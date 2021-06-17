«Удерживает насильно»: Черчесова призвали отпустить Жиркова из сборной России

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Российский стендап-комик Илья Соболев запустит в соцсетях хэштег «Свободу Жиркову». Таким образом он отреагировал на попадание 37-летнего защитника Юрия Жиркова в заявку сборной России на чемпионат Европы — 2020.

12 июня футболист вышел на поле в матче первого тура группового этапа Евро и стал самым возрастным игроком российской команды за всю историю турнира, о чем упомянул комик.

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«Он очень добрый и отзывчивый человек, который не умеет говорить “нет”. Его игра прекрасна, но лицо говорит — хватит. Кто-то или что-то удерживает его насильно в молодежной игре. Это вам не КВН, из которого можно уйти одной финальной песней, футбол — это другая игра. Хотя тоже смешная», — написал комик. Может быть, я загоняюсь, но, если тебе, Юрий Жирков, действительно нужна помощь, надень на следующий матч желтую футболку! Мы, твои преданные поклонники, все поймем! — отметил Соболев, сопроводив пост хэштегом #СвободуЖиркову.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQGVxjJJaV_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Ilya Sobolev (@sobolev_tut)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Пост комика оценили более 61 тысячи пользователей Instagram, в том числе бывший одноклубник защитника по московскому ЦСКА Василий Березуцкий. И сам Жирков, который получил «освобождение» от матчей за сборную до конца Евро-2020 из-за травмы мышцы бедра.

При этом супруга футболиста Инна Жиркова считает подобные шутки несмешными.

«По поводу различных высказываний и шуток — для меня, честно, это не смешно, ведь несмотря на возраст, он отдает все силы и старания», — цитирует женщину Sport24.

Потеря Жиркова серьезно ослабила левый фланг национальной команды. Попавший в расширенную заявку сборной России Илья Самошников получил травму в товарищеской игре с Польшей (0:1), поэтому тренерский штаб вычеркнул его из окончательного списка. Еще один защитник, способный сыграть на левом фланге — Федор Кудряшов — получил повреждение уже перед контрольной игрой с Болгарией (1:0). Он остался в заявке на Евро, но в общую группу вернулся лишь пару дней назад и первые две игры пропустил.

В игре с бельгийцами проблемную зону пришлось закрывать правоногому Вячеславу Караваеву, который привык играть на противоположном фланге. В матче с Финляндией слева уже сыграл Далер Кузяев. Но и ему было непросто работать по всей бровке. Сам хавбек после встречи признался, что устал.

О том, что стоит поискать замену Жиркову, говорили еще на прошлом Евро в 2016 году, а на чемпионате мира — 2018 в России из шуток про его возраст можно было бы составить сборник.

После домашнего мундиаля защитник заявил, что за сборную он выступать не собирается. Однако уже в марте 2019 года защитник передумал и вернулся в обойму национальной команды.

С тех пор перед главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым редко стоял вопрос о том, кого выпустить на левом фланге обороны.

Из 13 последних матчей команды Жирков появлялся на поле в 11-ти, девять из них — в стартовом составе.

Теперь же сборной России придется справляться без 37-летнего футболиста. При этом нынешняя ситуация не сможет показать, является ли защитник незаменимым в сборной. Все же у Черчесова нет тех людских ресурсов, чтобы поставить на левый фланг обороны футболиста, постоянно играющего на этой позиции, а заниматься экспериментами специалист не привык.

В связи с травмой в СМИ вновь появилась информация о возможном завершении карьеры Жиркова. В настоящее время игрок находится в статусе свободного агента. Его контракт с петербургским «Зенитом» истек после завершения сезона-2020/21.

Из стана сине-бело-голубых появляются противоречивые слухи по поводу возможного подписания нового соглашения с игроком, который не слишком часто появлялся на поле после зимней паузы.

Главный тренер Сергей Семак просит задавать вопросы генеральному директору Александру Медведеву, а сам функционер заявляет, что все клубные вопросы будут решаться после завершения Евро.

Также ходят разговоры, что Жирков может перебраться в один из московских клубов. По данным СМИ, в его переходе заинтересован «Локомотив».

Косвенным подтверждением того, что футболист больше не будет выступать за петербургский клуб, стал пост в Instagram его супруги Инны. В записи она попрощалась с городом и отметила, что вернется в него «в качестве гостя, а не домой».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CPu2RlEFeCu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CPu2RlEFeCu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPu2RlEFeCu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Инна Жиркова (@innazhirkova)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Также она прокомментировала разговоры о завершении карьеры мужа.

«Я слышала это так же, как и все. Это слухи. Все зависит от того, позволит ли здоровье. Я бы, конечно, хотела, чтобы он продолжил», — цитирует Жиркову «Спорт-Экспресс».

Известный тренер, бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин также считает, что Жирков играет важную роль для сборной России и должен продолжить карьеру.

Футбол Евро 2020 Группа B, 21.06.2021, 22:00 Россия - Дания -

«Юра — хороший футболист и был в хорошей в форме. Однозначно это потеря для национальной команды. Жирков — это опытный футболист. Он и в линии обороны играет, и в организации моментов помогает, такой игрок сборной нужен. Конечно, он будет играть дальше. Он получил мышечную травму, и просто нужно время для восстановления. Однако сейчас его нет, потому что на Евро надо играть и играть. А так Жирков к началу сезона уже будет готов, и нет проблем», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Народный артист и известный футбольный болельщик Михаил Боярский солидарен с Гладилиным.

«Вячеслав Караваев, заменивший Жиркова в составе, — очень хороший игрок, тем более он из “Зенита”. Но опыт Жиркова, который считается лидером по количеству лет, проведенных на поле, все-таки предпочтительнее. Я, конечно, за молодой футбол и за обновление, но я думаю, что вообще надо пересматривать систему работы над спортсменами. Смена тренера ничего не дает, как мы убедились в этом. Это должно быть воспитание временем, как выращивание травы на поле», — сказал Боярский «Газете.Ru».