Роналду и Погба разозлили УЕФА из-за бутылок. А видео с Черчесовым стало мемом

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
16:00Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
19:00Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
22:00Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
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Швейцария
21
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Турция
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Нидерланды
26
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Украина
23
3
Австрия
23
4
Македония
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Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
17 июня, источник: Спорт-Экспресс

Роналду и Погба разозлили УЕФА из-за бутылок. А видео с Черчесовым стало мемом

Теперь продукцию спонсоров Евро на пресс-конференциях нельзя трогать. Хотя обрушение акций — миф.

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Один из главных трендов Евро-2020 — перемещение бутылок на пресс-конференциях. Криштиану Роналду не захотел находиться в кадре вместе с парой колы и заявил, что простая вода лучше.

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В Сети даже были новости о том, что поступок Роналду принес американской компании убытков на 4 миллиарда долларов, что на самом деле не было связано с жестом Криштиану. Это было плановым падением акций — 14 июня корпорация выплачивала дивиденды.

Но жест Роналду завирусился. Затем Поль Погба не захотел отвечать на вопросы с бутылкой пива в кадре. Француз (он мусульманин) осторожно убрал ее под стол.

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А новая звезда сборной Италии Локателли заменил бутылки газировки в кадре рядом с микрофоном на бутылку воды.

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Мощно выступил Станислав Черчесов: перед игрой с Финляндией он открыл бутылку колы, воспользовавшись другой бутылкой. Тренер эффектно утолил жажду, а видео с его жестом стало вирусным.

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Компания позже выступила с заявлением и отметила, что «у каждого свои предпочтения в напитках», добавив, что у всех разные «вкусы и потребности».

А сегодня включился и УЕФА, который защищает рекламные контракты и просит игроков и тренеров уважать их.

«УЕФА напомнил всем участникам турнира, что спонсорские сделки являются неотъемлемой частью проведения турнира и развития футбола в Европе, в том числе женского и детского», — заявили организаторы Евро.

По словам директора УЕФА по организации мероприятий Мартина Каллена, самые большие проблемы были связаны с действиями Роналду, однако организаторы понимают, почему футболисты могли поступить так по религиозным соображениям.

К примеру, на ЧМ-2018 в России из-за пива тоже были сложности с игроками. Вратарь сборной Египта Мохамед Эль-Шенави отказался от награды лучшему игроку матча с Уругваем, потому что приз был представлен с символикой производителя пива.

Что касается инцидентов на Евро-2020, то в УЕФА не будут наказывать Роналду и Погба. Это дело федераций. При этом Каллен не исключает, что если тренд с бутылками продолжится и к УЕФА не прислушаются, то последуют наказания.

«У нас есть регламент, подписанный участвующими федерациями. Мы напомнили им об их обязательствах, но, конечно, санкции всегда возможны», — сказал он.

От всей этой истории с бутылками больше всех хайпа получил Черчесов: видео с его открыванием колы только в Tik-Tok собрало 4,7 миллиона просмотров.

@onezim89

??Криш: Кола-вредно, пейте воду! ?? Погба: Пиво-вредно?? Стас: ... #евро2020 #черчесов #роналду #cocacola #pogba #ronaldo #cola

♬ Мэр Нефтеюганска - Мэр Нефтеюганска

В Сети на жест Роналду реагируют в основном шутками. Кто-то теперь подсовывает ему бутылку к экрану телевизора:

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Или напоминает, что Кришитину любит пить воду, обыгрывая фамилию Дринкуотера:

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Патрис Эвра троллит друзей:

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Андрей Ярмоленко вспоминает Роналду и готов к сотрудничеству:

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Сборная России тоже шутит:

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История чемпионатов Европы
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Югославия
1
Чехословакия
Чехословакия
2
ФРГ
ФРГ
3
Нидерланды
Нидерланды
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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