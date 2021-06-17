«России вообще не должно быть на турнире!» Финны проиграли и заговорили

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
16:00Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
19:00Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
22:00Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
13
2
Россия
23
3
Финляндия
23
4
Дания
10
Группа A
1
Италия
26
2
Уэльс
24
3
Швейцария
21
4
Турция
20
Группа C
1
Австрия
13
2
Нидерланды
13
3
Украина
10
4
Македония
10
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
13:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«России вообще не должно быть на турнире!» Финны проиграли и заговорили

Как первая в истории победа на Евро подняла их самооценку!

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

Сборная России одержала первую победу на Евро-2020, обыграв с минимальным счётом Финляндию. Команда Суоми всерьёз рассчитывала взять очки в Санкт-Петербурге, чтобы обеспечить себе выход в плей-офф, но не смогла зацепиться даже за ничью. На родине Санта-Клауса с горечью отреагировали на победу сборной России.

Во время загрузки произошла ошибка.

Yle: «Горькое поражение сов»

Текст о матче Финляндия — Россия вышел с заголовком: «Горькое поражение сов» (прозвище сборной Финляндии. — При «Чемпионата»). Издание акцентировало внимание на отменённом мяче финнов. Легко представить, что испытала после забитого мяча команда, для которой это первый большой турнир в истории.

«Радость длилась всего мгновение. Именно такие чувства пережили “совы” в матче с Россией. Йоэль Похьянпало забил мяч, выиграв борьбу у защитника. Но затем главный судья Маккели получил сигнал от помощника. Голландец услышал результат видеопроверки. VAR был безжалостен: офсайд. После этого Финляндия так и не смогла забить России», — пишет Yle.

«Обидное поражение. К сожалению, мой гол был забит из “вне игры”. Система VAR стала неотъемлемой частью футбола. Сейчас нужно просто идти вперёд и обыгрывать Бельгию», — прокомментировал эпизод нападающий Похьянпало после игры.

Читайте также
Финляндия — Россия: сыграли на нервах. Но победили

Iltalehti: «Гол Похьянпало многое бы изменил»

Обозреватель ежедневной газеты Iltalehti Ясси Карьялайнен отметил игру финской сборной. По его мнению, она не смогла воспользоваться чередой ошибок команды Черчесова.

«Нельзя добиться успеха, плохо играя в обороне. Это относится к сборной Финляндии. Но Россия показала, что может быть иначе. Проблемы команды Станислава Черчесова были видны даже отчетливее, чем в матче с Бельгией. В центре обороны у соперника вышла ещё более слабая связка, но “совы” слишком медленно и лениво реагировали на изменение ситуации. Финны постоянно находили пространство между линиями, а Пукки и Похьянпало неоднократно запутывали оборону России. При этом нашим нападающим не удалось забить, несмотря на большое количество возможностей. Сборная России умеет держать мяч, что и продемонстрировала в концовке игры. А “совы” так и не решились пойти в агрессивный прессинг, опасаясь пропустить второй мяч. Остаётся лишь жалеть, что отыгравший прекрасный матч Похьянпало забил в начале игры не по правилам — тот гол многое изменил бы. Впрочем, у финнов по-прежнему хорошие шансы на выход из группы. Было бы здорово зацепиться за очки с Бельгией», — оптимистично закончил Карьялайнен.

Читайте также
Отстаньте от Дзюбы! Он по-прежнему полезен

Ilta-Sanomat: «“Совы” теперь встретятся с лучшей сборной мира — красивая статистика вселяет веру в чудо»

Янне Косунен из Ilta-Sanomat отметил, в каких компонентах сборная Финляндии была слаба.

«Неэффективность атак и одна ошибка в обороне — как итог поражение нашей сборной. Шюллер потерял мяч, россияне сыграли в стенку, а затем Миранчук направил мяч в верхний угол. Нельзя утверждать, что мы проиграли незаслуженно», — написал обозреватель.

Helsingin Sanomat: «“Совы” сделали шаг назад, а в понедельник должны сделать пару прыжков вперёд»

«Прямо сейчас складывается ощущение, что на первом в истории страны Евро финны проведут всего три матча. Впрочем, пока ещё ничего не потеряно, но теперь нам нужна небольшая помощь со стороны Бельгии», — пишет спортивный журналист HS Ари Виртанен.

Читайте также
«Дзюба поистине мощный чувак»: финские СМИ — о матче с Россией на ЕВРО

«Если в предыдущем матче оборона выдержала давление, а нападающие организовали гол, то на этот раз мы не преуспели ни там, ни там. Финны создали больше моментов, чем в первом матче, но этого оказалось недостаточно. Гол Похьянпало, который потом отменили, был забит после грубой ошибки россиян. Защита несколько раз сыграла не лучшим образом. К сожалению, Миранчук получил время, чтобы убрать мяч под левую ногу, и забил гол. Россия победила, поскольку лучше распорядилась моментами», — констатировал спортивный журналист.

