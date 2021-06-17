Поражение — почти приговор. Россия перед последним туром группы Евро: как выйти в плей-офф?
Разбираемся в турнирном положении после матча Дания — Бельгия.
Разбираемся в турнирном положении после матча Дания — Бельгия.
После матча Дания — Бельгия (1:2) положение в группе В чемпионата Европы по итогам двух туров стало таким.
Оставшиеся матчи в группе:
Напомним регламент. На Евро из группы выходят не только две команды из каждого квартета, но также и четыре лучшие сборные из числа занявших третье место. Они будут ранжироваться по количеству очков, а далее — разности мячей и числу голов.
Внутри группы, если две или более сборных («подгруппа») наберут одинаковое количество очков, то далее при распределении мест учитываются следующие показатели: количество очков в матчах «подгруппы»; разность мячей в матчах «подгруппы»; количество забитых голов в матчах «подгруппы»; разность мячей в группе; количество забитых голов в группе.
Рассмотрим все возможные расклады:
1. Если Россия побеждает Данию — точно попадает в
2. Если Россия играет вничью с Данией — то выходит в
3. Если Россия проигрывает Дании, а финны берут хотя бы очко с Бельгией — наша сборная занимает четвертое место и покидает Евро. В случае поражений и России, и Финляндии три сборные набирают по 3 очка. Что тогда?
4. Если россияне проиграют датчанам в два гола или более, то мы уступим двум сборным по разности мячей внутри матчей «подгруппы». Если в один гол, но матч закончится 1:2, 2:3 или крупнее, то мы
5. При этом шансы выйти с третьего места и 3 очками при разности мячей «минус три» или хуже — не очень высоки.