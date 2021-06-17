Финляндия — Россия: сыграли на нервах. Но победили

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Гол Алексея Миранчука в добавленное к первому тайму время сделал нас всех счастливыми. На один мяч россияне к тому моменту точно наиграли — достаточно вспомнить промах Оздоева из убойной позиции. После перерыва Кузяев и Жемалетдинов должны были дожимать финнов, но удар зенитовца потащил вратарь Храдецки, а железнодорожник метров с десяти запустил мяч над перекладиной.

Все хорошо? Увы, но поводов для беспокойства после встречи с аутсайдером группы не меньше, чем радости от трех набранных очков.

Если три года назад мы на ЧМ-2018 уже после двух туров добыли в путевку в 1/8 финала, то сейчас имеем в активе нервную победу над одной из слабейших команд на Евро, разность мячей 1−3 и поездку в гости к основному конкуренту, Дании, в перспективе — на игру, которая решит все.

На чемпионате мира было совершенно понятно, за счет чего Россия собирается побеждать Саудовскую Аравию и Египет на групповой стадии, что намерена противопоставить Испании в первом раунде плей-офф, как хочет превзойти Хорватию в четвертьфинале. Четкий тактический рисунок, помноженный на отличную функциональную готовность и грамотные действия в обороне, поставили нас в миллиметры от полуфинала. И если бы не паненка Смолова в серии пенальти с хорватами и удача Модрича, чей удар почти парировал Акинфеев, сборная добилась бы выдающегося, лучшего в своей новой истории результата. И меня никто не переубедит в том, что это было бы заслуженно.

33 фотографии 33 фотографии 33 фотографии Россия в стартовом матче Евро крупно проиграла Бельгии

Сейчас мы стали гораздо менее надежными в защите. Про Бельгию и так все понятно, но даже не хватающие с неба звезд финны периодически создавали россиянам проблемы. Если бы не микроскопический офсайд у Похьянпало, Россия оказалась бы в положении проигрывающей уже на 4-й минуте. Возникали пожары в штрафной Сафонова (кстати, к молодому вратарю «Краснодара» вопросов нет) и в дальнейшем. В роли пожарного чаще других выступал Джикия — спартаковец провел отличную встречу, реже Дивеев, а вот Баринов часто проваливался.

Скажу честно: как только финны оказывались с мячом на нашей половине, сердце начинало учащенно биться. Уж больно много пространства давала соперникам наша средняя линия, слишком часто разрывы между линиями оказывались непозволительно широкими, с недопустимой периодичностью атакующие принимали мяч на подступах к нашей штрафной вообще без сопротивления и имея несколько вариантов для развития комбинации.

Зобнин пытался не дать финнам разгуляться, но не получал должной поддержки от Оздоева — матч Магомеду откровенно не удался ни в плане разрушения, ни в смысле поддержки атаки. Зенитовец делал все словно на такт позже, чем нужно, так что его замена уже на 61-й минуте выглядела абсолютно логично.

Здорово решил свой эпизод Миранчук, но от Алексея хочется большего. Как и от Александра Головина, действовавшего старательно, порой обострявшего, но не так удачно, как мы привыкли.

Бился как мог Дзюба, ставший автором голевой передачи, однако нередко партнеры не успевали к его скидкам. Пробуксовывали фланги. А главное, есть стойкое впечатление, что физическая форма у команды намного хуже, чем на ЧМ. Тогда она, повторю, помогала нам справиться там, где на голом мастерстве никак не выехать, — против той же Испании. Сейчас функционалка пока не выглядит нашим однозначным козырем. Кстати, в отличие от тех же финнов.

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Чего у сборной не отнять — это характер. 0:3 от бельгийцев стали нокдауном, а не нокаутом. За четыре дня наши сумели собраться и вырвать победу у Финляндии, каким бы ни было качество футбола. Мы не посыпались после ошибок Семенова и Шунина в стартовой встрече, не сломались после обидной травмы Марио Фернандеса в начале второй. Это делает команде честь.

Но с чисто игровой точки зрения того, что показано с финнами, против датчан наверняка не хватит. Нужно прибавлять — и прибавлять прилично.

В Копенгагене против России уже не выйдут представители чемпионата Кипра, как в эту среду.

Да, главная звезда скандинавов Эриксен выбыл из строя, но у них есть люди из «Челси», «Барселоны», «Лестера», «Милана», «Аталанты», дортмундской «Боруссии», «Тоттенхэма», «Валенсии», «Лейпцига». Против них требуются железная дисциплина, тактическая идея, хорошая «физика».

Время у Черчесова есть. На сутки больше, чем от Бельгии до Финляндии. Это не много, но и не так мало.

Надеемся и верим.