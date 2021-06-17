Роналду и Погба разозлили УЕФА из-за бутылок. А видео с Черчесовым стало мемом

Один из главных трендов Евро-2020 — перемещение бутылок на пресс-конференциях. Криштиану Роналду не захотел находиться в кадре вместе с парой колы и заявил, что простая вода лучше.

В Сети даже были новости о том, что поступок Роналду принес американской компании убытков на 4 миллиарда долларов, что на самом деле не было связано с жестом Криштиану. Это было плановым падением акций — 14 июня корпорация выплачивала дивиденды.

Но жест Роналду завирусился. Затем Поль Погба не захотел отвечать на вопросы с бутылкой пива в кадре. Француз (он мусульманин) осторожно убрал ее под стол.

А новая звезда сборной Италии Локателли заменил бутылки газировки в кадре рядом с микрофоном на бутылку воды.

Мощно выступил Станислав Черчесов: перед игрой с Финляндией он открыл бутылку колы, воспользовавшись другой бутылкой. Тренер эффектно утолил жажду, а видео с его жестом стало вирусным.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PY4_tGM0IHE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Компания позже выступила с заявлением и отметила, что «у каждого свои предпочтения в напитках», добавив, что у всех разные «вкусы и потребности».

А сегодня включился и УЕФА, который защищает рекламные контракты и просит игроков и тренеров уважать их.

«УЕФА напомнил всем участникам турнира, что спонсорские сделки являются неотъемлемой частью проведения турнира и развития футбола в Европе, в том числе женского и детского», — заявили организаторы Евро.

По словам директора УЕФА по организации мероприятий Мартина Каллена, самые большие проблемы были связаны с действиями Роналду, однако организаторы понимают, почему футболисты могли поступить так по религиозным соображениям.

К примеру, на ЧМ-2018 в России из-за пива тоже были сложности с игроками. Вратарь сборной Египта Мохамед Эль-Шенави отказался от награды лучшему игроку матча с Уругваем, потому что приз был представлен с символикой производителя пива.

Что касается инцидентов на Евро-2020, то в УЕФА не будут наказывать Роналду и Погба. Это дело федераций. При этом Каллен не исключает, что если тренд с бутылками продолжится и к УЕФА не прислушаются, то последуют наказания.

«У нас есть регламент, подписанный участвующими федерациями. Мы напомнили им об их обязательствах, но, конечно, санкции всегда возможны», — сказал он.

От всей этой истории с бутылками больше всех хайпа получил Черчесов: видео с его открыванием колы только в Tik-Tok собрало 4,7 миллиона просмотров.

В Сети на жест Роналду реагируют в основном шутками. Кто-то теперь подсовывает ему бутылку к экрану телевизора:

Или напоминает, что Кришитину любит пить воду, обыгрывая фамилию Дринкуотера:

Патрис Эвра троллит друзей:

Андрей Ярмоленко вспоминает Роналду и готов к сотрудничеству:

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/laL-QvArK9o" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.