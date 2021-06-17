Украина обыграла Северную Македонию в матче Евро-2020
Сборная Украины в матче второго тура группового Евро-2020 победила команду Северной Македонии (2:1).
Сборная Украины в матче второго тура группового Евро-2020 победила команду Северной Македонии (2:1).
В составе победителей отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Единственный гол у македонцев забил Эзган Алиоски.
Благодаря этой победе сборная Украины прервала серию из 6 поражений на Евро, избежав антирекорда турнира.
Украина набрала три очка и занимает 3-е место в группе С. У Македонии ноль очков и последняя позиция. В 22.00 начнется другой матч этой группы Нидерланды — Австрия.
В третьем туре 21 июня Украина сыграет с Австрией, а Северная Македония — с Нидерландами.