Матч Дании с Бельгией прервали на 11-й минуте в честь Эриксена

Главная неприятность этого Евро — у Кристиана Эриксена остановилось сердце во время матча Дании с Финляндией в первом туре группового этапа. Страшная 42-я минута той игры стала шоком для всей Европы.

Сегодня Эриксен в клинике неподалеку от стадиона «Паркен», где в эти минуты его команда принимает Бельгию. Перед игрой на поле вынесли большой баннер с футболкой сборной Дании, где был изображен номер 10 и фамилия Эриксена.

На 11-й минуте футболисты прервали игру, чтобы поддержать датчанина. Партнер Эриксена по «Интеру» Ромелу Лукаку ранее сообщил, что бельгийцы выбьют мяч в аут и будут аплодировать пострадавшему футболисту: «Мы выбьем мяч в аут, чтобы остановить игру, и будем аплодировать».

Так и получилось: мяч в аут выбили именно бельгийцы, владевшие мячом на половине соперника. Весь стадион вместе с игроками и судьями начали аплодировать, выражая уважение Эриксену. Болельщики подготовили специальные баннеры.

«Вся Дания с тобой, Кристиан!».

«Бельгия любит тебя, Кристиан!».

И просто таблички с фамилией лидера Дании.

Особые эмоции были у Лукаку, который хорошо знает Эриксена и поддерживал его ещё во время празднования голов в ворота России в прошлом туре.

«Мы будем играть за Эриксена», — говорили в стане сборной Дании перед игрой с бельгийцами. В важнейшем матче уже на второй минуте датчане забили гол (отличился Юссуф Поульсен) и прилично насели на ворота Бельгии. Для сохранения шансов на выход в плей-офф Дании обязательно нужна победа.

Что касается Эриксена, то ближайшие дни он продолжит находиться под наблюдением врачей. Вскоре ему имплантируют кардиовертер-дефибриллятор — прибор, предназначенный для устранения угрожающих жизни аритмий и предотвращения остановки сердца. Кристиан уже дал согласие на операцию.