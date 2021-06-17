С бутылками Черчесов разобрался круче Роналду! Видео с тренером России стало вирусным

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Спонсоры соревнований всегда выставляют свои продукты на столах, за которыми сидят участники во время пресс-конференций, таким образом, чтобы они попадали в кадр — это обычная маркетинговая практика. У Евро таких спонсора два: Coca-Cola и Heineken. Одни отвечают за обеспечение турнира безалкогольными напитками, другие — за пиво на стадионах и в фан-зонах.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b036019e89ddd7de782f" data-vnd="b036019e89ddd7de782f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b036019e89ddd7de782f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Обе компании уже могут считать свою пиар-кампанию успешной — о них начали говорить куда больше после того, как Криштиану Роналду и Поль Погба решили выступить против напитков и убрать их со стола. Мир всерьёз почти сутки обсуждал падение капитализации Coca-Cola на $ 4 млрд, якобы ставшее следствием жеста нападающего сборной Португалии.

У каждого была своя причина на нежелание фигурировать в кадре с напитками. Роналду почти полностью отказался от сахара, потому что, как он однажды говорил, для игры в футбол «нужно правильное топливо», а здоровая еда — его основа. Он не рекламирует газировку, сладости и всё, что вредно для организма, а также тщательно следит за питанием сына. Так, кстати, было не всегда: Роналду 15 лет назад снимался в рекламе Coca-Cola, позируя с баночками газированного напитка. Его за это лицемерие начали уничтожать, что, если честно, странно — за столько времени взгляды человека могли поменяться, и это нормально.

Погба несколько лет назад принял ислам, поэтому алкоголь для него — табу. «Это религия, которая открыла мне разум и делает меня лучшим человеком», — сказал он как-то.

Во флешмобе с бутылками поучаствовал и Станислав Черчесов. Получилось великолепно.

Джикия: «Саламыч, видели, что вчера Криштиану с бутылками Колы сделал?».

Черчесов: «Не-а».

Джикия: «Ну он взял и убрал. Якобы только воду пьёт».

Черчесов: «Ну ему-то чего, пусть не пьёт».

*Берет колу, открывает её второй бутылкой и выпивает*

В TikTok три видео — с Роналду, Погба и Черчесовым — соединили в одно, наложив соответствующую каждому участнику музыку.

Ролик тут же стал вирусным и, пожалуй, пока лучшим на этом Евро.