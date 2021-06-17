Локателли признан лучшим игроком матча Италия — Швейцария

Футбол, Евро, Группа A16.06.2021, 22:00 (МСК UTC+3)Olimpico, 12445 зрителей
|Роберто Манчини
|Владимир Петкович
|Мануэль Локателли(Доменико Берарди)
|26′
|Мануэль Локателли(Николо Барелла)
|52′
|Чиро Иммобиле(Рафаэл Толой)
|89′
|21
|Джанлуиджи Доннарумма
|1
|Янн Зоммер
|2
|Джованни Ди Лоренцо
|4
|Нико Эльведи
|4
|Леонардо Спинаццола
|5
|Мануэль Аканджи
|19
|Леонардо Бонуччи
|13
|Рикардо Родригес
|8
|Жорже Луиз Фреллу Жоржиньо
|10
|Гранит Джака
|17
|Чиро Иммобиле
|7
|Бриль Эмболо
79′
|3
|Джорджо Кьеллини
24′
|22
|Фабиан Шер
58′
|15
|Франческо Ачерби
|14
|Стивен Цубер
|18
|Николо Барелла
87′
|2
|Кевин Мбабу
58′
|16
|Брайан Кристанте
|3
|Сильван Видмер
|5
|Мануэль Локателли
86′
|8
|Ремо Фройлер
84′
|12
|Маттео Пессина
|15
|Джибриль Соу
|11
|Доменико Берарди
70′
|23
|Джердан Шакири
76′
|25
|Рафаэл Толой
|11
|Рубен Варгас
|10
|Лоренцо Инсинье
69′
|9
|Харис Сеферович
46′
|14
|Федерико Кьеза
|19
|Марио Гавранович
49′
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|6
|3
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|2
|10
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин(Россия, Владимир)
|Боковой судья
|Игорь Демешко(Россия, Химки)
|ВАР
|Бастиан Данкерт(Германия)
|Первый ассистент ВАР
|Марко Фриц(Германия)
|Первый ассистент ВАР
|Кристиан Гиттельманн(Германия)
|Третий ассистент ВАР
|Павел Гиль(Польша)