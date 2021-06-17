Тики-така? Нет, это Тик-Италия. Как команда Манчини стала такой крутой

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
16:00ЗавершенУкраина2Македония1
Группа B
тв
19:00Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
22:00Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
13
2
Россия
23
3
Финляндия
23
4
Дания
10
Группа A
1
Италия
26
2
Уэльс
24
3
Швейцария
21
4
Турция
20
Группа C
1
Нидерланды
13
2
Австрия
13
3
Украина
23
4
Македония
20
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
17:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тики-така? Нет, это Тик-Италия. Как команда Манчини стала такой крутой

Разбор пока самой яркой команды Евро-2020.

Наверх
Источник: Reuters

15 ноября 2020 года в групповом этапе Лиги наций сборная Италии победила Польшу и продлила свою серию без поражений до 21 матча. После игры ассистента главного тренера Роберто Манчини — Альбериго Эвани спросили, готова ли «скуадра адзурра» конкурировать с Францией, Испанией, Англией и Германией.

«Если честно, мы не смотрим на других. Мы сфокусированы на себе. Однако мы уже не так далеко от них. С этого дня и до июня у нас есть время, чтобы стать лучше и отыграть отставание», — ответил Эвани.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первые два матча Италии на Евро-2020 показали, насколько более качественной стала игра итальянцев. Футбольное сообщество настолько впечатлено перформансом команды Манчини, что уже называет адзурри фаворитом турнира. Разберемся почему.

Особенности построения и состава

Читайте также
Манчини: Мы изменили систему, потому что нуждались в передышке

Эта Италия — микс молодости и зрелости, таланта и опыта. В воротах — 22-летний Джанлуиджи Доннарумма. Все знают про его талант, но 215 матчей в серии А — это еще и серьезный опыт. Пару центральных защитников составляют Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи — отцы-основатели монолитной обороны «Ювентуса».

На краях обороны начинается самое интересное. Асимметрия ролей Леонардо Спинаццолы («Рома») и Алессандро Флоренци («ПСЖ») трансформирует построение сборной в атаке. Спинаццола приносит пользу в более высокой позиции — он доказал это в матче с Турцией, попросту затерроризировав правый фланг обороны соперников. Также на данный момент итальянец — самый быстрый игрок Евро-2020. Итальянец развил скорость 33,8 км/ч.

Флоренци в позиционных атаках чаще образует тройку центральных защитников. Таким образом, схема трансформируется в 3−2−5. Почему?

Трио в полузащите — Жоржиньо, Николо Барелла и Марко Верратти — сильнейшее звено команды. Жоржиньо — дирижер команды, управляющий темпом игры. Полузащитник «Интера» — талант, способный очень много бегать и выполнять двойную работу в прессинге. Но самое главное — он приносит пользу в атаке. Играя ближе к правому полуфлангу, Барелла вместе со Спинаццолой помогает образовывать атакующую пятерку впереди.

Верратти все еще не восстановился от травм, и поэтому рядом с Жоржиньо матчи с Турцией и Швейцарией отыграл Мануэль Локателли. Дубль в ворота Швейцарии и звание лучшего игрока матча неизбежно приковывают внимание к этому игроку, однако плеймейкер «Сассуоло» находится на радаре уже несколько лет. Он один из лидеров среди всех полузащитников топ-5 европейских лиг по продвигающим передачам (7,58 за 90 минут).

Читайте также
Эта Италия восхитительна! Второй раз подряд отгрузила трешку

Атакующая тройка — Лоренцо Инсинье, Чиро Иммобиле и Доменико Берарди — подвижна и взаимозаменяема. Роль Инсинье на левом фланге атаки известна — так как всю бровку покрывает Спинаццола, нападающий «Наполи» играет инвертированного вингера и смещается в центр под рабочую правую ногу. После подобного маневра капитан неаполитанцев забил свой гол Турции.

В глазах общественности Берарди — талантливая «девятка», однако нападающий «Сассуоло» играет и на правом фланге атаки. Два матча на Евро показали, почему именно он — приоритетная опция на эту позицию, а не Федерико Кьеза из «Ювентуса».

Иммобиле — обладатель европейской «Золотой бутсы» сезона-2019/20. И хоть его статистика за сборную (15 голов в 48 матчах) напрягала итальянскую общественность перед Евро, нападающий «Лацио» разносторонен и очень полезен для системы Манчини. Например, при построении атак он опускается в глубину для принятия мяча после верховой передачи и освобождает зону для рывков Инсинье и Берарди. А голы в ворота Турции и Швейцарии стали четвертым и пятым за шесть последних матчей Иммобиле в футболке сборной Италии.

