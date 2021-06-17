Тики-така? Нет, это Тик-Италия. Как команда Манчини стала такой крутой

15 ноября 2020 года в групповом этапе Лиги наций сборная Италии победила Польшу и продлила свою серию без поражений до 21 матча. После игры ассистента главного тренера Роберто Манчини — Альбериго Эвани спросили, готова ли «скуадра адзурра» конкурировать с Францией, Испанией, Англией и Германией.

«Если честно, мы не смотрим на других. Мы сфокусированы на себе. Однако мы уже не так далеко от них. С этого дня и до июня у нас есть время, чтобы стать лучше и отыграть отставание», — ответил Эвани.

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Первые два матча Италии на Евро-2020 показали, насколько более качественной стала игра итальянцев. Футбольное сообщество настолько впечатлено перформансом команды Манчини, что уже называет адзурри фаворитом турнира. Разберемся почему.

Особенности построения и состава

Эта Италия — микс молодости и зрелости, таланта и опыта. В воротах — 22-летний Джанлуиджи Доннарумма. Все знают про его талант, но 215 матчей в серии А — это еще и серьезный опыт. Пару центральных защитников составляют Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи — отцы-основатели монолитной обороны «Ювентуса».

На краях обороны начинается самое интересное. Асимметрия ролей Леонардо Спинаццолы («Рома») и Алессандро Флоренци («ПСЖ») трансформирует построение сборной в атаке. Спинаццола приносит пользу в более высокой позиции — он доказал это в матче с Турцией, попросту затерроризировав правый фланг обороны соперников. Также на данный момент итальянец — самый быстрый игрок Евро-2020. Итальянец развил скорость 33,8 км/ч.

Флоренци в позиционных атаках чаще образует тройку центральных защитников. Таким образом, схема трансформируется в 3−2−5. Почему?

Трио в полузащите — Жоржиньо, Николо Барелла и Марко Верратти — сильнейшее звено команды. Жоржиньо — дирижер команды, управляющий темпом игры. Полузащитник «Интера» — талант, способный очень много бегать и выполнять двойную работу в прессинге. Но самое главное — он приносит пользу в атаке. Играя ближе к правому полуфлангу, Барелла вместе со Спинаццолой помогает образовывать атакующую пятерку впереди.

Верратти все еще не восстановился от травм, и поэтому рядом с Жоржиньо матчи с Турцией и Швейцарией отыграл Мануэль Локателли. Дубль в ворота Швейцарии и звание лучшего игрока матча неизбежно приковывают внимание к этому игроку, однако плеймейкер «Сассуоло» находится на радаре уже несколько лет. Он один из лидеров среди всех полузащитников топ-5 европейских лиг по продвигающим передачам (7,58 за 90 минут).

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Атакующая тройка — Лоренцо Инсинье, Чиро Иммобиле и Доменико Берарди — подвижна и взаимозаменяема. Роль Инсинье на левом фланге атаки известна — так как всю бровку покрывает Спинаццола, нападающий «Наполи» играет инвертированного вингера и смещается в центр под рабочую правую ногу. После подобного маневра капитан неаполитанцев забил свой гол Турции.

В глазах общественности Берарди — талантливая «девятка», однако нападающий «Сассуоло» играет и на правом фланге атаки. Два матча на Евро показали, почему именно он — приоритетная опция на эту позицию, а не Федерико Кьеза из «Ювентуса».

Иммобиле — обладатель европейской «Золотой бутсы» сезона-2019/20. И хоть его статистика за сборную (15 голов в 48 матчах) напрягала итальянскую общественность перед Евро, нападающий «Лацио» разносторонен и очень полезен для системы Манчини. Например, при построении атак он опускается в глубину для принятия мяча после верховой передачи и освобождает зону для рывков Инсинье и Берарди. А голы в ворота Турции и Швейцарии стали четвертым и пятым за шесть последних матчей Иммобиле в футболке сборной Италии.

