Поражение — почти приговор. Россия перед последним туром группы Евро: как выйти в плей-офф?

После матча Дания — Бельгия (1:2) положение в группе В чемпионата Европы по итогам двух туров стало таким.

Бельгия — 6 очков, разность мячей 5−1; Россия — 3, 1−3; Финляндия — 3, 1−1; Дания — 0, 1−3.

Оставшиеся матчи в группе:

21 июня: Россия — Дания, Финляндия — Бельгия.

Напомним регламент. На Евро из группы выходят не только две команды из каждого квартета, но также и четыре лучшие сборные из числа занявших третье место. Они будут ранжироваться по количеству очков, а далее — разности мячей и числу голов.

Внутри группы, если две или более сборных («подгруппа») наберут одинаковое количество очков, то далее при распределении мест учитываются следующие показатели: количество очков в матчах «подгруппы»; разность мячей в матчах «подгруппы»; количество забитых голов в матчах «подгруппы»; разность мячей в группе; количество забитых голов в группе.

Футбол Евро 2020 Группа B, 21.06.2021, 22:00 Россия - Дания -

Рассмотрим все возможные расклады:

1. Если Россия побеждает Данию — точно попадает в плей-офф. При победе Бельгии над Финляндией или их ничьей — со второго места, при победе Финляндии — с третьего из-за плохой разности мячей. В двух группах (А и E) сборные с третьих позиций точно не наберут 6 очков, так что при таком раскладе Россия точно окажется в топ-4 третьих мест.

2. Если Россия играет вничью с Данией — то выходит в плей-офф со второго места при победе Бельгии над Финляндией или их ничьей. В случае успеха финнов команда Черчесова занимает третью позицию с 4 очками — это хороший результат, но пока не гарантированное место в 1/8 финала.

Футбол Евро 2020 Группа B, 21.06.2021, 22:00 Финляндия - Бельгия -

3. Если Россия проигрывает Дании, а финны берут хотя бы очко с Бельгией — наша сборная занимает четвертое место и покидает Евро. В случае поражений и России, и Финляндии три сборные набирают по 3 очка. Что тогда?

4. Если россияне проиграют датчанам в два гола или более, то мы уступим двум сборным по разности мячей внутри матчей «подгруппы». Если в один гол, но матч закончится 1:2, 2:3 или крупнее, то мы все-таки обгоним финнов по числу голов внутри «подгруппы» и станем третьими. Если со счетом 0:1, то все будет зависеть от того, с каким счетом финны проиграют Бельгии. Если не в три мяча, как россияне, или более, то мы останемся на четвертом месте.