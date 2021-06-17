«Самовлюбленный перец»: Уткин разнес Дзюбу за жест после матча с финнами

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В концовке матча второго тура группового раунда ЕВРО-2020 с командой Финляндии (1:0) форвард был заменен на Александра Соболева, и, уходя на скамейку запасных, он отдал капитанскую повязку Георгию Джикии. По окончании встречи Дзюба вернул себе повязку и с ней подошел к болельщикам, чтобы поблагодарить их за поддержку.

«Вот как не любить Дзюбушку? Вчера победили, парень забрал себе обратно у Джикии капитанскую повязку и уже с ней пошел благодарить болельщиков. Феноменально самовлюбленный перец. После Бельгии, напомню, просто ушел и никого благодарить не стал. А тут — для фоточек», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

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