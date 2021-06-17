Маска Де Брюйне на Евро — не просто кусок пластика. Она почти ничего не весит и реально спасает, а в баскетболе вообще дает преимущество

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
16:00ЗавершенУкраина2Македония1
Группа B
тв
19:00Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
22:00Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
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W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
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3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
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Словакия
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Испания
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4
Польша
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1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
16:45 (мск), источник: Sports.Ru

Маска Де Брюйне на Евро — не просто кусок пластика. Она почти ничего не весит и реально спасает, а в баскетболе вообще дает преимущество

Артем Рыженко о необычной детали экипировки.

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Источник: Reuters

Хедлайнер сборной Бельгии Кевин Де Брюйне близок к восстановлению после перелома глазницы — возможно, сыграет уже в матче с Данией. Первое время после травмы он будет выходить в защитной маске — в такой играли Илья Кутепов, Рюдигер, Роберт Левандовский и многие другие. Мы уже давно привыкли к этому устрашающему предмету, но давайте вникнем, зачем он вообще нужен и насколько безопасен.

Краткий курс анатомии. Череп — очень прочная структура, но есть много уязвимых мест

Источник: Sports.ru

Для начала стоит уточнить, что череп — это не просто каска для мозга, а 23 кости, которые соединяются между собой при помощи костных швов. На рисунке разные кости отмечены цветами, можно заметить, что есть как и большие и толстые кости (вроде лобной), так и маленькие тонкие пластинки (например, носовая). Именно они наиболее уязвимы во время столкновений. Причем не всегда это сильный удар локтем или головой. Иногда достаточно и простой отмашки. Собственно, поэтому за нее и дают карточки.

Вдобавок есть ряд особенностей, из-за которых травмы лицевого черепа и глазницы особенно опасны. Часть сосудов лица напрямую сообщается с полостью черепа, поэтому любое их повреждение может спровоцировать тромбозы или распространение инфекции уже на сосуды головного мозга.

Кроме того, любой удар, способный сломать даже маленькую кость, с большой долей вероятности будет сочетаться с сотрясением мозга. Поэтому врачи давно требуют жестче наказывать за нанесение травм головы и ограничивать игру ей в детских школах.

Неужели пластиковая маска прочнее кости? Она правда защитит?

Источник: Reuters

Собственно, если перелом далеко от крупных сосудов и нервов, без осколков и смещения поврежденных костей (случай де Брюйне), то можно говорить о скором возвращении. Защитная маска нужна первое время после восстановления, чтобы предотвратить новые повреждения — недавно травмированную кость, конечно же, легче повредить вновь или сместить осколки, из-за чего относительно безопасный перелом может перестать быть таким.

Футбол

Евро 2020
Группа B, 17.06.2021, 19:00

Дания-Бельгия-

Но как именно защищает кусок пластика? Маски делают из карбона или других полимеров, такие материалы по некоторым прочностным характеристикам даже превосходят сталь, так что это действительно крепкая защита, но при этом очень легкая.

Как именно помогает маска и точно ли она не сделает хуже? Давайте для начала кратко о структуре карбона. Подобные полимеры выстроены из множества микроскопических нитей, и нагрузка равномерно распределяется по большой площади, что не только делает материал прочным, но и позволяет гасить энергию сильных ударов. Кроме того, из-за своей относительной мягкости карбоновые маски безопасны и для остальных футболистов — если игрок в маске столкнется с соперником головами, то маска не нанесет дополнительных повреждений ни игроку в маске, ни его сопернику.

Или другой пример — удар локтем. В обычной ситуации это очень опасное столкновение, так как большая энергия приходится в одну маленькую точку, из-за чего риск травмы очень высок. Маска же не только принимает на себя часть удара, но и распределяет эту энергию по большей площади, что позволяет легче перенести удар и избежать серьезных последствий.

Кроме того, у некоторых масок есть еще и мягкие подкладки, тоже из полимеров, что также гасит часть энергии ударов и делает маску более комфортной.

