Матч в поддержку Эриксена. Сборная Дании сыграет с командой Бельгии на Евро

Лидеры рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) перед предстоящей игрой усилились полузащитниками Кевином де Брёйне и Акселем Витселем, которые из-за травм пропускали матч первого тура против россиян (3:0). В начале недели оба футболиста тренировались в общей группе.

Датчане, которым пророчили выход в плей-офф, после поражения от финнов (0:1) превратились в аутсайдеров, а проигрыш в игре с бельгийцами оставит им только теоретические шансы на 1/8 финала. К тому же тренерскому штабу некем заменить выбывшего из-за проблем с сердцем лидера команды Кристиана Эриксена. Встреча против сборной Бельгии начнется в 19:00 мск.

Игру в Копенгагене остановят на 10-й минуте ради минуты аплодисментов в поддержку Эриксена.

Австрийцы и нидерландцы сыграют в 22:00 мск. Сборной Австрии в Амстердаме не сможет помочь нападающий Марко Арнаутович. Автор третьего гола в ворота команды Северной Македонии (3:1) в первом туре после забитого мяча подбежал к трибуне с северомакедонскими болельщиками и прокричал, что может «купить всю Македонию». Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал игрока на один матч.

В другом матче группы С сборная Украины в Бухаресте сыграет с командой Северной Македонии. Успех позволит украинцам, которые едва не вырвали ничью в матче первого тура с нидерландцами (2:3), сохранить шансы на выход в плей-офф. Матч начнется в 16:00 мск, а игра нидерландцев и австрийцев — в 22:00 мск.