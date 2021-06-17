Черчесов стал героем соцсетей, ярко ответив на жест Роналду против колы

Черчесова на пресс-конференции спросили, видел ли он, что сделал Роналду. Наставник сборной России в ответ открыл бутылку колы с помощью другой бутылки и отпил из неё.

О ярком поступке Черчесова написали ведущие мировые СМИ, а болельщики принялись обсуждать его.



«Стойте, что? Я думал, русские пьют только водку и дышат тоже ей», — написал один из фанатов в «Твиттере».



«Теперь они потеряют ещё $ 4 млрд», — болельщик сделал отсылку к сообщениям о потерях Coca-Cola после жеста Криштиану.



«Роналду после 57 лет в России», — пошутил очередной пользователь.