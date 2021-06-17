Черчесов стал героем соцсетей, ярко ответив на жест Роналду против колы
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал героем обсуждений в социальных сетях после ответа на жест нападающего Португалии Криштиану Роналду.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал героем обсуждений в социальных сетях после ответа на жест нападающего Португалии Криштиану Роналду.
Напомним, звезда португальской сборной на
Черчесова на
О ярком поступке Черчесова написали ведущие мировые СМИ, а болельщики принялись обсуждать его.
«Стойте, что? Я думал, русские пьют только водку и дышат тоже ей», — написал один из фанатов в «Твиттере».
«Теперь они потеряют ещё $ 4 млрд», — болельщик сделал отсылку к сообщениям о потерях
«Роналду после 57 лет в России», — пошутил очередной пользователь.