Хавбек сборной Словакии Вавро заразился коронавирусом
ЕВРО-2020, Сергей Яременко.
ЕВРО-2020, Сергей Яременко.
Сборная Словакии в пятницу сыграет со шведами в
«Вчера у нас было два положительных результата на коронавирус. Это футболист Денис Вавро и один человек из персонала. Они оба сейчас в изоляции. Мы работаем с УЕФА и властями Петербурга, чтобы соблюсти регламент. Делаем все, чтобы вирус не распространился. Это грустная ситуация. Будем думать над ее решением», — заявил Таркович на
«Тяжело изолироваться от вируса. Мы протестировали многих игроков, проделали большую работу. Положительный тест был у шофера, который вез нас в автобусе. Печально, что Вавро, у которого впереди вся карьера, не сможет сыграть на ЕВРО. У Дениса нет никаких симптомов, он надеется вернуться в команду. У него уже была такая ситуация в ноябре», — отметил Таркович.