Сборная Финляндии: «Россия была лучше. Однако наша судьба по-прежнему в наших руках. В понедельник ждём битву с Бельгией».

«Ещё есть надежда! Давайте поболеем».

Во время загрузки произошла ошибка.

«В конце концов, Финляндия играла намного лучше, чем с Данией. Теперь она не просто оборонялась».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Берегись! Следующий матч станет победным для Финляндии».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Крутая игра, ребята. Заслужили как минимум одно очко. Россия теряла время и играла скучно, их вообще не должно быть на турнире. Вперёд, Суоми!».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Постарайтесь сохранить ничью в следующей игре».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Спасибо, Совы, за отличный бой!».

Во время загрузки произошла ошибка.

Павел Прохоров

Читайте также
Финляндия
0:1
Первый тайм: 0:1
Россия
 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Главные темы
«России не должно быть на турнире». Финны проиграли и заговорили
Отстаньте от Дзюбы. Он по-прежнему полезен
Матч в поддержку Эриксена. Дания сыграет с Бельгией на Евро
Футбольную победу России в Петербурге отметили по-соседски
Черчесов стал героем соцсетей, ярко ответив на жест Роналду против колы
С бутылками Черчесов разобрался круче Роналду! Видео с тренером России стало вирусным
Порядка 3 тыс. человек наблюдали за матчем Россия — Финляндия в фан-зоне в Екатеринбурге
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Выход итальянцев в плей-офф и дебют Карасева. Стартовал второй тур группового этапа Евро
Манчини: Мы изменили систему, потому что нуждались в передышке
Эта Италия восхитительна! Второй раз подряд отгрузила трешку
Рюдигер: Погба сказал, что это не был укус. Мне не стоило прижиматься ртом к его спине
Сборная Италии первой вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу
Локателли признан лучшим игроком матча Италия — Швейцария
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
Кадр дня
Алексей Миранчук только что забил первый гол сборной России на турнире
Финляндия — Россия: сыграли на нервах. Но победили
Сборная Италии разгромила Швейцарию в матче Евро-2020
Кьеллини побил рекорд по матчам на Евро для итальянских полевых игроков, но получил травму
«Дзюба поистине мощный чувак»: финские СМИ — о матче с Россией на ЕВРО
Матч Бельгия — Дания на Евро будет остановлен на 10-й минуте в честь Эриксена
Дмитрий Черышев рассказал о состоянии защитника Марио Фернандеса
Комично смазал пенальти с Турцией, но все равно принес Уэльсу победу. Бэйл в «Реале» и сборной — два разных человека
«Сборная России — пережиток дефицита СССР. Сочувствуем Головину». Что пишут иностранцы о победе наших над финнами
Викторина
Знаете ли вы игроков сборной России?
Бэйл с пенальти пробил мимо ворот в игровое время матча Евро. Рауль делал это последним — в 2000-м
Сборная Уэльса одержала победу над Турцией. Бэйл не забил пенальти, но отдал 2 голевые передачи
Италия — Швейцария: стартовые составы команд на матч Евро
Глава Датского футбольного союза призвал УЕФА пересмотреть правила после решения возобновить матч с Финляндией
Сборная России обратилась к Бузовой после победы над финнами на ЕВРО-2020
Лукаку с разрешения главного тренера сборной Бельгии навестит Эриксена в больнице
Рюдигер не будет дисквалифицирован за попытку укусить Погба
«Нужно еще послушать, что Черчесов скажет об этой ситуации после матча». Генич — о попадании в стартовый состав сборной России Сафонова
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
17Сборная России победила Финляндию
15Красный закат над Невой, отсутствие Жиркова. Сборная Черчесова накануне матча с Финляндией
18Франция обыграла Германию в матче Евро
28Испания и Швеция сыграли первую нулевую ничью на Евро
18Словакия — Польша: Левандовски потерялся, Крыховяк удалился
30Голландцы обыграли Украину в лучшем пока матче Евро-2020
28Сборная Англии выиграла у Хорватии на «Уэмбли»
33Россия в стартовом матче Евро крупно проиграла Бельгии
11Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с финнами
35В стартовом матче Евро-2020 Италия разгромила Турцию
Главный тренер сборной Финляндии оценил красоту гола Миранчука
Черчесов: были уверены, что выбранная система игры принесет успех
Черчесов объяснил, почему вратарь Сафонов вышел в стартовом составе в матче Евро с финнами
У игрока сборной России Фернандеса не зафиксировано повреждение позвоночника
Жирков наблюдал за матчем сборной России с трибуны вместе с болельщиками
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Алексей Миранчук — о победе над Финляндией: «Важна победа на этом этапе. Выполнили задачу и движемся дальше»
Назван лучший игрок матча Финляндия — Россия
Россия вымучила первую победу на Евро! Спасибо Миранчуку за шикарный выстрел в девятку
Дзюба сделал 22 результативных действия за последний 21 матч в составе сборной России
Турция и Уэльс назвали стартовые составы на матч Евро
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь