Получивший травму в матче со сборной России бельгиец Кастань перенес шестичасовую операцию
Защитнику был диагностирован двойной перелом стенки глазницы.
Защитнику был диагностирован двойной перелом стенки глазницы.
Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань, получивший двойной перелом стенки глазницы в первом матче группового этапа чемпионата Европы против команды России, перенес шестичасовую операцию. Об этом сообщает бельгийский портал HLN.
Ожидается, что в ближайшие дни бельгийца выпишут из больницы. Восстановление 25-летнего футболиста займет от шести недель до двух месяцев.
Сборная Бельгии в субботу обыграла команду России со счетом 3:0. Кастань был заменен по ходу первого тайма после столкновения головами с полузащитником сборной России Далером Кузяевым.
На групповом этапе чемпионата Европы бельгийцы сыграют с командой Дании в Копенгагене 17 июня и со сборной Финляндии в