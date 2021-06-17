Матч Дании с Бельгией прервали на 11-й минуте в честь Эриксена
Команды и болельщики поддержали датчанина.
Команды и болельщики поддержали датчанина.
Главная неприятность этого Евро — у Кристиана Эриксена остановилось сердце во время матча Дании с Финляндией в первом туре группового этапа. Страшная 42-я минута той игры стала шоком для всей Европы.
Сегодня Эриксен в клинике неподалеку от стадиона «Паркен», где в эти минуты его команда принимает Бельгию. Перед игрой на поле вынесли большой баннер с футболкой сборной Дании, где был изображен номер 10 и фамилия Эриксена.
На 11-й минуте футболисты прервали игру, чтобы поддержать датчанина. Партнер Эриксена по «Интеру» Ромелу Лукаку ранее сообщил, что бельгийцы выбьют мяч в аут и будут аплодировать пострадавшему футболисту: «Мы выбьем мяч в аут, чтобы остановить игру, и будем аплодировать».
Так и получилось: мяч в аут выбили именно бельгийцы, владевшие мячом на половине соперника. Весь стадион вместе с игроками и судьями начали аплодировать, выражая уважение Эриксену. Болельщики подготовили специальные баннеры.
«Вся Дания с тобой, Кристиан!».
«Бельгия любит тебя, Кристиан!».
И просто таблички с фамилией лидера Дании.
Особые эмоции были у Лукаку, который хорошо знает Эриксена и поддерживал его ещё во время празднования голов в ворота России в прошлом туре.
«Мы будем играть за Эриксена», — говорили в стане сборной Дании перед игрой с бельгийцами. В важнейшем матче уже на второй минуте датчане забили гол (отличился Юссуф Поульсен) и прилично насели на ворота Бельгии. Для сохранения шансов на выход в
Что касается Эриксена, то ближайшие дни он продолжит находиться под наблюдением врачей. Вскоре ему имплантируют
Возможно, он появится на одном из следующих матчей Дании на Евро, но уже как болельщик на трибуне.