Охранник не узнал Роналду и потребовал от Криштиану аккредитацию
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Лидер «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду оказался в центре забавного эпизода на ЕВРО-2020.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Лидер «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду оказался в центре забавного эпизода на ЕВРО-2020.
Перед матчем 1-го тура группового этапа континентального первенства против Венгрии (3:0) охранник не узнал звезду мирового футбола и попросил португальца продемонстрировать аккредитацию. Отметим, что представителя безопасности стадиона могла смутить маска на лице Роналду,
Впоследствии Криштиану стал главным героем встречи на «Пушкаш Арене» в Будапеште (Венгрия). Капитан сборной Португалии оформил дубль и стал лучшим бомбардиром в истории ЕВРО.