«Самовлюбленный перец»: Уткин разнес Дзюбу за жест после матча с финнами
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин раскритиковал поведение капитана сборной России Артема Дзюбу.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Известный спортивный журналист и блогер Василий Уткин раскритиковал поведение капитана сборной России Артема Дзюбу.
В концовке матча второго тура группового раунда ЕВРО-2020 с командой Финляндии (1:0) форвард был заменен на Александра Соболева, и, уходя на скамейку запасных, он отдал капитанскую повязку Георгию Джикии. По окончании встречи Дзюба вернул себе повязку и с ней подошел к болельщикам, чтобы поблагодарить их за поддержку.
«Вот как не любить Дзюбушку? Вчера победили, парень забрал себе обратно у Джикии капитанскую повязку и уже с ней пошел благодарить болельщиков. Феноменально самовлюбленный перец. После Бельгии, напомню, просто ушел и никого благодарить не стал. А тут — для фоточек», — написал Уткин в своем
Сборная России обыграла команду Финляндии благодаря единственному голу Алексея Миранчука. Дзюба отметился результативной передачей. После второго тура подопечные Станислава Черчесова занимают второе место в группе B и имеют в своем активе три очка.