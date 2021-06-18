Сборная Нидерландов обыграла австрийцев и досрочно вышла в плей-офф ЕВРО

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
16:00Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
19:00Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
22:00Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
26
2
Россия
23
3
Финляндия
23
4
Дания
20
Группа A
1
Италия
26
2
Уэльс
24
3
Швейцария
21
4
Турция
20
Группа C
1
Нидерланды
26
2
Украина
23
3
Австрия
23
4
Македония
20
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
00:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Нидерландов обыграла австрийцев и досрочно вышла в плей-офф ЕВРО

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Сборная Нидерландов по футболу обыграла команду Австрии в матче чемпионата Европы, который проходит в 11 городах.

Наверх

Встреча группы С в Амстердаме завершилась со счетом 2:0. Отличились Мемфис Депай (11-я минута, с пенальти) и Дензел Думфрис (67).

Во время загрузки произошла ошибка.

На матче присутствовали 15 243 зрителя.

Голландцы, набрав 6 очков в двух матчах, обеспечили себе первое место в группе и досрочный выход в плей-офф турнира. Австрийцы (3 очка) занимают третье место, вторыми идут украинцы (3), четвертой — сборная Северной Македонии (0), которая первой из команд на чемпионате Европы лишилась шансов на выход в плей-офф.

Сборная Австрии 21 июня в Бухаресте сыграет с командой Украины, а голландцы в Амстердаме в тот же день встретятся с македонцами.

Нидерланды
2:0
Первый тайм: 1:0
Австрия
 Самая красивая легкоатлетка мира вновь восхитила подписчиков
'С Днем блондинок': Клишина опубликовала соблазнительное фото в бассейне
Возрастное ограничение 18+
Главные темы
Россия перед последним туром группы Евро: как выйти в плей-офф?
Дания напугала Бельгию, но Де Брейне ее похоронил
Роналду и Погба разозлили УЕФА из-за бутылок
Англия справится с Шотландией: прогнозы на матчи Евро
Матч Дании с Бельгией прервали на 11-й минуте в честь Эриксена
Украина сделала заявку на плей-офф. Команда Шевченко не без приключений обыграла македонцев и отменила антирекорд
Зеленский отреагировал на первую победу сборной Украины на Евро
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Игрок ЦСКА Влашич: Цель сборной Хорватии — выиграть два последних матча в группе
УЕФА запретил игрокам убирать бутылки во время официальных мероприятий
Украина обыграла Северную Македонию в матче Евро-2020
Хабиб Нурмагомедов считает, что Черчесову нужно отвечать на все вопросы журналистов
Россия останется без ключевого игрока на Евро? Подробности травмы Фернандеса
Получивший травму в матче со сборной России бельгиец Кастань перенес шестичасовую операцию
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
Кадр дня
Дания проиграла Бельгии и осталась на последнем месте в группе B
Тики-така? Нет, это Тик-Италия. Как команда Манчини стала такой крутой
Маска Де Брюйне на Евро — не просто кусок пластика. Она почти ничего не весит и реально спасает, а в баскетболе вообще дает преимущество
«Удерживает насильно»: Черчесова призвали отпустить Жиркова из сборной России
Сборные Украины и Северной Македонии назвали составы на матч Евро-2020
Марио Фернандес может вернуться к тренировкам через несколько дней
Площадь Единства появилась в российской столице Евро-2020
Главный тренер сборной Словакии высказался о предстоящем матче со шведами
Евро-2008 можем повторить? Эксперты — о шансах сборной России
Викторина
Знаете ли вы игроков сборной России?
Хавбек сборной Словакии Вавро заразился коронавирусом
Гамшик рассказал о знакомстве со шведской культурой
Охранник не узнал Роналду и потребовал от Криштиану аккредитацию
Черчесов стал героем соцсетей, ярко ответив на жест Роналду против колы
«России вообще не должно быть на турнире!» Финны проиграли и заговорили
Отстаньте от Дзюбы! Он по-прежнему полезен
С бутылками Черчесов разобрался круче Роналду! Видео с тренером России стало вирусным
Порядка 3 тыс. человек наблюдали за матчем Россия — Финляндия в фан-зоне в Екатеринбурге
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
10Бельгия одержала волевую победу в матче с Данией
17Сборная России победила Финляндию
15Красный закат над Невой, отсутствие Жиркова. Сборная Черчесова накануне матча с Финляндией
18Франция обыграла Германию в матче Евро
28Испания и Швеция сыграли первую нулевую ничью на Евро
18Словакия — Польша: Левандовски потерялся, Крыховяк удалился
30Голландцы обыграли Украину в лучшем пока матче Евро-2020
28Сборная Англии выиграла у Хорватии на «Уэмбли»
33Россия в стартовом матче Евро крупно проиграла Бельгии
11Игрок сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с финнами
Тренер сборной Украины Шевченко ждет непростого матча против северомакедонцев на Евро
Спасавший Эриксена врач озвучил первые слова игрока после возвращения в сознание
Футболисту сборной Дании Эриксену установят кардиостимулятор
Губерниев поставил себе оценку за скандальный эфир с Бузовой
Футбольную победу России над Финляндией в Петербурге отметили по-соседски
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Выход итальянцев в плей-офф и дебют Карасева. Стартовал второй тур группового этапа Евро
Локателли посвятил свои голы в ворота швейцарцев семье и болельщикам сборной Италии
Манчини: Мы изменили систему, потому что нуждались в передышке
Эта Италия восхитительна! Второй раз подряд отгрузила трешку
Рюдигер: Погба сказал, что это не был укус. Мне не стоило прижиматься ртом к его спине
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь