Швейцарией до конца. Он получил травму и был заменен на 24-й минуте. Примечательно, что на 20-й Кьеллини поразил ворота швейцарцев, однако