Зеленский отреагировал на первую победу сборной Украины на Евро

Глава государства написал, что команда добилась важной победы в очень сложном поединке. Он также поблагодарил сборную за добытые в «футбольном триллере» три очка. «Слава Украине!», — добавил Зеленский.

Матч сборной Украины против Северной Македонии прошел ранее в четверг, 17 июня. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу украинцев. В составе победителей голами отметились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук.

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