Россия останется без ключевого игрока на Евро? Подробности травмы Фернандеса

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
16:00ЗавершенУкраина2Македония1
Группа B
тв
19:00Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
22:00Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
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Украина
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Македония
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1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
17:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Россия останется без ключевого игрока на Евро? Подробности травмы Фернандеса

Защитник вернётся к тренировкам. Но сможет ли выйти на поле?

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Источник: Чемпионат.com

Травма Марио Фернандеса — самый грустный момент группового матча России с Финляндией. В середине тайма защитник получил повреждение в результате неудачного падения: Марио откликнулся на подачу Головина, сбросил мяч на Дзюбу и … неудачно рухнул на газон. Фернандес, схватившись за спину, тут же стал корчиться от боли. Стало понятно — всё серьёзно. Спустя мгновенье на поле выбежали врачи, но Марио так и не поднялся. Поле российский бразилец смог покинуть лишь на носилках. Вместо травмированного футболиста вышел Вячеслав Караваев.

На экране телевизора падение Фернандеса выглядело жутковато. О предварительном диагнозе сообщили оперативно, но, к сожалению, прогнозы были неутешительные.

«У Марио подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Он доставлен на обследование в одну из больниц Санкт-Петербурга. Дальше будем информировать», — говорилось в сообщении пресс-службы сборной.

Источник: Чемпионат.com

Но уже к вечеру из стана сборной пришли хорошие новости — у Фернандеса не зафиксировано повреждение позвоночника. Он улетел с командой в Москву, где будет находиться под наблюдением врачей российской команды.

Результаты углублённого исследования

Сегодня, 17 июня, игрок прошел дополнительное углубленное обследование на базе Московского спинального центра ГКБ 67 Департамента здравоохранения г. Москвы.

«Футболисту были выполнены не только магнитно-резонансная и компьютерная томографии головы и позвоночника, но и проведено тщательное нейрофизиологическое обследование с применением самых современных технологий.

В результате не выявлено данных о структурных изменениях в позвоночнике и сотрясении головного мозга. А имеющаяся клиническая картина обусловлена посттравматическим теномиозитом мышц спины, что позволяет надеяться на возвращение футболиста к тренировкам уже через несколько дней.

Марио пройдёт весь необходимый комплекс лечения в расположении сборной России. Врачи национальной команды при необходимости будут координировать план лечения со специалистами центра, который на протяжении многих лет является одним из ведущих профильных учреждений не только в нашей стране, но и в Европе, — сообщили в пресс-службы сборной.

Сможет ли Фернандес выйти на поле в матче с Данией?

Медицинские термины — это сложно. Специально для «Чемпионата» бывший врач «Локомотива» Никита Карлицкий расшифровал итоговый диагноз Фернандеса. Заодно оценил сроки восстановления защитника. Слово врачу.

Источник: Чемпионат.com

«В 99 процентах, когда говорят о сотрясении мозга, обыватель понимает, что это сотрясение головного мозга. Ещё есть возможность сотрясения и ушиба спинного мозга — это тоже влечёт за собой некоторые изменения. Грубо говоря, сотрясение — это лёгкое повреждение спинного мозга.

В понимании большинства людей, перелом позвоночника — это всё, кошмар, парализация и всё такое. На деле, это очень небольшой проценты. Многие люди, имея перелом позвоночник, могут даже не догадываться об этом — например, случайно узнают при обследованиях.

Очень рад, что у Фернандеса минимальные повреждения: нет структурных изменений, компрессионных переломов позвоночника.

Футбол

Евро 2020
Группа B, 21.06.2021, 22:00

Россия-Дания-

Поскольку у Фернандеса не выявлены какие-либо структурные изменения, боль связана с минимальным повреждением мышц, сухожилий и связочного аппарата позвоночника — это хороший прогноз. Если убрать болевые ощущения, то Марио может приступить к тренировкам.

Что такое миозит? «Миоз» — мышца, «ит» — воспаление, если по-русски, то это воспаление мышцы без явных повреждений, грубо говоря, попросту воспалилась мышца. Вы можете перегрузить мышцу — в таком случае она у вас воспалится. Но здесь речь идёт именно о травматическом миозите. Итоговый диагноз — максимально наилучший исход при данном механизме травмы. По результатам обследований не выявлено повреждений мышечных структур, он может тренироваться с определёнными болезненными ощущениями в спине. Как правило, это зависит от его восприятия боли. Все по-разному воспринимают данное повреждения: некоторые не чувствуют переломы, а кто-то не может ходить от ушиба. Поскольку Фернандес футболист, давно привык к боли, то вполне возможно, что он выйдет уже в ближайшее время.

Появление Марио в матче с Данией зависит от его болевых ощущений. К сожалению, объективных методов оценки боли у человека не существует, поэтому прогноз делать трудно. Здесь всё очень субъективно. Думаю, он боец. Всё зависит только от него: над ним работают самые лучшие врачи, поэтому верю в его скорейшее выздоравление. Шанс выйти с датчанами безусловно есть.

Марио, поправляйся скорее! Мы ждём тебя на поле!

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