Новый стиль — залог завидной стабильности

— 29 игр без поражений.

— 10 подряд «сухих» матчей.

— Разница голов в последних 10 матчах: 31 забито, 0 пропущено.

— Первая команда, квалифицировавшаяся в плей-офф Евро-2020.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чтобы коротко описать трансформацию стиля сборной Италии, вновь вернемся к ноябрьскому матчу с Польшей. В той игре итальянцы установили рекорд Лиги наций — самое большое количество передач подряд перед забитым мячом. Их было 30. Еще раз, прописью — тридцать. Пять лет назад представить такое было невозможно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Тики-така? Зовите это Тик-Италия. Новый подход к игре нельзя просто именовать сменой приоритета в сторону атаки. Под руководством Марчелло Липпи и Чезаре Пранделли сборная тоже проповедовала наступательный подход, но коллектив Манчини атакует современно — доминируя через владение мячом, используя треугольники и концепты позиционной игры, проповедуемые Пепом Гвардиолой.

Прошло пять лет с последнего крупного международного турнира с участием Италии. Тогда «скуадра адзурра» под руководством Антонио Конте играла по схеме 5−3−2 с Грациано Пелле в качестве одного из нападающих (кто-то его еще помнит?). Сейчас подход радикально сместился в сторону 4−3−3, используемой в каждом матче за редким исключением.

Мы уже сказали, что в атакующей стадии Италия переходит на схему 3−2−5. Часто в первой линии наступления адзурри образуют ромб, страхующий опорника Жоржиньо и позволяющий ему руководить игрой. В это время два других полузащитника из тройки поднимаются выше.

Источник: Спорт-Экспресс

Так как Турция в первом матче высоко не прессинговала, а в первой линии защиты часто был только один Бурак Йылмаз, у центральных защитников итальянцев появлялась возможность продвигаться с мячом вперед самостоятельно. Этим пользовался Кьеллини.

Источник: Спорт-Экспресс

Взаимодействие Бареллы на фланге с Берарди перегружало зону крайнего защитника сборной Турции. Усредненные позиции в этом матче показывают, как близко два игрока располагались друг к другу (Барелла — #11, Берарди — #18). То же самое касается и Локателли (#5) на левом фланге. Только он менялся позициями не с Инсинье (#10), а со Спинаццолой (#4). Сам же защитник «Ромы» освобождал эту зону и становился «десяткой» в левом полуфланге. Таким образом, на обоих флангах образовывались треугольники, с помощью которых Италия добивалась численного преимущества и создавала моменты.

Источник: Спорт-Экспресс

В матче со Швейцарией мы увидели немного другую сборную Италии. В первую очередь это связано с прессингом оппонентов — турки были намного менее интенсивны. Владение в этой встрече было равным, с небольшим перевесом команды Манчини по показателю field tilt (владение в финальной трети поля). Итальянцы доказали, что способны быть эффективными и в игре вторым номером (отрезками швейцарцы забирали себе мяч) — напрямую через Иммобиле.

Локателли стал героем встречи и нагрузил Манчини новыми вопросами — как после такой игры убрать полузащитника «Сассуоло» в запас, если выздоровеет Верратти?

Также важно заметить, что Италия стремится быстро возвращать себе мяч посредством контрпрессинга. Так был забит третий гол в ворота Швейцарии.

Источник: Спорт-Экспресс

Казалось, что после потери мяча половина игроков адзурри оказались отрезаны и швейцарцы смогут организовать контрнаступление, но вышедший на замену защитник «Аталанты» Рафаэль Толой накрыл оппонента. Мяч отскочил к Иммобиле, и тот красивым дальним ударом завершил разгром соперника.

За два стартовых матча Евро Италия допустила моментов у своих ворот всего на 0,78 ожидаемого гола. Манчини находится в двух победах от исторического рекорда — 31 матч без поражений. На данный момент достижение принадлежит Витторио Поццо, который тренировал сборную, только вдумайтесь, с 1935 по 1939 год. 85 лет назад. Победа над Уэльсом позволит нынешней команде Италии повторить этот рекорд.

