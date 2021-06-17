Эта Италия восхитительна! Второй раз подряд отгрузила трешку

Удивительно, конечно, что первой командой н.

а Евро-2020, которая де-факто вышла в плей-офф, стал Уэльс. Четырех очков хватит, чтобы прорваться в 1/8 финала, даже если валлийцы займут третье место в группе. На прошлом чемпионате Европы взявшей в итоге титул Португалии хватило и трех.

А спустя несколько часов первой сборной, которая прошла в плей-офф де-юре, оказалась Италия.

Было интересно, как «Скуадра адзурра» смотрится после впечатляющего старта. Выяснилось, что Турция, вынесенная итальянцами в первом матче 3:0, на этом ЧЕ совсем уж никакая. А, кроме того, столь громкий успех и последовавшие за ним восторги еще предстояло переварить, ведь Манчини и Ко к такому не привыкли — для них это ведь первый большой турнир.

Особенно на фоне Швейцарии — сборной, до Евро-2020 трижды подряд отбиравшейся на мировые и континентальные форумы, и трижды выходившей на них в плей-офф. Кроме того, своих северных соседей «адзурри» не побеждали с 2003 года. Но эта Италия пишет свою историю — пока команда восхитительна.

Схема 4−3−3, которая в фазе владения мячом переходит в 3−2−5 (с 70-й минуты, правда, Манчини решил попробовать 3−5−2 — счет и ход матча вполне располагали к экспериментам).

Спинаццола разрывает левый фланг, не боясь обыгрывать и лезть на ворота.

Берарди продолжает показывать всему миру, почему несколько лет назад легендарный Арриго Сакки назвал его самым талантливым итальянским футболистом.

Инсинье, возможно, не так ярок впереди, местами заигрывается, но при этом старательно отрабатывает сзади.

Доннарумма, показывающий, что готов выручать и тащить, а клубные истории на нем никак не сказываются.

Иммобиле снова забил, доказав всем, что способен штамповать голы не только в «Лацио», но и на более высоком уровне.

Ну и, конечно, Локателли. Пять лет назад он блеснул в «Милане», но после яркого старта карьеры потух (хотя те россонери были явно не лучшим местом для развития молодых талантов). Обрести себя получилось в «Сассуоло», где Роберто Де Дзерби полностью доверял полузащитнику и не загонял его в рамки. Во многом путь в стартовый состав сборной Локателли открыла травма Верратти, но своим шансом он воспользовался как надо. Рывок на 50 метров из центра поля к чужим воротам в моменте с первым голом — один из ярчайших эпизодов встречи.

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/2586951944952?brandsafety=&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

И даже травма Кьеллини может пойти Италии во благо. Перед стартом Евро много говорилось, что Манчини слишком уж доверяет ювентийской связке в центре обороны — и теперь есть возможность наиграть что-то новое.