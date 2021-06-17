Украина сделала заявку на плей-офф. Команда Шевченко не без приключений обыграла македонцев и отменила антирекорд
Украинцы прервали серию из шести поражений в финальных турнирах Евро.
Украинцы прервали серию из шести поражений в финальных турнирах Евро.
Сборная Украины здорово зарекомендовала себя в первом матче с голландцами, отыграв два мяча во втором тайме. Очков, правда, это не принесло: оранжевые довольно легко забили третий и оставили победу за собой. Македонцы свой исторический первый матч на Евро также проиграли, так что очная встреча во втором туре фактически стала игрой на вылет.
Андрей Шевченко сделал два изменения в составе: Шапаренко заменил травмированного Зубкова, а опорником вместо Сидорчука вышел Степаненко. Важная перестановка в свете того, что преимущество и инициатива в этой игре должны были быть на стороне украинцев. И игра это подтвердила: звезды атаки
Уже через пять минут Украина забила второй. На этот раз Ярмоленко выступил в роли ассистента, а Яремчук уверенно реализовал свой выход один на один. У обоих стало по два мяча на турнире, как у целой группы лидеров бомбардирского списка.
Далее в этой игре встал вопрос — готовы ли македонцы повторить трюк украинцев, который они проделали в Амстердаме, и отыграть два мяча. Еще до перерыва они дали понять, что готовы. Пандев даже забил, тонко разобравшись с вратарем, но тревога для украинцев оказалась ложной: главный человек македонского футбола оказался в офсайде. На матче, кстати, работала аргентинская бригада арбитров. Такого в истории Евро еще не было.
Второй тайм дал повод запомнить имя судьи: Фернандо Рапаллини после перерыва назначил два пенальти. Сначала — в украинские ворота. Что удивительно, бил не Пандев, а Алиоски из «Лидса». Но и он справился, правда, со второй попытки: Бущан потащил удар, а на добивании у него не было шансов. Ситуация на поле, естественно, изменилась. Теперь уже македонцы играли как украинцы в первом тайме: хорошо комбинировали, создавали моменты, били издали.
Сборная Украины могла избавить себя от нервной концовки. Рапаллини с помощью видеоповтора увидел нарушение в македонской штрафной и назначил пенальти. Яремчук и Ярмоленко к тому моменту уже были заменены, бить взялся Малиновский. И не справился — Димитриевски его удар потащил.
Украинцы не без приключений все же доехали до победы, но под определение «на классе» она не подходит — второй тайм был ощутимо слабее первого. Хотя это не имеет большого значения. Сборная Украины прервала серию из шести поражений в финальных турнирах Евро и сделала хорошую заявку на выход в