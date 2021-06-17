Хабиб Нурмагомедов считает, что Черчесову нужно отвечать на все вопросы журналистов
МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов должен отвечать на все вопросы журналистов. Такое мнение на
МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов должен отвечать на все вопросы журналистов. Такое мнение на
В среду сборная России обыграла финнов со счетом 1:0 на групповом этапе чемпионата Европы. 12 июня российская команда уступила бельгийцам (0:3). В заключительном туре сборная России в Копенгагене сыграет с датчанами 21 июня.
«Думаю, что не отвечает, потому что у него было много скандальных интервью, — сказал Нурмагомедов. — Мне кажется, он устал от этого. Но я думаю, что он должен отвечать (на вопросы прессы). Сборная России по футболу — это не сборная России по тхэквондо или по ММА, или еще по
«Думаю, что отвечать ему надо, конечно, надо отвечать, — продолжил боец. — Потому что столько людей болеют, переживают, они (сборная России по футболу) несут ответственность перед общественностью. А так — это его выбор, критиковать его… Но я бы отвечал. Я был бы предельно откровенен, отвечал бы на вопросы».