Главный тренер сборной Словакии высказался о предстоящем матче со шведами

«Рассматриваем Швецию как единую команду, а не набор отдельных личностей. У них в нападении есть очень опасные футболисты. Они играют по схеме 4−4−2, где многое зависит от движения. Они будут много бегать, прессинговать. Они сыграли вничью с испанцами. Но и мы очень хорошо провели матч против поляков. У нас есть амбиции навязать свою игру. Постараемся перевернуть все недостатки, которые были в матче против Польши, себе на пользу», — заявил Таркович на пресс-конференции.