Это — теория, а как на практике? Рассказывает кипер ЦСКА и женской сборной России Эльвира Тодуа. Она трижды ломала нос, и ее уже сложно представить без маски

«Мне уже в маске пару раз прилетало в лицо, и могу сказать, что защищает хорошо, но неприятно прижигало в тех местах где маска плотно прилегает к коже», — объясняет Тодуа в интервью Sports.ru.

Для удобства маски часто делают по индивидуальному заказу, так что дискомфорт они вызывают только поначалу, а потом спортсмены почти перестают их замечать, словно очки.

«Маска мне совсем не мешает, было поначалу сложно, пока не подобрала нужный уровень натяжения лямок, — продолжает Эльвира — Но в целом через 2−3 дня ты перестаешь ее замечать. Один минус — сложно высморкаться при необходимости, так как маска полностью закрывает нос».

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Психологически, честно говоря, вообще не почувствовала разницы, мне кажется, наличие маски больше успокаивало окружающих, чем меня: «Ну вроде хоть как-то она защищена».

А еще с маской появилось куча приколов. Помню, первый прилетел от Юли Мясниковой и началось: «Не снимай, тебя в ней боятся, и она тебе идет».

В НБА существует масочная суперсила. Из-за этого лига запретила Леброну черную защиту для лица

Масочная суперсила — популярная фанатская теория, которая гласит, что если в составе соперника есть игрок в маске, то поражения не миновать, а главной его причиной станет именно игрок в маске. Звучит как чистая конспирология, но у нее есть занятная предыстория.

Легенда появилась в начале нулевых. Перспективного игрока «Детройт Пистонс» Ричарда Хэмилтона мучали травмы. С 2002-го по 2004-й он трижды ломал нос, и ему посоветовали носить специальную защитную маску, чтобы не ложиться каждый год под нож лицевых хирургов.

Источник: AFP 2021

По стечению обстоятельств Хэмилтон в маске покорял рекорд за рекордом, провел один из лучших сезонов в карьере и второй год стал лучшим по средней результативности (17.6 очков), а «Пистонс» закончили сезон с 54 победами. С этого момента Ричард больше не снимал маску, которую он назвал «плащом супермена».

Не менее легендарная история произошла в 2012-м с Кайри Ирвингом. На тот момент он проводил только второй свой сезон в НБА за «Кливленд Кавальерс». Кайри сломал челюсть в игре с «Милуоки Бакс» и на следующую игру против «Нью-Йорк Никс» вышел в черной защитной маске. Лучший новичок прошлого сезона, которого в новом одолевали травмы, размазал соперника: Кайри установил личный рекорд результативности, набрав 41 очко. Этот результат также сделал его самым молодым баскетболистом в истории НБА, который преодолевал отметку в 40 очков на «Мэдисон-сквер-гарден». Предыдущий рекорд принадлежал Джордану и держался аж с 1985.

Но самая популярная история с маской случилась в матче «Майами Хит» и «Нью Йорк Никс». Леброн Джеймс накануне получил травму носа и вышел на игру в стильной карбоновой черной маске, в сочетании с формой «Майами Хит» она выглядела настолько круто, что Леброн походил на героя комиксов.

Разумеется, суперсила маски сработала! На паркете Джеймс напоминал сверхчеловека: за 37 минут он набрал 31 очко с 4 подборами и 4 ассистами. Неудивительно, что Marvel превратила Леброна в супергероя.

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Этот матч настолько впечатлил руководство лиги, что НБА выдала один из самых странных запретов в истории. Отныне игрокам запрещено носить черные защитные маски, разрешено пользоваться только белыми прозрачными. Лига объяснила это тем, что маска дает нечестное преимущество — соперник не видит, куда направлен взгляд игрока в темной маске, а в баскетболе это очень важно. Самое забавное, что в следующей же игре после запрета Леброн набрал рекордное 61 очко за один матч, но уже в белой маске.

Так что от масок только польза: почти не мешают, придают уверенность и влияют на соперника.

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