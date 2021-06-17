Украина сделала заявку на плей-офф. Команда Шевченко не без приключений обыграла македонцев и отменила антирекорд

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
16:00ЗавершенУкраина2Македония1
Группа B
тв
19:001-й таймДания1Бельгия0
Группа C
тв
22:00Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
13
2
Россия
23
3
Финляндия
23
4
Дания
10
Группа A
1
Италия
26
2
Уэльс
24
3
Швейцария
21
4
Турция
20
Группа C
1
Нидерланды
13
2
Австрия
13
3
Украина
23
4
Македония
20
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
18:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Украина сделала заявку на плей-офф. Команда Шевченко не без приключений обыграла македонцев и отменила антирекорд

Украинцы прервали серию из шести поражений в финальных турнирах Евро.

Наверх
Источник: Reuters

Сборная Украины здорово зарекомендовала себя в первом матче с голландцами, отыграв два мяча во втором тайме. Очков, правда, это не принесло: оранжевые довольно легко забили третий и оставили победу за собой. Македонцы свой исторический первый матч на Евро также проиграли, так что очная встреча во втором туре фактически стала игрой на вылет.

Андрей Шевченко сделал два изменения в составе: Шапаренко заменил травмированного Зубкова, а опорником вместо Сидорчука вышел Степаненко. Важная перестановка в свете того, что преимущество и инициатива в этой игре должны были быть на стороне украинцев. И игра это подтвердила: звезды атаки желто-синих — Малиновский, Ярмоленко, Яремчук и поддерживающий их Зинченко — сразу обосновались на чужой половине поля. За первые полчаса украинцы растранжирили несколько моментов, но своего все же добились. Заслуженный гол пришел после углового, а его автором стал Ярмоленко, замкнувший дальнюю штангу. Это 42-й гол украинской «семерки» за сборную, до главной и самой результативной «семерки» (которая теперь руководит всем на скамейке запасных) осталось всего шесть мячей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Уже через пять минут Украина забила второй. На этот раз Ярмоленко выступил в роли ассистента, а Яремчук уверенно реализовал свой выход один на один. У обоих стало по два мяча на турнире, как у целой группы лидеров бомбардирского списка.

Далее в этой игре встал вопрос — готовы ли македонцы повторить трюк украинцев, который они проделали в Амстердаме, и отыграть два мяча. Еще до перерыва они дали понять, что готовы. Пандев даже забил, тонко разобравшись с вратарем, но тревога для украинцев оказалась ложной: главный человек македонского футбола оказался в офсайде. На матче, кстати, работала аргентинская бригада арбитров. Такого в истории Евро еще не было.

Второй тайм дал повод запомнить имя судьи: Фернандо Рапаллини после перерыва назначил два пенальти. Сначала — в украинские ворота. Что удивительно, бил не Пандев, а Алиоски из «Лидса». Но и он справился, правда, со второй попытки: Бущан потащил удар, а на добивании у него не было шансов. Ситуация на поле, естественно, изменилась. Теперь уже македонцы играли как украинцы в первом тайме: хорошо комбинировали, создавали моменты, били издали.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сборная Украины могла избавить себя от нервной концовки. Рапаллини с помощью видеоповтора увидел нарушение в македонской штрафной и назначил пенальти. Яремчук и Ярмоленко к тому моменту уже были заменены, бить взялся Малиновский. И не справился — Димитриевски его удар потащил.

Украинцы не без приключений все же доехали до победы, но под определение «на классе» она не подходит — второй тайм был ощутимо слабее первого. Хотя это не имеет большого значения. Сборная Украины прервала серию из шести поражений в финальных турнирах Евро и сделала хорошую заявку на выход в плей-офф. Заодно избежав антирекорда турнира — семь проигрышей подряд в истории еще ни у кого не было.

