Маска Де Брюйне на Евро — не просто кусок пластика. Она почти ничего не весит и реально спасает, а в баскетболе вообще дает преимущество
Артем Рыженко о необычной детали экипировки.
Артем Рыженко о необычной детали экипировки.
Хедлайнер сборной Бельгии Кевин Де Брюйне близок к восстановлению после перелома глазницы — возможно, сыграет уже в матче с Данией. Первое время после травмы он будет выходить в защитной маске — в такой играли Илья Кутепов, Рюдигер, Роберт Левандовский и многие другие. Мы уже давно привыкли к этому устрашающему предмету, но давайте вникнем, зачем он вообще нужен и насколько безопасен.
Для начала стоит уточнить, что череп — это не просто каска для мозга, а 23 кости, которые соединяются между собой при помощи костных швов. На рисунке разные кости отмечены цветами, можно заметить, что есть как и большие и толстые кости (вроде лобной), так и маленькие тонкие пластинки (например, носовая). Именно они наиболее уязвимы во время столкновений. Причем не всегда это сильный удар локтем или головой. Иногда достаточно и простой отмашки. Собственно, поэтому за нее и дают карточки.
Вдобавок есть ряд особенностей,
Кроме того, любой удар, способный сломать даже маленькую кость, с большой долей вероятности будет сочетаться с сотрясением мозга. Поэтому врачи давно требуют жестче наказывать за нанесение травм головы и ограничивать игру ей в детских школах.
Собственно, если перелом далеко от крупных сосудов и нервов, без осколков и смещения поврежденных костей (случай де Брюйне), то можно говорить о скором возвращении. Защитная маска нужна первое время после восстановления, чтобы предотвратить новые повреждения — недавно травмированную кость, конечно же, легче повредить вновь или сместить осколки,
Но как именно защищает кусок пластика? Маски делают из карбона или других полимеров, такие материалы по некоторым прочностным характеристикам даже превосходят сталь, так что это действительно крепкая защита, но при этом очень легкая.
Как именно помогает маска и точно ли она не сделает хуже? Давайте для начала кратко о структуре карбона. Подобные полимеры выстроены из множества микроскопических нитей, и нагрузка равномерно распределяется по большой площади, что не только делает материал прочным, но и позволяет гасить энергию сильных ударов. Кроме того,
Или другой пример — удар локтем. В обычной ситуации это очень опасное столкновение, так как большая энергия приходится в одну маленькую точку,
Кроме того, у некоторых масок есть еще и мягкие подкладки, тоже из полимеров, что также гасит часть энергии ударов и делает маску более комфортной.
«Мне уже в маске пару раз прилетало в лицо, и могу сказать, что защищает хорошо, но неприятно прижигало в тех местах где маска плотно прилегает к коже», — объясняет Тодуа в интервью Sports.ru.
Для удобства маски часто делают по индивидуальному заказу, так что дискомфорт они вызывают только поначалу, а потом спортсмены почти перестают их замечать, словно очки.
«Маска мне совсем не мешает, было поначалу сложно, пока не подобрала нужный уровень натяжения лямок, — продолжает Эльвира — Но в целом через 2−3 дня ты перестаешь ее замечать. Один минус — сложно высморкаться при необходимости, так как маска полностью закрывает нос».
Психологически, честно говоря, вообще не почувствовала разницы, мне кажется, наличие маски больше успокаивало окружающих, чем меня: «Ну вроде хоть
А еще с маской появилось куча приколов. Помню, первый прилетел от Юли Мясниковой и началось: «Не снимай, тебя в ней боятся, и она тебе идет».
Масочная суперсила — популярная фанатская теория, которая гласит, что если в составе соперника есть игрок в маске, то поражения не миновать, а главной его причиной станет именно игрок в маске. Звучит как чистая конспирология, но у нее есть занятная предыстория.
Легенда появилась в начале нулевых. Перспективного игрока «Детройт Пистонс» Ричарда Хэмилтона мучали травмы. С 2002-го по 2004-й он трижды ломал нос, и ему посоветовали носить специальную защитную маску, чтобы не ложиться каждый год под нож лицевых хирургов.
По стечению обстоятельств Хэмилтон в маске покорял рекорд за рекордом, провел один из лучших сезонов в карьере и второй год стал лучшим по средней результативности (17.6 очков), а «Пистонс» закончили сезон с 54 победами. С этого момента Ричард больше не снимал маску, которую он назвал «плащом супермена».
Не менее легендарная история произошла в 2012-м с Кайри Ирвингом. На тот момент он проводил только второй свой сезон в НБА за «Кливленд Кавальерс». Кайри сломал челюсть в игре с «Милуоки Бакс» и на следующую игру против «Нью-Йорк Никс» вышел в черной защитной маске. Лучший новичок прошлого сезона, которого в новом одолевали травмы, размазал соперника: Кайри установил личный рекорд результативности, набрав 41 очко. Этот результат также сделал его самым молодым баскетболистом в истории НБА, который преодолевал отметку в 40 очков на «Мэдисон-сквер-гарден». Предыдущий рекорд принадлежал Джордану и держался аж с 1985.
Но самая популярная история с маской случилась в матче «Майами Хит» и «Нью Йорк Никс». Леброн Джеймс накануне получил травму носа и вышел на игру в стильной карбоновой черной маске, в сочетании с формой «Майами Хит» она выглядела настолько круто, что Леброн походил на героя комиксов.
Разумеется, суперсила маски сработала! На паркете Джеймс напоминал сверхчеловека: за 37 минут он набрал 31 очко с 4 подборами и 4 ассистами. Неудивительно, что Marvel превратила Леброна в супергероя.
Этот матч настолько впечатлил руководство лиги, что НБА выдала один из самых странных запретов в истории. Отныне игрокам запрещено носить черные защитные маски, разрешено пользоваться только белыми прозрачными. Лига объяснила это тем, что маска дает нечестное преимущество — соперник не видит, куда направлен взгляд игрока в темной маске, а в баскетболе это очень важно. Самое забавное, что в следующей же игре после запрета Леброн набрал рекордное 61 очко за один матч, но уже в белой маске.
Так что от масок только польза: почти не мешают, придают уверенность и влияют на соперника.