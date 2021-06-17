Спасавший Эриксена врач озвучил первые слова игрока после возвращения в сознание

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Немецкий специалист отметил, что смог поговорить с датчанином примерно через 30 секунд после того, как он открыл глаза. На вопрос «Ты с нами?» Эриксен ответил утвердительно, добавив, что ему всего 29 лет. По этой реплике Кляйнефельд понял, что мозг датского футболиста не пострадал.

12 июня Эриксен потерял сознание в ходе матча против Финляндии. В конце первого тайма встречи игрок упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, после чего увезли на медицинской каталке в подтрибунное помещение. Как стало известно позже, датчанин пережил остановку сердца.

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