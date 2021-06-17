Манчини: Мы изменили систему, потому что нуждались в передышке
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над Швейцарией (3:0), которая вывела «Скуадру» в
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу над Швейцарией (3:0), которая вывела «Скуадру» в
«Швейцария — сильная команда. Мы понимали, что игра будет сложной. У нас были возможности, мы могли забить и раньше, однако в итоге добыли заслуженную победу.
В первые минуты было тяжело, но мы высоко прессинговали соперника и заставляли его допускать ошибки. Парни очень хорошо справились. Было непросто, это был второй их матч за пять дней. Мы изменили систему, потому что нуждались в передышке. Игроки были уставшими, так что нужны были корректировки. Замена Кьеллини? Посмотрим завтра. Надеюсь, ничего серьезного.
Что касается заключительного матча с Уэльсом, мы всегда играем на победу. И эту победу мы посвящаем итальянцам, которым сейчас приходится тяжело, — цитирует Манчини