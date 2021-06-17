Порядка 3 тыс. человек наблюдали за матчем Россия — Финляндия в фан-зоне в Екатеринбурге

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Сборная России в среду в Санкт-Петербурге победила финнов со счетом 1:0.

«Посетили площадку около 4 тыс. человек, сам матч посмотрели порядка 3 тыс. болельщиков, потому что все-таки сложно шесть часов на жаре находится. Все активности состоялись, Дмитрий Сычев и Дмитрий Хлестов устроили автограф-сессию, где раздали около 150 автографов, и провели со всеми желающими футбольный матч», — сказал он, отметив, что в фан-зоне также прошло выступление группы Burito.

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Каща отметил, что со стороны организаторов все противоковидные меры были организованы и соблюдены — масочный режим, социальное дистанцирование и термометрия на входе.