С бутылками Черчесов разобрался круче Роналду! Видео с тренером России стало вирусным
Лучший ролик этого Евро?
Лучший ролик этого Евро?
Спонсоры соревнований всегда выставляют свои продукты на столах, за которыми сидят участники во время
Обе компании уже могут считать свою
У каждого была своя причина на нежелание фигурировать в кадре с напитками. Роналду почти полностью отказался от сахара, потому что, как он однажды говорил, для игры в футбол «нужно правильное топливо», а здоровая еда — его основа. Он не рекламирует газировку, сладости и всё, что вредно для организма, а также тщательно следит за питанием сына. Так, кстати, было не всегда: Роналду 15 лет назад снимался в рекламе
Погба несколько лет назад принял ислам, поэтому алкоголь для него — табу. «Это религия, которая открыла мне разум и делает меня лучшим человеком», — сказал он
Во флешмобе с бутылками поучаствовал и Станислав Черчесов. Получилось великолепно.
Джикия: «Саламыч, видели, что вчера Криштиану с бутылками Колы сделал?».
Черчесов: «Не-а».
Джикия: «Ну он взял и убрал. Якобы только воду пьёт».
Черчесов: «Ну
*Берет колу, открывает её второй бутылкой и выпивает*
В TikTok три видео — с Роналду, Погба и Черчесовым — соединили в одно, наложив соответствующую каждому участнику музыку.
Ролик тут же стал вирусным и, пожалуй, пока лучшим на этом Евро.
Полина Куимова