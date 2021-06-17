Матч Дании с Бельгией прервали на 11-й минуте в честь Эриксена

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
16:00ЗавершенУкраина2Македония1
Группа B
тв
19:002-й таймДания1Бельгия2
Группа C
тв
22:00Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
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Все таблицы
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Бельгия
13
2
Россия
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Финляндия
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Дания
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Группа A
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Италия
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Уэльс
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3
Швейцария
21
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Турция
20
Группа C
1
Нидерланды
13
2
Австрия
13
3
Украина
23
4
Македония
20
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
20:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Матч Дании с Бельгией прервали на 11-й минуте в честь Эриксена

Команды и болельщики поддержали датчанина.

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Источник: AFP 2021

Главная неприятность этого Евро — у Кристиана Эриксена остановилось сердце во время матча Дании с Финляндией в первом туре группового этапа. Страшная 42-я минута той игры стала шоком для всей Европы.

Сегодня Эриксен в клинике неподалеку от стадиона «Паркен», где в эти минуты его команда принимает Бельгию. Перед игрой на поле вынесли большой баннер с футболкой сборной Дании, где был изображен номер 10 и фамилия Эриксена.

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На 11-й минуте футболисты прервали игру, чтобы поддержать датчанина. Партнер Эриксена по «Интеру» Ромелу Лукаку ранее сообщил, что бельгийцы выбьют мяч в аут и будут аплодировать пострадавшему футболисту: «Мы выбьем мяч в аут, чтобы остановить игру, и будем аплодировать».

Так и получилось: мяч в аут выбили именно бельгийцы, владевшие мячом на половине соперника. Весь стадион вместе с игроками и судьями начали аплодировать, выражая уважение Эриксену. Болельщики подготовили специальные баннеры.

«Вся Дания с тобой, Кристиан!».

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«Бельгия любит тебя, Кристиан!».

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И просто таблички с фамилией лидера Дании.

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Особые эмоции были у Лукаку, который хорошо знает Эриксена и поддерживал его ещё во время празднования голов в ворота России в прошлом туре.

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«Мы будем играть за Эриксена», — говорили в стане сборной Дании перед игрой с бельгийцами. В важнейшем матче уже на второй минуте датчане забили гол (отличился Юссуф Поульсен) и прилично насели на ворота Бельгии. Для сохранения шансов на выход в плей-офф Дании обязательно нужна победа.

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Что касается Эриксена, то ближайшие дни он продолжит находиться под наблюдением врачей. Вскоре ему имплантируют кардиовертер-дефибриллятор — прибор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца. Кристиан уже дал согласие на операцию.

Возможно, он появится на одном из следующих матчей Дании на Евро, но уже как болельщик на трибуне.

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1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
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