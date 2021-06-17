Дания напугала Бельгию, но Де Брейне ее похоронил. России стоит опасаться скандинавов

Поддержка Эриксена

«Вся Дания с тобой, Кристиан» — баннер с такими словами развернули на одной из трибун стадиона в Копенгагене, когда минуло ровно десять минут со старта матча. Баннеры — непременный атрибут игр, и было понятно, что после произошедшего с Кристианом Эриксеном, стадион «Паркен» будет переполнен полотнищами со словами поддержки лучшему датскому футболисту поколения.

Но Эриксена поддержали не только болельщики, но и футболисты. Неслучайно баннер раскрыли именно после десятой минуты, ведь именно под десятым номером Эриксен играл за свою сборную на Евро. Когда началась 11-я минута, остановили и матч. Бельгийцы владели мячом, но главный арбитр Бьорн Кайперс показал, что нужно взять паузу, как и договаривались все стороны накануне. Одноклубник Кристиана и форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку за день до игры объявил, что игра будет приостановлена на минуту. Так и случилось: футболисты встали и аплодировали Эриксену вместе со всей датской ареной.

Сам Кристиан все еще лежит в больнице в Копенгагене, но он наверняка наблюдал за игрой из палаты и был польщен поддержкой. Как вы знаете, перед играми Евро на газоне разворачивают огромные футболки сборных — участниц матчей. Сейчас красная майка датчан была персонализирована — на нее нанесли фамилию Эриксена и номер 10.

А сами болельщики незадолго до стартового свистка хором исполнили самую футбольную из нефутбольных песен планеты — You’ll never walk alone. Разумеется, ее посвятили полузащитнику сборной Дании.

План скандинавов

Игра своей команды Эриксену в первом тайме несомненно понравилась. В матче с финнами на команду Каспера Юльманна явно повлияла ситуация с Кристианом, да и развернуться им было сложно: гости запарковали образцовый автобус. На этот раз соперник не только давал датчанам играть, но и помогал им забивать — защитник сборной Бельгии Денайер уже на 2-й минуте ошибся под прессингом, и Поульсен открыл счет.

Датчане вообще основательно подготовились к игре. Во-первых, ментально: поражение от финнов явно их задело и заставило играть с утроенной энергией. Страшно сказать, что в первые шесть минут хозяева четырежды били из штрафной площади (для сравнения: Россия в первом туре за 90 минут нанесла всего два удара из штрафной).

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/2588732558072?brandsafety=&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во-вторых, тактически. Дания подготовила конкретный план под Бельгию: отразила ее схему 3−4−2−1, хотя сама не привыкла действовать так. Последний и единственный раз при Юльманне датчане играли в три центральных защитника с первых минут в ноябре 2020-го с Исландией, когда тренерский штаб тоже решил отразить схему противника. Вышло удачно — победили 2:1. Кстати, оба мяча забил Эриксен.

На этот раз Кристиана не было, так что датчанам не хватало креатива. Но самоотдача оставалась высокой: бешеный прессинг на первых минутах привел к быстрому мячу, а постоянные перемещения тройки форвардов Поульсен — Брэйтуэйт — Дамсгор запутывали бельгийских защитников.

Кевин-спаситель

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий Бельгия одержала волевую победу в матче с Данией

Дания настолько вдохновенно играла в первом тайме, что в русскоязычных соцсетях уже успели махнуть рукой на нашу национальную команду. Действительно, это выглядело пугающе: скандинавы легко вскрывали выстроенную оборону сборной, которая за весь отборочный турнир Евро-2020 пропустила ровно три мяча.

Но у Бельгии оставался еще целый тайм, чтобы перевернуть игру, и Роберто Мартинес верно воспользовался временем. В перерыве вместо инертного Мертенса на поле вышел Де Брейне — впервые с финала Лиги чемпионов, в котором полузащитник «Манчестер Сити» получил двойной перелом. Удивительно, но без маски — следов тяжелых травм на лице Де Брейне даже не осталось.

И игра преобразилась. В первом тайме бельгийцам явно не хватало оригинальной мысли, поэтому они и редко подбирались к воротам Шмайхеля. Де Брейне уже через 10 минут ассистировал Торгану Азару. А вскоре вышел и брат Эден, который тут же перехватил капитанскую повязку и вместе с Торганом придумал гол для Де Брейне — 2:1.

Дания с середины второго тайма стала бомбить заменами, но это ни к чему не привело. Брэйтуэйт попал в перекладину в конце основного времени, а больше об атаке сказать нечего. В добавленное время хозяева еще и чуть не пропустили — Шмайхель прибежал на угловой, а Менье не смог забить.