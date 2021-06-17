Отстаньте от Дзюбы. Он по-прежнему полезен

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Дзюба вызывает в обществе такие же противоречивые эмоции, какой стала его карьера. Одни утверждают, что Артем выработал моторесурс, поражает ворота соперников нашей национальной команды все реже и пора уступить место в старте Александру Соболеву, аргументируя это, например, удачным выходом спартаковца на замену в матче против Финляндии. Другие уверяют, что старый конь борозды не портит — мол, зенитовец по-прежнему полезен и без забитых мячей.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b036019e89ddd7de782f" data-vnd="b036019e89ddd7de782f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b036019e89ddd7de782f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Я однозначно на стороне последних. Причем основываюсь не на эмоциональном восприятии роли капитана и не на визуальных впечатлениях от его игры. За Дзюбу все говорят цифры. Они холодны, беспристрастны и потому объективны.

Начну с того, что против финнов Артем установил рекорд Евро-2020 по числу выигранных верховых единоборств — удачными оказались 11 из 14 попыток. До этой среды лидировал чешский защитник Ондржей Челустка, который во встрече с Шотландией вышел победителем на «втором этаже» в восьми случаях из 12. Кстати, чаще всех на турнире на мячи в том же матче выпрыгивал нападающий британцев Линдон Дайкс — 16 раз, но преуспел только в шести случаях. То есть и желание биться наверху, и продуктивность в этом компоненте у Дзюбы на высочайшем уровне.

Впрочем, это только один аспект. Мы с коллегой по «СЭ» Кириллом Бурдаковым решили сравнить россиянина по основным показателям с его «клонами» — бельгийцем Ромелу Лукаку и финном Теему Пукки, ударными форвардами команд, уже побывавшими нашими соперниками на этом ЧЕ.

Итак, голы. Здесь Лукаку пока вне конкуренции — дубль Антону Шунину против нулей у Пукки и Дзюбы. О’кей, а сколько раз каждый из них угрожал воротам? У Артема 0+3 удара (первая и вторая игры), у Теему 0+2, у Ромелу — 3, причем 2 в створ, и оба стали результативными. Вопросов нет — если финна Артем чуть-чуть превосходит (у обоих по одному попаданию в рамку за две встречи, но наш футболист бил чаще), то бельгийцу прилично уступает.

Но! При всей важности голов для нападающего есть еще много аспектов футбола, где люди этого амплуа способны приносить пользу — мы же говорим об общей картине. Особенно в случае с тактической моделью нашей сборной, где Дзюба — единственный выдвинутый на острие форвард.

Футбол Евро 2020 Группа B, 12.06.2021, 22:00 Бельгия 3 Россия 0

На секунду вернемся к верховым единоборствам. К 14 против Финляндии при 11 удачных у Дзюбы есть 10 при 4 с Бельгией. Показатели Пукки 3 (1)+2 (0), у Лукаку против России вообще 0 попыток. Здесь Артем явно сильнее коллег. Плюс он чаще шел в борьбу в принципе: всего вместе с дуэлями внизу у Дзюбы 14+16 единоборств, победителем он становился 5 и 11 раз. Показатели Пукки и Лукаку куда скромнее: 7 (1)+10 (5) и 7 (3) соответственно.

Передачи — свидетельство вовлеченности в игру и активности. Дзюба — 24 (13 точных)+31 (19), Пукки — 10 (6)+11 (9), Лукаку — 17 (14). У Ромелу процент дошедших до адресата пасов выше, но открывался он реже. Теему же проигрывает Артему в одну калитку. При этом под удар россиянин пасовал чаще финна: 1+2 таких передач против 0+1, у бельгийца же в матче с нами одна, как и у Дзюбы.

В дриблинге не преуспел ни один из нападающих: у Дзюбы 0+3 попыток с нулевой эффективностью в двух встречах, у Пукки тоже нет удачных обводок при показателях 0+4, Лукаку четыре раза шел в дриблинг в игре с Россией и однажды прошел защитника. То есть Ромелу немногим лучше Артема и Теему, тут примерное равенство.

А вот по касаниям мяча — еще одному компоненту, свидетельствующему о вовлеченности в общекомандные действия, — Дзюба на голову превосходит Пукки и стоит вровень с Лукаку. Против бельгийцев у Артема 34 контакта (столько же в той встрече и у Ромелу), против финнов — 41, тогда как Теему встретился с мячом 15 раз в игре с Данией и 29 — в матче с нами.

В штрафной Лукаку касался мяча шесть раз, Дзюба 1+10 (!), Пукки — 1+3. Понятно, почему у нападающего «Красных дьяволов» такое преимущество — они владели большим преимуществом, часто доходили до ворот Шунина и искали своего передачами своего бомбардира, а Артем нередко оказывался отрезанным от средней линии, был вынужден отходить за мячом в глубину плюс много помогал обороне.

Резюме. Дзюба не просто не провалился по сравнению с Пукки и Лукаку, но в ряде компонентов оказался лучше них — особенно распиаренного накануне Евро финна. Понятно, что главное для форварда — забитые мячи. С этим у Артема в последнее время есть проблемы, да и вообще его безголевая серия в сборной достигла уже пяти матчей. Но в общей игре при модели с выдвинутым на острие «столбом» он по-прежнему незаменим и полезен. Цифры не могут врать, и они это только подтверждают.

А время Соболева в национальной команде еще придет. Причем скоро. Пока же спартаковец неплохо выходит на замены — что тоже особое умение.