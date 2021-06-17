«Нет лидера»: Хабиб недоволен выступлением сборной России на Евро-2020

«Скажу, что нет лидера… А если он есть, то он не выполняет свои функции. Это точно не лучшая сборная России за всю историю. Считаю, что лучшие сборные были в начале и середине 2000-х. Сейчас идет спад, но так бывает. Команда перестраивается. Потолок сборной России — выйти из группы», — приводит слова Нурмагомедова портал Prosports.kz.