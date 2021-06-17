Евро-2008 можем повторить? Эксперты — о шансах сборной России
Пока идём точно по графику 13-летней давности.
Пока идём точно по графику 13-летней давности.
Сборная России обыграла Финляндию, сохранив неплохие шансы на выход из группы. Ситуация, конечно, запутанная, но в
Дмитрий Сычёв (участник того самого «бронзового» Евро-2008) уверен, что всё складывается похожим образом — у обеих сборных присутствуют самоотдача и желание добиться успехов для страны.
— После всех негативных настроений болельщиков сборной я призывал не отчаиваться. Ребята понимают всю серьёзность, есть настрой, вчера всё было видно. Нельзя назвать эти совпадения сборных 2008-го и 2021-го полушуточными. Суеверия и футбол — об этом думает вся страна. Сейчас немного другой формат турнира. Если результат с Данией будет положительным, то почему бы и нет?
Сборные России 2008 и 2021 годов похожи хорошей физической подготовкой, самоотдачей, уровнем мотивации и желанием добиться успехов для страны. Видно, что ребята очень сильно переживают. А помешать повторить успех могут только команда соперника и индивидуальные ошибки. Сейчас всё в наших руках. Очень хочется, чтобы команда нас порадовала, как в 2018-м или в 2008-м.
А вот Александр Мостовой не разделяет такой оптимистичный настрой, считая, что у сборной 2008-го была игра. Несмотря на поражение от Испании, команда выглядела неплохо, чего нельзя сказать сейчас.
— Повторение сценария Евро-2008 вряд ли возможно.
Андрей Канчельскис согласен с мнением Мостового — футболисты в 2008-м году были на голову выше.
— Сборные не могут быть похожими. На Евро-2008 были другие футболисты, сейчас таких нет. Давайте дождёмся последнего матча, потом будем делать выводы. Сравнивать неправильно. Футболисты были другого уровня, сейчас непонятно, что хотят игроки, во что они играют. А игроки Евро-2008 были на голову выше.
— Повторение успеха Евро-2008? Ничего невозможного нет. Подождём, как сыграют Бельгия с Данией. Финны, обыграв датчан, перемешали все расклады в борьбе за выход из группы. Я уверен, что бельгийцы выиграют. Тогда у датчан будет совсем упадническое настроение, плюс инцидент с Эриксеном добавляет им депрессии. В матче с Россией над Данией будет довлеть результат. В такой ситуации они будут скованы.
Наши
Игорь Гамула просит не сравнивать две сборные, мы можем только верить и надеяться на лучшее.
— Будем надеяться, чтобы сборная России, прежде всего, пробилась в
Наверное, сейчас не совсем корректно сравнивать эти две команды. Мы должны всегда верить в сборную и надеяться на лучшее. Можно только загадывать по какому сценарию будут развиваться события дальше. Плохо, что
Арина Лаврова