Украина
2:1
Первый тайм: 2:0
Македония
 Губерниев признался, был ли его конфликт с Бузовой постановочным
Жест Роналду с заменой газировки на воду стоил американскому гиганту 4 миллиарда долларов
Главные темы
Маска Де Брейне — не просто кусок пластика. Она реально спасает
Украина сделала заявку на плей-офф
Тики-така? Это Тик-Италия. Как банда Манчини стала такой крутой
Россия останется без ключевого игрока? Подробности травмы Марио
Игрок ЦСКА Влашич: Цель сборной Хорватии — выиграть два последних матча в группе
Хабиб Нурмагомедов считает, что Черчесову нужно отвечать на все вопросы журналистов
Получивший травму в матче со сборной России бельгиец Кастань перенес шестичасовую операцию
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
«Удерживает насильно»: Черчесова призвали отпустить Жиркова из сборной России
Сборные Украины и Северной Македонии назвали составы на матч Евро-2020
Марио Фернандес может вернуться к тренировкам через несколько дней
Площадь Единства появилась в российской столице Евро-2020
Главный тренер сборной Словакии высказался о предстоящем матче со шведами
Евро-2008 можем повторить? Эксперты — о шансах сборной России
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
Кадр дня
Алексей Миранчук только что забил первый гол сборной России на турнире
Хавбек сборной Словакии Вавро заразился коронавирусом
Гамшик рассказал о знакомстве со шведской культурой
Охранник не узнал Роналду и потребовал от Криштиану аккредитацию
Черчесов стал героем соцсетей, ярко ответив на жест Роналду против колы
«России вообще не должно быть на турнире!» Финны проиграли и заговорили
Отстаньте от Дзюбы! Он по-прежнему полезен
С бутылками Черчесов разобрался круче Роналду! Видео с тренером России стало вирусным
Порядка 3 тыс. человек наблюдали за матчем Россия — Финляндия в фан-зоне в Екатеринбурге
Викторина
Знаете ли вы игроков сборной России?
Тренер сборной Украины Шевченко ждет непростого матча против северомакедонцев на Евро
Спасавший Эриксена врач озвучил первые слова игрока после возвращения в сознание
Футболисту сборной Дании Эриксену установят кардиостимулятор
Губерниев поставил себе оценку за скандальный эфир с Бузовой
Футбольную победу России над Финляндией в Петербурге отметили по-соседски
Выход итальянцев в плей-офф и дебют Карасева. Стартовал второй тур группового этапа Евро
Локателли посвятил свои голы в ворота швейцарцев семье и болельщикам сборной Италии
Манчини: Мы изменили систему, потому что нуждались в передышке
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
17Сборная России победила Финляндию
15Красный закат над Невой, отсутствие Жиркова. Сборная Черчесова накануне матча с Финляндией
18Франция обыграла Германию в матче Евро
28Испания и Швеция сыграли первую нулевую ничью на Евро
18Словакия — Польша: Левандовски потерялся, Крыховяк удалился
30Голландцы обыграли Украину в лучшем пока матче Евро-2020
28Сборная Англии выиграла у Хорватии на «Уэмбли»
33Россия в стартовом матче Евро крупно проиграла Бельгии
11Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с финнами
35В стартовом матче Евро-2020 Италия разгромила Турцию
Эта Италия восхитительна! Второй раз подряд отгрузила трешку
Рюдигер: Погба сказал, что это не был укус. Мне не стоило прижиматься ртом к его спине
Матч в поддержку Эриксена. Сборная Дании сыграет с командой Бельгии на Евро
Сборная Италии первой вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу
Локателли признан лучшим игроком матча Италия — Швейцария
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Финляндия — Россия: сыграли на нервах. Но победили
Сборная Италии разгромила Швейцарию в матче Евро-2020
Кьеллини побил рекорд по матчам на Евро для итальянских полевых игроков, но получил травму
«Дзюба поистине мощный чувак»: финские СМИ — о матче с Россией на ЕВРО
Матч Бельгия — Дания на Евро будет остановлен на 10-й минуте в честь Эриксена
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь