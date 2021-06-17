Дания напугала Бельгию, но Де Брейне ее похоронил. России стоит опасаться скандинавов

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
16:00ЗавершенУкраина2Македония1
Группа B
тв
19:00ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
22:001-й таймНидерланды1Австрия0
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
26
2
Россия
23
3
Финляндия
23
4
Дания
20
Группа A
1
Италия
26
2
Уэльс
24
3
Швейцария
21
4
Турция
20
Группа C
1
Нидерланды
13
2
Австрия
13
3
Украина
23
4
Македония
20
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
22:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дания напугала Бельгию, но Де Брейне ее похоронил. России стоит опасаться скандинавов

Фавориты Евро-2020 перевернули ход встречи в Копенгагене. Победу бельгийцам обеспечил выздоровевший Кевин Де Брейне. У Дании — ноль очков перед встречей с Россией.

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Источник: AFP 2021

Поддержка Эриксена

«Вся Дания с тобой, Кристиан» — баннер с такими словами развернули на одной из трибун стадиона в Копенгагене, когда минуло ровно десять минут со старта матча. Баннеры — непременный атрибут игр, и было понятно, что после произошедшего с Кристианом Эриксеном, стадион «Паркен» будет переполнен полотнищами со словами поддержки лучшему датскому футболисту поколения.

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Но Эриксена поддержали не только болельщики, но и футболисты. Неслучайно баннер раскрыли именно после десятой минуты, ведь именно под десятым номером Эриксен играл за свою сборную на Евро. Когда началась 11-я минута, остановили и матч. Бельгийцы владели мячом, но главный арбитр Бьорн Кайперс показал, что нужно взять паузу, как и договаривались все стороны накануне. Одноклубник Кристиана и форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку за день до игры объявил, что игра будет приостановлена на минуту. Так и случилось: футболисты встали и аплодировали Эриксену вместе со всей датской ареной.

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Сам Кристиан все еще лежит в больнице в Копенгагене, но он наверняка наблюдал за игрой из палаты и был польщен поддержкой. Как вы знаете, перед играми Евро на газоне разворачивают огромные футболки сборных — участниц матчей. Сейчас красная майка датчан была персонализирована — на нее нанесли фамилию Эриксена и номер 10.

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А сами болельщики незадолго до стартового свистка хором исполнили самую футбольную из нефутбольных песен планеты — You’ll never walk alone. Разумеется, ее посвятили полузащитнику сборной Дании.

План скандинавов

Игра своей команды Эриксену в первом тайме несомненно понравилась. В матче с финнами на команду Каспера Юльманна явно повлияла ситуация с Кристианом, да и развернуться им было сложно: гости запарковали образцовый автобус. На этот раз соперник не только давал датчанам играть, но и помогал им забивать — защитник сборной Бельгии Денайер уже на 2-й минуте ошибся под прессингом, и Поульсен открыл счет.

Датчане вообще основательно подготовились к игре. Во-первых, ментально: поражение от финнов явно их задело и заставило играть с утроенной энергией. Страшно сказать, что в первые шесть минут хозяева четырежды били из штрафной площади (для сравнения: Россия в первом туре за 90 минут нанесла всего два удара из штрафной).

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Во-вторых, тактически. Дания подготовила конкретный план под Бельгию: отразила ее схему 3−4−2−1, хотя сама не привыкла действовать так. Последний и единственный раз при Юльманне датчане играли в три центральных защитника с первых минут в ноябре 2020-го с Исландией, когда тренерский штаб тоже решил отразить схему противника. Вышло удачно — победили 2:1. Кстати, оба мяча забил Эриксен.

На этот раз Кристиана не было, так что датчанам не хватало креатива. Но самоотдача оставалась высокой: бешеный прессинг на первых минутах привел к быстрому мячу, а постоянные перемещения тройки форвардов Поульсен — Брэйтуэйт — Дамсгор запутывали бельгийских защитников.

Кевин-спаситель

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Бельгия одержала волевую победу в матче с Данией

Дания настолько вдохновенно играла в первом тайме, что в русскоязычных соцсетях уже успели махнуть рукой на нашу национальную команду. Действительно, это выглядело пугающе: скандинавы легко вскрывали выстроенную оборону сборной, которая за весь отборочный турнир Евро-2020 пропустила ровно три мяча.

Но у Бельгии оставался еще целый тайм, чтобы перевернуть игру, и Роберто Мартинес верно воспользовался временем. В перерыве вместо инертного Мертенса на поле вышел Де Брейне — впервые с финала Лиги чемпионов, в котором полузащитник «Манчестер Сити» получил двойной перелом. Удивительно, но без маски — следов тяжелых травм на лице Де Брейне даже не осталось.

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И игра преобразилась. В первом тайме бельгийцам явно не хватало оригинальной мысли, поэтому они и редко подбирались к воротам Шмайхеля. Де Брейне уже через 10 минут ассистировал Торгану Азару. А вскоре вышел и брат Эден, который тут же перехватил капитанскую повязку и вместе с Торганом придумал гол для Де Брейне — 2:1.

Дания с середины второго тайма стала бомбить заменами, но это ни к чему не привело. Брэйтуэйт попал в перекладину в конце основного времени, а больше об атаке сказать нечего. В добавленное время хозяева еще и чуть не пропустили — Шмайхель прибежал на угловой, а Менье не смог забить.

В итоге Бельгия побеждает с Де Брейне, а Дания без Эриксена проигрывает второй матч подряд, но все еще сохраняет шансы на выход из группы. Для этого скандинавам необходимо обыгрывать Россию в заключительном туре.

Дания
1:2
Первый тайм: 1:0
Бельгия
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Испания
1
Испания
Испания
2
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Венгрия
Венгрия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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