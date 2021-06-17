Матч в поддержку Эриксена. Сборная Дании сыграет с командой Бельгии на Евро

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
16:00Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
19:00Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
22:00Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
13
2
Россия
23
3
Финляндия
23
4
Дания
10
Группа A
1
Италия
26
2
Уэльс
24
3
Швейцария
21
4
Турция
20
Группа C
1
Австрия
13
2
Нидерланды
13
3
Украина
10
4
Македония
10
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
00:43 (мск), источник: ТАСС

Матч в поддержку Эриксена. Сборная Дании сыграет с командой Бельгии на Евро

ТАСС, 17 июня. Сборные Дании и Бельгии, являющиеся соперниками россиян по группе В чемпионата Европы по футболу, встретятся в Копенгагене. Позднее в четверг в Амстердаме сыграют лидеры группы С — команды Нидерландов и Австрии.

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Источник: Reuters

Лидеры рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА) перед предстоящей игрой усилились полузащитниками Кевином де Брёйне и Акселем Витселем, которые из-за травм пропускали матч первого тура против россиян (3:0). В начале недели оба футболиста тренировались в общей группе.

Датчане, которым пророчили выход в плей-офф, после поражения от финнов (0:1) превратились в аутсайдеров, а проигрыш в игре с бельгийцами оставит им только теоретические шансы на 1/8 финала. К тому же тренерскому штабу некем заменить выбывшего из-за проблем с сердцем лидера команды Кристиана Эриксена. Встреча против сборной Бельгии начнется в 19:00 мск.

Игру в Копенгагене остановят на 10-й минуте ради минуты аплодисментов в поддержку Эриксена.

Австрийцы и нидерландцы сыграют в 22:00 мск. Сборной Австрии в Амстердаме не сможет помочь нападающий Марко Арнаутович. Автор третьего гола в ворота команды Северной Македонии (3:1) в первом туре после забитого мяча подбежал к трибуне с северомакедонскими болельщиками и прокричал, что может «купить всю Македонию». Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировал игрока на один матч.

В другом матче группы С сборная Украины в Бухаресте сыграет с командой Северной Македонии. Успех позволит украинцам, которые едва не вырвали ничью в матче первого тура с нидерландцами (2:3), сохранить шансы на выход в плей-офф. Матч начнется в 16:00 мск, а игра нидерландцев и австрийцев — в 22:00 мск.

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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