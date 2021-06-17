Марио Фернандес может вернуться к тренировкам через несколько дней

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Сборная России в среду обыграла команду Финляндии со счетом 1:0 в матче чемпионата Европы, встреча проходила в Санкт-Петербурге. Фернандес получил травму в середине первого тайма и был заменен на 25-й минуте на Вячеслава Караваева. Защитник был госпитализирован с подозрением на травму грудного отдела позвоночника, но данный диагноз не подтвердился.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--b036019e89ddd7de782f" data-vnd="b036019e89ddd7de782f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=b036019e89ddd7de782f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Сегодня Марио Фернандес прошел дополнительное углубленное исследование. Футболисту были выполнены не только магнитно-резонансная и компьютерная томографии головы и позвоночника, но и проведено тщательное нейрофизиологическое обследование с применением самых современных технологий. В результате не выявлено данных о структурных изменениях в позвоночнике и сотрясении головного мозга», — говорится в сообщении.

«Имеющаяся клиническая картина обусловлена посттравматическим теномиозитом мышц спины, что позволяет надеяться на возвращение футболиста к тренировкам уже через несколько дней. Марио пройдет весь необходимый комплекс лечения в расположении сборной России. Врачи национальной команды при необходимости будут координировать план лечения со специалистами центра, который на протяжении многих лет является одним из ведущих профильных учреждений не только в нашей стране, но и в Европе», — отмечается в сообщении.