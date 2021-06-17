Сборная Италии разгромила Швейцарию в матче Евро-2020

Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась победой итальянской команды со счётом 3:0.

На 26-й минуте встречи полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли открыл счёт. Результативную передачу отдал итальянский нападающий Доменико Берарди. На 52-й минуте матча Локателли оформил дубль и упрочил преимущество итальянской сборной в счёте. Третий гол в концовке встречи забил нападающий итальянской команды Чиро Иммобиле.

Встречу обслуживала бригада арбитров из России во главе с Сергеем Карасёвым. Ассистенты — Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный рефери — англичанин Майкл Оливер.