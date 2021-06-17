Сборная Италии первой вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу
РИМ, 16 июня. /ТАСС/. Сборная Италии со счетом 3:0 обыграла команду Швейцарии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу и гарантировала себе участие в
РИМ, 16 июня. /ТАСС/. Сборная Италии со счетом 3:0 обыграла команду Швейцарии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу и гарантировала себе участие в
Забитыми мячами отметились Мануэль Локателли (26-я и 52-я минуты) и Чиро Иммобиле (89).
Сборная Италии после двух туров набрала 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы А. На второй позиции идет команда Уэльса (4 очка), третье место занимают швейцарцы (1), четвертое — турки (0). Итальянские футболисты не опустятся ниже второго места по итогам группового этапа. В последнем туре 20 июня сборная Италии в Риме сыграет с командой Уэльса, а команда Швейцарии в Баку встретится с турками.