«Нет лидера»: Хабиб недоволен выступлением сборной России на Евро-2020
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости.
Звезда ММА заметил, что не хочет критиковать национальную команду
«Скажу, что нет лидера… А если он есть, то он не выполняет свои функции. Это точно не лучшая сборная России за всю историю. Считаю, что лучшие сборные были в начале и середине 2000-х. Сейчас идет спад, но так бывает. Команда перестраивается. Потолок сборной России — выйти из группы», — приводит слова Нурмагомедова портал Prosports.kz.
Отметим, что на данный момент сборная России сыграла на континентальном первенстве два матча: против Бельгии (0:3) и Финляндии (1:0).
В квартете В команда Станислава Черчесова занимает промежуточное второе место (3 очка).