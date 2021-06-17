«Удерживает насильно»: Черчесова призвали отпустить Жиркова из сборной России

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
16:001-й таймУкраина0Македония0
Группа B
тв
19:00Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
22:00Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
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7.07Не началсяW48
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3
Германия
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4
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15:38 (мск), источник: Газета.Ру

«Удерживает насильно»: Черчесова призвали отпустить Жиркова из сборной России

Известный стендап-комик Илья Соболев запустил хэштег #СвободуЖиркову и призвал, чтобы 37-летнего защитника перестали вызывать в сборную. Эту запись в соцсетях оценил сам футболист, в связи с чем активизировались слухи о завершении карьеры Жиркова. Однако тренер Валерий Гладилин и артист Михаил Боярский в комментарии «Газете.Ru» заявили, что ветерану рано уходить из футбола, поскольку он продолжает играть важную роль в «Зените» и сборной России.

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фотографий
9
фотографий

Российский стендап-комик Илья Соболев запустит в соцсетях хэштег «Свободу Жиркову». Таким образом он отреагировал на попадание 37-летнего защитника Юрия Жиркова в заявку сборной России на чемпионат Европы — 2020.

12 июня футболист вышел на поле в матче первого тура группового этапа Евро и стал самым возрастным игроком российской команды за всю историю турнира, о чем упомянул комик.

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«Он очень добрый и отзывчивый человек, который не умеет говорить “нет”. Его игра прекрасна, но лицо говорит — хватит. Кто-то или что-то удерживает его насильно в молодежной игре. Это вам не КВН, из которого можно уйти одной финальной песней, футбол — это другая игра. Хотя тоже смешная», — написал комик. Может быть, я загоняюсь, но, если тебе, Юрий Жирков, действительно нужна помощь, надень на следующий матч желтую футболку! Мы, твои преданные поклонники, все поймем! — отметил Соболев, сопроводив пост хэштегом #СвободуЖиркову.

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Пост комика оценили более 61 тысячи пользователей Instagram, в том числе бывший одноклубник защитника по московскому ЦСКА Василий Березуцкий. И сам Жирков, который получил «освобождение» от матчей за сборную до конца Евро-2020 из-за травмы мышцы бедра.

При этом супруга футболиста Инна Жиркова считает подобные шутки несмешными.

«По поводу различных высказываний и шуток — для меня, честно, это не смешно, ведь несмотря на возраст, он отдает все силы и старания», — цитирует женщину Sport24.

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Потеря Жиркова серьезно ослабила левый фланг национальной команды. Попавший в расширенную заявку сборной России Илья Самошников получил травму в товарищеской игре с Польшей (0:1), поэтому тренерский штаб вычеркнул его из окончательного списка. Еще один защитник, способный сыграть на левом фланге — Федор Кудряшов — получил повреждение уже перед контрольной игрой с Болгарией (1:0). Он остался в заявке на Евро, но в общую группу вернулся лишь пару дней назад и первые две игры пропустил.

В игре с бельгийцами проблемную зону пришлось закрывать правоногому Вячеславу Караваеву, который привык играть на противоположном фланге. В матче с Финляндией слева уже сыграл Далер Кузяев. Но и ему было непросто работать по всей бровке. Сам хавбек после встречи признался, что устал.

О том, что стоит поискать замену Жиркову, говорили еще на прошлом Евро в 2016 году, а на чемпионате мира — 2018 в России из шуток про его возраст можно было бы составить сборник.

После домашнего мундиаля защитник заявил, что за сборную он выступать не собирается. Однако уже в марте 2019 года защитник передумал и вернулся в обойму национальной команды.

С тех пор перед главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым редко стоял вопрос о том, кого выпустить на левом фланге обороны.

Из 13 последних матчей команды Жирков появлялся на поле в 11-ти, девять из них — в стартовом составе.

Теперь же сборной России придется справляться без 37-летнего футболиста. При этом нынешняя ситуация не сможет показать, является ли защитник незаменимым в сборной. Все же у Черчесова нет тех людских ресурсов, чтобы поставить на левый фланг обороны футболиста, постоянно играющего на этой позиции, а заниматься экспериментами специалист не привык.

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Источник: Жирков не сыграет в оставшихся матчах Евро из-за мышечного повреждения

В связи с травмой в СМИ вновь появилась информация о возможном завершении карьеры Жиркова. В настоящее время игрок находится в статусе свободного агента. Его контракт с петербургским «Зенитом» истек после завершения сезона-2020/21.

Из стана сине-бело-голубых появляются противоречивые слухи по поводу возможного подписания нового соглашения с игроком, который не слишком часто появлялся на поле после зимней паузы.

Главный тренер Сергей Семак просит задавать вопросы генеральному директору Александру Медведеву, а сам функционер заявляет, что все клубные вопросы будут решаться после завершения Евро.

Также ходят разговоры, что Жирков может перебраться в один из московских клубов. По данным СМИ, в его переходе заинтересован «Локомотив».

Косвенным подтверждением того, что футболист больше не будет выступать за петербургский клуб, стал пост в Instagram его супруги Инны. В записи она попрощалась с городом и отметила, что вернется в него «в качестве гостя, а не домой».

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Также она прокомментировала разговоры о завершении карьеры мужа.

«Я слышала это так же, как и все. Это слухи. Все зависит от того, позволит ли здоровье. Я бы, конечно, хотела, чтобы он продолжил», — цитирует Жиркову «Спорт-Экспресс».

Известный тренер, бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин также считает, что Жирков играет важную роль для сборной России и должен продолжить карьеру.

Футбол

Евро 2020
Группа B, 21.06.2021, 22:00

Россия-Дания-

«Юра — хороший футболист и был в хорошей в форме. Однозначно это потеря для национальной команды. Жирков — это опытный футболист. Он и в линии обороны играет, и в организации моментов помогает, такой игрок сборной нужен. Конечно, он будет играть дальше. Он получил мышечную травму, и просто нужно время для восстановления. Однако сейчас его нет, потому что на Евро надо играть и играть. А так Жирков к началу сезона уже будет готов, и нет проблем», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Народный артист и известный футбольный болельщик Михаил Боярский солидарен с Гладилиным.

«Вячеслав Караваев, заменивший Жиркова в составе, — очень хороший игрок, тем более он из “Зенита”. Но опыт Жиркова, который считается лидером по количеству лет, проведенных на поле, все-таки предпочтительнее. Я, конечно, за молодой футбол и за обновление, но я думаю, что вообще надо пересматривать систему работы над спортсменами. Смена тренера ничего не дает, как мы убедились в этом. Это должно быть воспитание временем, как выращивание травы на поле», — сказал Боярский «Газете.Ru».

Антон Борисов

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