И хоть на послематчевой конференции Манчини отметил, что считает сборные Франции, Португалии и Бельгии более сильными, ренессанс итальянской команды дает надежду и оптимизм фанатам, что их страна станет первой в истории, кто одержит победу на втором Евро в году… Вы же не забыли про Евровидение, верно?

Италия
3:0
Первый тайм: 1:0
Швейцария
 Губерниев признался, был ли его конфликт с Бузовой постановочным
Жест Роналду с заменой газировки на воду стоил американскому гиганту 4 миллиарда долларов
Главные темы
Маска Де Брейне — не просто кусок пластика. Она реально спасает
Отстаньте от Дзюбы. Он по-прежнему полезен
Тики-така? Это Тик-Италия. Как банда Манчини стала такой крутой
Россия останется без ключевого игрока? Подробности травмы Марио
Получивший травму в матче со сборной России бельгиец Кастань перенес шестичасовую операцию
«Удерживает насильно»: Черчесова призвали отпустить Жиркова из сборной России
Сборные Украины и Северной Македонии назвали составы на матч Евро-2020
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Марио Фернандес может вернуться к тренировкам через несколько дней
Площадь Единства появилась в российской столице Евро-2020
Главный тренер сборной Словакии высказался о предстоящем матче со шведами
Евро-2008 можем повторить? Эксперты — о шансах сборной России
Хавбек сборной Словакии Вавро заразился коронавирусом
Гамшик рассказал о знакомстве со шведской культурой
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
Кадр дня
Алексей Миранчук только что забил первый гол сборной России на турнире
Охранник не узнал Роналду и потребовал от Криштиану аккредитацию
Черчесов стал героем соцсетей, ярко ответив на жест Роналду против колы
«России вообще не должно быть на турнире!» Финны проиграли и заговорили
С бутылками Черчесов разобрался круче Роналду! Видео с тренером России стало вирусным
Порядка 3 тыс. человек наблюдали за матчем Россия — Финляндия в фан-зоне в Екатеринбурге
Тренер сборной Украины Шевченко ждет непростого матча против северомакедонцев на Евро
Футболисту сборной Дании Эриксену установят кардиостимулятор
Губерниев поставил себе оценку за скандальный эфир с Бузовой
Викторина
Знаете ли вы игроков сборной России?
Футбольную победу России над Финляндией в Петербурге отметили по-соседски
Выход итальянцев в плей-офф и дебют Карасева. Стартовал второй тур группового этапа Евро
Локателли посвятил свои голы в ворота швейцарцев семье и болельщикам сборной Италии
Манчини: Мы изменили систему, потому что нуждались в передышке
Эта Италия восхитительна! Второй раз подряд отгрузила трешку
Рюдигер: Погба сказал, что это не был укус. Мне не стоило прижиматься ртом к его спине
Матч в поддержку Эриксена. Сборная Дании сыграет с командой Бельгии на Евро
Сборная Италии первой вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
17Сборная России победила Финляндию
15Красный закат над Невой, отсутствие Жиркова. Сборная Черчесова накануне матча с Финляндией
18Франция обыграла Германию в матче Евро
28Испания и Швеция сыграли первую нулевую ничью на Евро
18Словакия — Польша: Левандовски потерялся, Крыховяк удалился
30Голландцы обыграли Украину в лучшем пока матче Евро-2020
28Сборная Англии выиграла у Хорватии на «Уэмбли»
33Россия в стартовом матче Евро крупно проиграла Бельгии
11Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с финнами
35В стартовом матче Евро-2020 Италия разгромила Турцию
Локателли признан лучшим игроком матча Италия — Швейцария
Финляндия — Россия: сыграли на нервах. Но победили
Сборная Италии разгромила Швейцарию в матче Евро-2020
Кьеллини побил рекорд по матчам на Евро для итальянских полевых игроков, но получил травму
«Дзюба поистине мощный чувак»: финские СМИ — о матче с Россией на ЕВРО
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Матч Бельгия — Дания на Евро будет остановлен на 10-й минуте в честь Эриксена
Дмитрий Черышев рассказал о состоянии защитника Марио Фернандеса
Комично смазал пенальти с Турцией, но все равно принес Уэльсу победу. Бэйл в «Реале» и сборной — два разных человека
«Сборная России — пережиток дефицита СССР. Сочувствуем Головину». Что пишут иностранцы о победе наших над финнами
Бэйл с пенальти пробил мимо ворот в игровое время матча Евро. Рауль делал это последним — в 2000-м
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь