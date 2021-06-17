Гамшик рассказал о знакомстве со шведской культурой

«Я провел несколько приятных месяцев в Швеции. Познакомился с местной культурой, но обману вас, если скажу, что эти знания помогут меня в завтрашнем матче. Наш соперник — физически сильная команда, которая будет атаковать, они никогда не устают. В шведской защите полно талантливых игроков, а в полузащите есть Деян Кулушевски. Это большой плюс, иметь такого футболиста в составе. Впереди тяжелый матч», — заявил Гамшик на пресс-конференции.

«Мы хотим показать такую же игру, как и против поляков. Бороться как единая команда. Это было важно для нас, и мы хотим повторить это во встрече со шведами. Я лично чувствую себя хорошо — ноги в порядке. У нас есть еще день, чтобы набрать оптимальные кондиции, а с моральной точки зрения мы уже готовы. После первого тура мы кажемся фаворитами, но мы еще не вышли из группы. Надо это держать в голове. Нельзя просто так разбазаривать очки», — сказал Гамшик.