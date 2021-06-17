Локателли посвятил свои голы в ворота швейцарцев семье и болельщикам сборной Италии

«Я очень горжусь этой наградой, но хочу поделиться ею со всей командой, я считаю, что у нас замечательная команда. Первый гол был для моей семьи. После того, как я отдал пас [Доменико] Берарди, я следил за его действиями, потому что я хорошо его знаю и знал, что он что-то придумает. Второй гол был для всех болельщиков сборной Италии, потому что мы играем, чтобы радовать их», — сказал Локателли.