Марио Фернандес может вернуться к тренировкам через несколько дней

Сборная России в среду обыграла команду Финляндии со счетом 1:0 в матче чемпионата Европы, встреча проходила в Санкт-Петербурге. Фернандес получил травму в середине первого тайма и был заменен на 25-й минуте на Вячеслава Караваева. Защитник был госпитализирован с подозрением на травму грудного отдела позвоночника, но данный диагноз не подтвердился.
«Сегодня Марио Фернандес прошел дополнительное углубленное исследование. Футболисту были выполнены не только магнитно-резонансная и компьютерная томографии головы и позвоночника, но и проведено тщательное нейрофизиологическое обследование с применением самых современных технологий. В результате не выявлено данных о структурных изменениях в позвоночнике и сотрясении головного мозга», — говорится в сообщении.
«Имеющаяся клиническая картина обусловлена посттравматическим теномиозитом мышц спины, что позволяет надеяться на возвращение футболиста к тренировкам уже через несколько дней. Марио пройдет весь необходимый комплекс лечения в расположении сборной России. Врачи национальной команды при необходимости будут координировать план лечения со специалистами центра, который на протяжении многих лет является одним из ведущих профильных учреждений не только в нашей стране, но и в Европе», — отмечается в сообщении.
Заключительный матч на групповом этапе ЕВРО сборная России проведет 21 июня в Копенгагене против сборной Дании.