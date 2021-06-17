Тренер сборной Украины Шевченко ждет непростого матча против северомакедонцев на Евро

«Сборная Северной Македонии — команда, которая заслуживает уважения, — сказал Шевченко. — У нее есть характер, ярко выраженные лидеры и стабильная система игры. Они почти всегда играют 5−3−2, любят действовать на контратаках, хорошо борются. Никаких подарков от них мы не ждем».

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Футбол Евро 2020 Группа C, 17.06.2021, 16:00 Украина - Македония -

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук считает, что, несмотря на отсутствие в команде соперника футболистов уровня Депая, де Йонга и Вейналдума, у северомакедонцев есть командный дух, и именно поэтому игра будет очень сложной.

Матч между командами Украины и Северной Македонии пройдет 17 июня в Бухаресте.