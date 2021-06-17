Сборные Украины и Северной Македонии назвали составы на матч Евро-2020
ЕВРО-2020. Стали известны стартовые составы сборных Украины и Северной Македонии на матч команд на чемпионате Европы по футболу.
ЕВРО-2020. Стали известны стартовые составы сборных Украины и Северной Македонии на матч команд на чемпионате Европы по футболу.
Встреча группы С состоится в четверг в Бухаресте и начнется в 16:00 мск.
Как сообщается на сайте УЕФА, в составе сборной Украины на поле с первых минут выйдут: Георгий Бущан (вратарь), Александр Караваев, Илья Забарный, Николай Матвиенко, Виталий Миколенко, Андрей Ярмоленко, Николай Шапаренко, Тарас Степаненко, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Роман Яремчук.
Стартовый состав сборной Северной Македонии: Столе Димитриевски (вратарь), Висар Муслиу, Дарко Велковски, Стефан Ристовски, Эзджан Алиоски, Стефан Спировски, Ариян Адеми, Бобан Николов, Энис Барди, Горан Пандев, Элиф Элмас.