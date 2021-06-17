Рюдигер: Погба сказал, что это не был укус. Мне не стоило прижиматься ртом к его спине

Напомним, в одном из эпизодов немецкий футболист опекал полузащитника французской команды Поля Погба. Неожиданно Антонио, находившийся сзади оппонента, укусил его за спину. Погба обратился к судье, но тот не видел момента и не стал наказывать Рюдигера. После матча Поль публично заступился за Антонио.



«Мне не стоило прижиматься ртом к его спине — никаких вопросов. Это выглядело не лучшим образом. Мы с Полем очень дружелюбно пообщались после финального свистка. Он сказал мне то же, что позднее заявил в послематчевом интервью — что это не был укус, как многим показалось изначально», — приводит слова Рюдигера Evening Standard.



Ранее стало известно, что Рюдигера не дисквалифицируют за попытку укусить Погба.