Отстаньте от Дзюбы. Он по-прежнему полезен

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
16:00Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
19:00Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
22:00Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
13
2
Россия
23
3
Финляндия
23
4
Дания
10
Группа A
1
Италия
26
2
Уэльс
24
3
Швейцария
21
4
Турция
20
Группа C
1
Австрия
13
2
Нидерланды
13
3
Украина
10
4
Македония
10
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
13:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Отстаньте от Дзюбы! Он по-прежнему полезен

Артем не заслуживает хейта.

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18
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18
фотографий

Дзюба вызывает в обществе такие же противоречивые эмоции, какой стала его карьера. Одни утверждают, что Артем выработал моторесурс, поражает ворота соперников нашей национальной команды все реже и пора уступить место в старте Александру Соболеву, аргументируя это, например, удачным выходом спартаковца на замену в матче против Финляндии. Другие уверяют, что старый конь борозды не портит — мол, зенитовец по-прежнему полезен и без забитых мячей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Я однозначно на стороне последних. Причем основываюсь не на эмоциональном восприятии роли капитана и не на визуальных впечатлениях от его игры. За Дзюбу все говорят цифры. Они холодны, беспристрастны и потому объективны.

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Начну с того, что против финнов Артем установил рекорд Евро-2020 по числу выигранных верховых единоборств — удачными оказались 11 из 14 попыток. До этой среды лидировал чешский защитник Ондржей Челустка, который во встрече с Шотландией вышел победителем на «втором этаже» в восьми случаях из 12. Кстати, чаще всех на турнире на мячи в том же матче выпрыгивал нападающий британцев Линдон Дайкс — 16 раз, но преуспел только в шести случаях. То есть и желание биться наверху, и продуктивность в этом компоненте у Дзюбы на высочайшем уровне.

Впрочем, это только один аспект. Мы с коллегой по «СЭ» Кириллом Бурдаковым решили сравнить россиянина по основным показателям с его «клонами» — бельгийцем Ромелу Лукаку и финном Теему Пукки, ударными форвардами команд, уже побывавшими нашими соперниками на этом ЧЕ.

Итак, голы. Здесь Лукаку пока вне конкуренции — дубль Антону Шунину против нулей у Пукки и Дзюбы. О’кей, а сколько раз каждый из них угрожал воротам? У Артема 0+3 удара (первая и вторая игры), у Теему 0+2, у Ромелу — 3, причем 2 в створ, и оба стали результативными. Вопросов нет — если финна Артем чуть-чуть превосходит (у обоих по одному попаданию в рамку за две встречи, но наш футболист бил чаще), то бельгийцу прилично уступает.

Но! При всей важности голов для нападающего есть еще много аспектов футбола, где люди этого амплуа способны приносить пользу — мы же говорим об общей картине. Особенно в случае с тактической моделью нашей сборной, где Дзюба — единственный выдвинутый на острие форвард.

Футбол

Евро 2020
Группа B, 12.06.2021, 22:00

Бельгия3Россия0

На секунду вернемся к верховым единоборствам. К 14 против Финляндии при 11 удачных у Дзюбы есть 10 при 4 с Бельгией. Показатели Пукки 3 (1)+2 (0), у Лукаку против России вообще 0 попыток. Здесь Артем явно сильнее коллег. Плюс он чаще шел в борьбу в принципе: всего вместе с дуэлями внизу у Дзюбы 14+16 единоборств, победителем он становился 5 и 11 раз. Показатели Пукки и Лукаку куда скромнее: 7 (1)+10 (5) и 7 (3) соответственно.

Передачи — свидетельство вовлеченности в игру и активности. Дзюба — 24 (13 точных)+31 (19), Пукки — 10 (6)+11 (9), Лукаку — 17 (14). У Ромелу процент дошедших до адресата пасов выше, но открывался он реже. Теему же проигрывает Артему в одну калитку. При этом под удар россиянин пасовал чаще финна: 1+2 таких передач против 0+1, у бельгийца же в матче с нами одна, как и у Дзюбы.

В дриблинге не преуспел ни один из нападающих: у Дзюбы 0+3 попыток с нулевой эффективностью в двух встречах, у Пукки тоже нет удачных обводок при показателях 0+4, Лукаку четыре раза шел в дриблинг в игре с Россией и однажды прошел защитника. То есть Ромелу немногим лучше Артема и Теему, тут примерное равенство.

А вот по касаниям мяча — еще одному компоненту, свидетельствующему о вовлеченности в общекомандные действия, — Дзюба на голову превосходит Пукки и стоит вровень с Лукаку. Против бельгийцев у Артема 34 контакта (столько же в той встрече и у Ромелу), против финнов — 41, тогда как Теему встретился с мячом 15 раз в игре с Данией и 29 — в матче с нами.
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В штрафной Лукаку касался мяча шесть раз, Дзюба 1+10 (!), Пукки — 1+3. Понятно, почему у нападающего «Красных дьяволов» такое преимущество — они владели большим преимуществом, часто доходили до ворот Шунина и искали своего передачами своего бомбардира, а Артем нередко оказывался отрезанным от средней линии, был вынужден отходить за мячом в глубину плюс много помогал обороне.

Резюме. Дзюба не просто не провалился по сравнению с Пукки и Лукаку, но в ряде компонентов оказался лучше них — особенно распиаренного накануне Евро финна. Понятно, что главное для форварда — забитые мячи. С этим у Артема в последнее время есть проблемы, да и вообще его безголевая серия в сборной достигла уже пяти матчей. Но в общей игре при модели с выдвинутым на острие «столбом» он по-прежнему незаменим и полезен. Цифры не могут врать, и они это только подтверждают.

А время Соболева в национальной команде еще придет. Причем скоро. Пока же спартаковец неплохо выходит на замены — что тоже особое умение.

Вячеслав Короткин

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0:1
Первый тайм: 0:1
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