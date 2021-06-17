Сборная Бельгии обыграла команду Дании и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
16:00ЗавершенУкраина2Македония1
Группа B
тв
19:00ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
22:00Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
26
2
Россия
23
3
Финляндия
23
4
Дания
20
Группа A
1
Италия
26
2
Уэльс
24
3
Швейцария
21
4
Турция
20
Группа C
1
Нидерланды
13
2
Австрия
13
3
Украина
23
4
Македония
20
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
21:12 (мск), источник: ТАСС

Сборная Бельгии обыграла команду Дании и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 17 июня. Сборная Бельгии со счетом 2:1 обыграла команду Дании в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу и гарантировала себе участие в плей-офф турнира. Встреча прошла в Копенгагене.

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В составе победителей отличились Торган Азар (55-я минута) и Кевин де Брёйне (70). У проигравших гол забил Юссуф Поульсен (2-я минута). Результативную передачу на Азара сделал вышедший на замену в перерыве вместо Дриса Мертенса де Брёйне. Он пропустил первый матч на чемпионате Европы против россиян (3:0) из-за травмы, полученной 29 мая в финале Лиги чемпионов, где «Манчестер Сити», за который выступает бельгиец, уступил «Челси» со счетом 1:0.

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Поульсен поразил ворота Тибо Куртуа на 99-й секунде. Быстрее него на Евро забивал только Дмитрий Кириченко (67-я секунда) в 2004 году, тогда сборная России обыграла греков со счетом 2:1. Мертенс провел 100-й матч в составе сборной Бельгии.

Встреча была приостановлена на 11-й минуте из-за акции в поддержку датского полузащитника Кристиана Эриксена. 12 июня в концовке первого тайма матча между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу, позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Он находится в больнице в стабильном состоянии.

Стадион «Паркен» в Копенгагене вмещает 38 076 болельщиков. Из-за ограничений игры чемпионата Европы в столице Дании могут посещать не более 15 900 зрителей.

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Турнирное положение

Сборная Бельгии после двух туров набрала 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы B. На второй позиции идет команда России (3 очка), третье место занимают финны (3 очка), четвертое — датчане (0). В последнем туре группового этапа 21 июня сборная Бельгии в Санкт-Петербурге сыграет с командой Финляндии, а команда Дании в Копенгагене встретится с россиянами.

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Бельгийцы могут опуститься на третье место, если проиграют финнам, а команда России победит датчан, причем сборная Бельгии должна иметь разницу мячей в личных встречах между тремя командами хуже, чем у россиян и финнов. Согласно регламенту, четыре лучшие сборные, которые займут в своих группах третьи места, выйдут в плей-офф. Подопечные Роберто Мартинеса в таком случае гарантированно войдут в четверку лучших команд из занявших третьи места, так как в группах A и E сборные, которые станут третьими, наберут меньше очков, чем бельгийцы.

Сборная Бельгии в шестой раз отобралась на чемпионат Европы. Бельгийцы являются серебряными (1980) и бронзовыми (1972) призерами турнира. В настоящее время команда занимает первое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная Дании становилась чемпионом Европы в 1992 году.

Чемпионат Европы завершится 11 июля, игры турнира принимают Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим и Севилья. Соревнования изначально должны были пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса были перенесены на год.

Дания
1:2
Первый тайм: 1:0
Бельгия
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История чемпионатов Европы
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
1976
Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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