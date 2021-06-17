Площадь Единства появилась в российской столице Евро-2020

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Оформление пространства вокруг фонтана в Приморском парке Победы стало очередным шагом в реализации концепции «Единство», которую Покрас Лампас подготовил для Петербурга перед матчами чемпионата Европы по футболу. Как сообщается в пресс-релизе организаторов турнира, цепочка из переводов слова «единство» на языки стран, принимающих участие в ЕВРО-2020, создает кольцевую композицию площадью 1650 квадратных метров.

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Арт-проект «Площадь Единства» развивает идею об объединяющей силе футбола, которую решили подчеркнуть Покрас Лампас и Оргкомитет ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге в рамках своей коллаборации. Ранее, с выставки «Единство: Культура», начала работу галерея, в которой художник в присутствии зрителей создает новые полотна и меняет экспозицию, трансформируя ее во вторую часть проекта — «Единство: Человек».