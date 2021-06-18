Валуев призвал не искать политический подтекст в оскорблении Путина украинскими фанатами

«Реакция будет, безусловно. Это их не красит, в то время, когда мы болеем за украинскую сборную. И сравнение здесь не в пользу украинских болельщиков. Хотя, возможно, это не стоит привязывать к конкретной стране. Не стоит искать здесь политический подтекст, надо от этого абстрагироваться», — сказал Валуев в интервью «Газете.Ru».