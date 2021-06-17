Порядка 3 тыс. человек наблюдали за матчем Россия — Финляндия в фан-зоне в Екатеринбурге
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июня. /ТАСС/.
Сборная России в среду в
«Посетили площадку около 4 тыс. человек, сам матч посмотрели порядка 3 тыс. болельщиков, потому что
Каща отметил, что со стороны организаторов все противоковидные меры были организованы и соблюдены — масочный режим, социальное дистанцирование и термометрия на входе.
Матч сборной России против команды Дании, который пройдет 21 июня, уже не будет транслироваться в