Евро-2008 можем повторить? Эксперты — о шансах сборной России

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Сборная России обыграла Финляндию, сохранив неплохие шансы на выход из группы. Ситуация, конечно, запутанная, но в чём-то схожая со сценарием на Евро-2008: поражение от топовой сборной в первом матче, определяющий второй матч и решающая последняя игра со скандинавами. Вместе с экспертами «Чемпионата» разбираемся, есть ли у сборных 2008-го и 2021-го что-то общее? И возможно ли повторение успеха 13-летней давности?

Дмитрий Сычёв (участник того самого «бронзового» Евро-2008) уверен, что всё складывается похожим образом — у обеих сборных присутствуют самоотдача и желание добиться успехов для страны.

— После всех негативных настроений болельщиков сборной я призывал не отчаиваться. Ребята понимают всю серьёзность, есть настрой, вчера всё было видно. Нельзя назвать эти совпадения сборных 2008-го и 2021-го полушуточными. Суеверия и футбол — об этом думает вся страна. Сейчас немного другой формат турнира. Если результат с Данией будет положительным, то почему бы и нет?

Сборные России 2008 и 2021 годов похожи хорошей физической подготовкой, самоотдачей, уровнем мотивации и желанием добиться успехов для страны. Видно, что ребята очень сильно переживают. А помешать повторить успех могут только команда соперника и индивидуальные ошибки. Сейчас всё в наших руках. Очень хочется, чтобы команда нас порадовала, как в 2018-м или в 2008-м.

А вот Александр Мостовой не разделяет такой оптимистичный настрой, считая, что у сборной 2008-го была игра. Несмотря на поражение от Испании, команда выглядела неплохо, чего нельзя сказать сейчас.

— Повторение сценария Евро-2008 вряд ли возможно. Во-первых, сейчас всё совершенно другое: другой формат турнира, игры в разных странах Европы, пока непонятно, из каких групп точно выйдут команды с третьего места. До сих пор никто не знает, где будет играть дальше. Это тоже наводит на мысли, что уже не будет, как в 2008-м. Есть много совпадений с Евро-2008, но здесь можно сделать оговорку: игры-то на деле нет. У той сборной была игра. Даже проиграв испанцам, команда выглядела неплохо. Да и сборная Испании на тот момент была могущественной командой.

Андрей Канчельскис согласен с мнением Мостового — футболисты в 2008-м году были на голову выше.

— Сборные не могут быть похожими. На Евро-2008 были другие футболисты, сейчас таких нет. Давайте дождёмся последнего матча, потом будем делать выводы. Сравнивать неправильно. Футболисты были другого уровня, сейчас непонятно, что хотят игроки, во что они играют. А игроки Евро-2008 были на голову выше.

Футбол Евро 2020 Группа B, 21.06.2021, 22:00 Россия - Дания -

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что у нынешней сборной нет такого нападающего, как Аршавин, а отскочить в ворота мяч может от любого игрока.

— Повторение успеха Евро-2008? Ничего невозможного нет. Подождём, как сыграют Бельгия с Данией. Финны, обыграв датчан, перемешали все расклады в борьбе за выход из группы. Я уверен, что бельгийцы выиграют. Тогда у датчан будет совсем упадническое настроение, плюс инцидент с Эриксеном добавляет им депрессии. В матче с Россией над Данией будет довлеть результат. В такой ситуации они будут скованы.

Наши чудо-форварды должны показать себя. Сейчас у нас нет такого нападающего, на которого мы бы стопроцентно надеялись. Именно такого, который мог бы забить, как на чемпионате в 2008-м году, когда все понимали, что если выйдет Аршавин, то он обязательно должен забить. Сейчас по двум матчам мы видим: выходит Дзюба, и все понимают, что если он и забьёт, то это будет счастливый случай, а не его феноменальный проход или выдающийся удар после дриблинга. От него, скорее, либо отскочит мяч, либо он положит его головой. На сегодняшний день у нас нет нападающего, как раньше, на которого бы мы все молились. Отскочить в ворота мяч может от любого игрока.

Игорь Гамула просит не сравнивать две сборные, мы можем только верить и надеяться на лучшее.

— Будем надеяться, чтобы сборная России, прежде всего, пробилась в плей-офф, а там будет понятно, с каким соперником предстоит сыграть. Выйти из группы — задача номер один.

Наверное, сейчас не совсем корректно сравнивать эти две команды. Мы должны всегда верить в сборную и надеяться на лучшее. Можно только загадывать по какому сценарию будут развиваться события дальше. Плохо, что из-за травм выпадают ведущие игроки обоймы. Мы все верим в успех нашей сборной и стараемся её всячески поддерживать.