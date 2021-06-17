Хабиб Нурмагомедов считает, что Черчесову нужно отвечать на все вопросы журналистов

«Думаю, что не отвечает, потому что у него было много скандальных интервью, — сказал Нурмагомедов. — Мне кажется, он устал от этого. Но я думаю, что он должен отвечать (на вопросы прессы). Сборная России по футболу — это не сборная России по тхэквондо или по ММА, или еще по чему-то. Футбол смотрят везде — от Камчатки до Калининграда. Чемпионаты Европы, чемпионаты мира, особенно когда сборная играет, десятки миллионов людей смотрят».