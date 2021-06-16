Кьеллини побил рекорд по матчам на Евро для итальянских полевых игроков, но получил травму

Футбол Евро 2020 Группа A, 16.06.2021, 22:00 Италия 3 Швейцария 0

В стартовом составе итальянцев вышел защитник Джорджо Кьеллини. Это его 14-й матч на чемпионатах Европы.

Кьеллини стал рекордсменом по этому показателю среди итальянских полевых игроков. Ранее он делил первую строчку с Антонио Кассано, Алессандро Дель Пьеро, Паоло Мальдини.

У Леонардо Бонуччи, также принимающего участие в этом матче, стало 13 игр на Евро.