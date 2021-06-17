Сборная Бельгии обыграла команду Дании и вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу

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В составе победителей отличились Торган Азар (55-я минута) и Кевин де Брёйне (70). У проигравших гол забил Юссуф Поульсен (2-я минута). Результативную передачу на Азара сделал вышедший на замену в перерыве вместо Дриса Мертенса де Брёйне. Он пропустил первый матч на чемпионате Европы против россиян (3:0) из-за травмы, полученной 29 мая в финале Лиги чемпионов, где «Манчестер Сити», за который выступает бельгиец, уступил «Челси» со счетом 1:0.

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Поульсен поразил ворота Тибо Куртуа на 99-й секунде. Быстрее него на Евро забивал только Дмитрий Кириченко (67-я секунда) в 2004 году, тогда сборная России обыграла греков со счетом 2:1. Мертенс провел 100-й матч в составе сборной Бельгии.

Встреча была приостановлена на 11-й минуте из-за акции в поддержку датского полузащитника Кристиана Эриксена. 12 июня в концовке первого тайма матча между командами Финляндии и Дании Эриксен упал на газон и не смог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле на протяжении около 15 минут, затем его увезли в больницу, позднее выяснилось, что у игрока был сердечный приступ. Он находится в больнице в стабильном состоянии.

Стадион «Паркен» в Копенгагене вмещает 38 076 болельщиков. Из-за ограничений игры чемпионата Европы в столице Дании могут посещать не более 15 900 зрителей.

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Турнирное положение

Сборная Бельгии после двух туров набрала 6 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы B. На второй позиции идет команда России (3 очка), третье место занимают финны (3 очка), четвертое — датчане (0). В последнем туре группового этапа 21 июня сборная Бельгии в Санкт-Петербурге сыграет с командой Финляндии, а команда Дании в Копенгагене встретится с россиянами.

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Бельгийцы могут опуститься на третье место, если проиграют финнам, а команда России победит датчан, причем сборная Бельгии должна иметь разницу мячей в личных встречах между тремя командами хуже, чем у россиян и финнов. Согласно регламенту, четыре лучшие сборные, которые займут в своих группах третьи места, выйдут в плей-офф. Подопечные Роберто Мартинеса в таком случае гарантированно войдут в четверку лучших команд из занявших третьи места, так как в группах A и E сборные, которые станут третьими, наберут меньше очков, чем бельгийцы.

Сборная Бельгии в шестой раз отобралась на чемпионат Европы. Бельгийцы являются серебряными (1980) и бронзовыми (1972) призерами турнира. В настоящее время команда занимает первое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Сборная Дании становилась чемпионом Европы в 1992 году.