Главный тренер сборной Словакии высказался о предстоящем матче со шведами
ЕВРО-2020, Сергей Яременко. У футболистов сборной Словакии есть амбиции навязать свою игру команде Швеции, заявил главный тренер словаков Штефан Таркович.
ЕВРО-2020, Сергей Яременко. У футболистов сборной Словакии есть амбиции навязать свою игру команде Швеции, заявил главный тренер словаков Штефан Таркович.
Сборная Словакии в пятницу сыграет со шведами в
«Рассматриваем Швецию как единую команду, а не набор отдельных личностей. У них в нападении есть очень опасные футболисты. Они играют по схеме 4−4−2, где многое зависит от движения. Они будут много бегать, прессинговать. Они сыграли вничью с испанцами. Но и мы очень хорошо провели матч против поляков. У нас есть амбиции навязать свою игру. Постараемся перевернуть все недостатки, которые были в матче против Польши, себе на пользу», — заявил Таркович на
«Жду, что будет матч хорошего качества, потому что шведы — классный соперник. Хотим сыграть так же хорошо, как и против сборной Польши. Тяжело сказать, хватит ли 4 очка для выхода из группы. Мы не занимаемся математикой. Просто будет играть против всех на максимуме», — добавил Таркович.