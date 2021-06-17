«России вообще не должно быть на турнире!» Финны проиграли и заговорили

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Сборная России одержала первую победу на Евро-2020, обыграв с минимальным счётом Финляндию. Команда Суоми всерьёз рассчитывала взять очки в Санкт-Петербурге, чтобы обеспечить себе выход в плей-офф, но не смогла зацепиться даже за ничью. На родине Санта-Клауса с горечью отреагировали на победу сборной России.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b036019e89ddd7de782f" data-vnd="b036019e89ddd7de782f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b036019e89ddd7de782f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Yle: «Горькое поражение сов»

Текст о матче Финляндия — Россия вышел с заголовком: «Горькое поражение сов» (прозвище сборной Финляндии. — При «Чемпионата»). Издание акцентировало внимание на отменённом мяче финнов. Легко представить, что испытала после забитого мяча команда, для которой это первый большой турнир в истории.

«Радость длилась всего мгновение. Именно такие чувства пережили “совы” в матче с Россией. Йоэль Похьянпало забил мяч, выиграв борьбу у защитника. Но затем главный судья Маккели получил сигнал от помощника. Голландец услышал результат видеопроверки. VAR был безжалостен: офсайд. После этого Финляндия так и не смогла забить России», — пишет Yle.

«Обидное поражение. К сожалению, мой гол был забит из “вне игры”. Система VAR стала неотъемлемой частью футбола. Сейчас нужно просто идти вперёд и обыгрывать Бельгию», — прокомментировал эпизод нападающий Похьянпало после игры.

Iltalehti: «Гол Похьянпало многое бы изменил»

Обозреватель ежедневной газеты Iltalehti Ясси Карьялайнен отметил игру финской сборной. По его мнению, она не смогла воспользоваться чередой ошибок команды Черчесова.

«Нельзя добиться успеха, плохо играя в обороне. Это относится к сборной Финляндии. Но Россия показала, что может быть иначе. Проблемы команды Станислава Черчесова были видны даже отчетливее, чем в матче с Бельгией. В центре обороны у соперника вышла ещё более слабая связка, но “совы” слишком медленно и лениво реагировали на изменение ситуации. Финны постоянно находили пространство между линиями, а Пукки и Похьянпало неоднократно запутывали оборону России. При этом нашим нападающим не удалось забить, несмотря на большое количество возможностей. Сборная России умеет держать мяч, что и продемонстрировала в концовке игры. А “совы” так и не решились пойти в агрессивный прессинг, опасаясь пропустить второй мяч. Остаётся лишь жалеть, что отыгравший прекрасный матч Похьянпало забил в начале игры не по правилам — тот гол многое изменил бы. Впрочем, у финнов по-прежнему хорошие шансы на выход из группы. Было бы здорово зацепиться за очки с Бельгией», — оптимистично закончил Карьялайнен.

Ilta-Sanomat: «“Совы” теперь встретятся с лучшей сборной мира — красивая статистика вселяет веру в чудо»

Янне Косунен из Ilta-Sanomat отметил, в каких компонентах сборная Финляндии была слаба.

«Неэффективность атак и одна ошибка в обороне — как итог поражение нашей сборной. Шюллер потерял мяч, россияне сыграли в стенку, а затем Миранчук направил мяч в верхний угол. Нельзя утверждать, что мы проиграли незаслуженно», — написал обозреватель.

Helsingin Sanomat: «“Совы” сделали шаг назад, а в понедельник должны сделать пару прыжков вперёд»

«Прямо сейчас складывается ощущение, что на первом в истории страны Евро финны проведут всего три матча. Впрочем, пока ещё ничего не потеряно, но теперь нам нужна небольшая помощь со стороны Бельгии», — пишет спортивный журналист HS Ари Виртанен.

«Если в предыдущем матче оборона выдержала давление, а нападающие организовали гол, то на этот раз мы не преуспели ни там, ни там. Финны создали больше моментов, чем в первом матче, но этого оказалось недостаточно. Гол Похьянпало, который потом отменили, был забит после грубой ошибки россиян. Защита несколько раз сыграла не лучшим образом. К сожалению, Миранчук получил время, чтобы убрать мяч под левую ногу, и забил гол. Россия победила, поскольку лучше распорядилась моментами», — констатировал спортивный журналист.

Сборная Финляндии: «Россия была лучше. Однако наша судьба по-прежнему в наших руках. В понедельник ждём битву с Бельгией».

«Ещё есть надежда! Давайте поболеем».

«В конце концов, Финляндия играла намного лучше, чем с Данией. Теперь она не просто оборонялась».

«Берегись! Следующий матч станет победным для Финляндии».

«Крутая игра, ребята. Заслужили как минимум одно очко. Россия теряла время и играла скучно, их вообще не должно быть на турнире. Вперёд, Суоми!».

«Постарайтесь сохранить ничью в следующей игре».

«Спасибо, Совы, за отличный бой!».