Губерниев поставил себе оценку за скандальный эфир с Бузовой

По мнению комментатора, ему стоило зацепиться за фразу Бузовой о том, что та болеет за «Зенит» и выросла на немецком и английском футболе. «Это сейчас называется просто — “иностранный агент”», — заявил Губерниев.

14 июня Губерниев довел телеведущую и певицу Ольгу Бузову до слез в эфире программы «Все на матч!», где она выступила с речью в поддержку сборной России по футболу. Комментатор спросил артистку, какая школа ей ближе: российская — с требованиями Станислава Черчесова — или советская, тренера Эфроса (Анатолий Эфрос — советский режиссер — прим. «Ленты.ру»). Певица не смогла ответить на вопрос, на что Губерниев процитировал книгу «Малыш и Карлсон», сказав: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» В итоге Бузова расплакалась.