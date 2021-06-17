Хавбек сборной Словакии Вавро заразился коронавирусом

Сборная Словакии в пятницу сыграет со шведами в Санкт-Петербурге. В первом туре группового этапа словаки обыграли команду Польши со счетом 2:1. Шведы сыграли вничью 0:0 с испанцами.

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«Вчера у нас было два положительных результата на коронавирус. Это футболист Денис Вавро и один человек из персонала. Они оба сейчас в изоляции. Мы работаем с УЕФА и властями Петербурга, чтобы соблюсти регламент. Делаем все, чтобы вирус не распространился. Это грустная ситуация. Будем думать над ее решением», — заявил Таркович на пресс-конференции.