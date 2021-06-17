Россия останется без ключевого игрока на Евро? Подробности травмы Фернандеса
Защитник вернётся к тренировкам. Но сможет ли выйти на поле?
Защитник вернётся к тренировкам. Но сможет ли выйти на поле?
Травма Марио Фернандеса — самый грустный момент группового матча России с Финляндией. В середине тайма защитник получил повреждение в результате неудачного падения: Марио откликнулся на подачу Головина, сбросил мяч на Дзюбу и … неудачно рухнул на газон. Фернандес, схватившись за спину, тут же стал корчиться от боли. Стало понятно — всё серьёзно. Спустя мгновенье на поле выбежали врачи, но Марио так и не поднялся. Поле российский бразилец смог покинуть лишь на носилках. Вместо травмированного футболиста вышел Вячеслав Караваев.
На экране телевизора падение Фернандеса выглядело жутковато. О предварительном диагнозе сообщили оперативно, но, к сожалению, прогнозы были неутешительные.
«У Марио подозрение на травму грудного отдела позвоночника. Он доставлен на обследование в одну из больниц
Но уже к вечеру из стана сборной пришли хорошие новости — у Фернандеса не зафиксировано повреждение позвоночника. Он улетел с командой в Москву, где будет находиться под наблюдением врачей российской команды.
Сегодня, 17 июня, игрок прошел дополнительное углубленное обследование на базе Московского спинального центра ГКБ 67 Департамента здравоохранения г. Москвы.
«Футболисту были выполнены не только
В результате не выявлено данных о структурных изменениях в позвоночнике и сотрясении головного мозга. А имеющаяся клиническая картина обусловлена посттравматическим теномиозитом мышц спины, что позволяет надеяться на возвращение футболиста к тренировкам уже через несколько дней.
Марио пройдёт весь необходимый комплекс лечения в расположении сборной России. Врачи национальной команды при необходимости будут координировать план лечения со специалистами центра, который на протяжении многих лет является одним из ведущих профильных учреждений не только в нашей стране, но и в Европе, — сообщили в
Медицинские термины — это сложно. Специально для «Чемпионата» бывший врач «Локомотива» Никита Карлицкий расшифровал итоговый диагноз Фернандеса. Заодно оценил сроки восстановления защитника. Слово врачу.
«В 99 процентах, когда говорят о сотрясении мозга, обыватель понимает, что это сотрясение головного мозга. Ещё есть возможность сотрясения и ушиба спинного мозга — это тоже влечёт за собой некоторые изменения. Грубо говоря, сотрясение — это лёгкое повреждение спинного мозга.
В понимании большинства людей, перелом позвоночника — это всё, кошмар, парализация и всё такое. На деле, это очень небольшой проценты. Многие люди, имея перелом позвоночник, могут даже не догадываться об этом — например, случайно узнают при обследованиях.
Очень рад, что у Фернандеса минимальные повреждения: нет структурных изменений, компрессионных переломов позвоночника.
Поскольку у Фернандеса не выявлены
Что такое миозит? «Миоз» — мышца, «ит» — воспаление, если
Появление Марио в матче с Данией зависит от его болевых ощущений. К сожалению, объективных методов оценки боли у человека не существует, поэтому прогноз делать трудно. Здесь всё очень субъективно. Думаю, он боец. Всё зависит только от него: над ним работают самые лучшие врачи, поэтому верю в его скорейшее выздоравление. Шанс выйти с датчанами безусловно есть.
Марио, поправляйся скорее! Мы ждём тебя на поле!