Новый стиль — залог завидной стабильности

— 29 игр без поражений.

— 10 подряд «сухих» матчей.

— Разница голов в последних 10 матчах: 31 забито, 0 пропущено.

— Первая команда, квалифицировавшаяся в плей-офф Евро-2020.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CQMg2QdJo77/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Чтобы коротко описать трансформацию стиля сборной Италии, вновь вернемся к ноябрьскому матчу с Польшей. В той игре итальянцы установили рекорд Лиги наций — самое большое количество передач подряд перед забитым мячом. Их было 30. Еще раз, прописью — тридцать. Пять лет назад представить такое было невозможно.

Тики-така? Зовите это Тик-Италия. Новый подход к игре нельзя просто именовать сменой приоритета в сторону атаки. Под руководством Марчелло Липпи и Чезаре Пранделли сборная тоже проповедовала наступательный подход, но коллектив Манчини атакует современно — доминируя через владение мячом, используя треугольники и концепты позиционной игры, проповедуемые Пепом Гвардиолой.

Прошло пять лет с последнего крупного международного турнира с участием Италии. Тогда «скуадра адзурра» под руководством Антонио Конте играла по схеме 5−3−2 с Грациано Пелле в качестве одного из нападающих (кто-то его еще помнит?). Сейчас подход радикально сместился в сторону 4−3−3, используемой в каждом матче за редким исключением.

Мы уже сказали, что в атакующей стадии Италия переходит на схему 3−2−5. Часто в первой линии наступления адзурри образуют ромб, страхующий опорника Жоржиньо и позволяющий ему руководить игрой. В это время два других полузащитника из тройки поднимаются выше.

Так как Турция в первом матче высоко не прессинговала, а в первой линии защиты часто был только один Бурак Йылмаз, у центральных защитников итальянцев появлялась возможность продвигаться с мячом вперед самостоятельно. Этим пользовался Кьеллини.

Взаимодействие Бареллы на фланге с Берарди перегружало зону крайнего защитника сборной Турции. Усредненные позиции в этом матче показывают, как близко два игрока располагались друг к другу (Барелла — #11, Берарди — #18). То же самое касается и Локателли (#5) на левом фланге. Только он менялся позициями не с Инсинье (#10), а со Спинаццолой (#4). Сам же защитник «Ромы» освобождал эту зону и становился «десяткой» в левом полуфланге. Таким образом, на обоих флангах образовывались треугольники, с помощью которых Италия добивалась численного преимущества и создавала моменты.

В матче со Швейцарией мы увидели немного другую сборную Италии. В первую очередь это связано с прессингом оппонентов — турки были намного менее интенсивны. Владение в этой встрече было равным, с небольшим перевесом команды Манчини по показателю field tilt (владение в финальной трети поля). Итальянцы доказали, что способны быть эффективными и в игре вторым номером (отрезками швейцарцы забирали себе мяч) — напрямую через Иммобиле.

Локателли стал героем встречи и нагрузил Манчини новыми вопросами — как после такой игры убрать полузащитника «Сассуоло» в запас, если выздоровеет Верратти?

Также важно заметить, что Италия стремится быстро возвращать себе мяч посредством контрпрессинга. Так был забит третий гол в ворота Швейцарии.

Казалось, что после потери мяча половина игроков адзурри оказались отрезаны и швейцарцы смогут организовать контрнаступление, но вышедший на замену защитник «Аталанты» Рафаэль Толой накрыл оппонента. Мяч отскочил к Иммобиле, и тот красивым дальним ударом завершил разгром соперника.

За два стартовых матча Евро Италия допустила моментов у своих ворот всего на 0,78 ожидаемого гола. Манчини находится в двух победах от исторического рекорда — 31 матч без поражений. На данный момент достижение принадлежит Витторио Поццо, который тренировал сборную, только вдумайтесь, с 1935 по 1939 год. 85 лет назад. Победа над Уэльсом позволит нынешней команде Италии повторить этот рекорд.