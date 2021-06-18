Сборная Нидерландов обыграла австрийцев и досрочно вышла в плей-офф ЕВРО

Встреча группы С в Амстердаме завершилась со счетом 2:0. Отличились Мемфис Депай (11-я минута, с пенальти) и Дензел Думфрис (67).

<iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/2589147138808?brandsafety=&silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На матче присутствовали 15 243 зрителя.

Голландцы, набрав 6 очков в двух матчах, обеспечили себе первое место в группе и досрочный выход в плей-офф турнира. Австрийцы (3 очка) занимают третье место, вторыми идут украинцы (3), четвертой — сборная Северной Македонии (0), которая первой из команд на чемпионате Европы лишилась шансов на выход в плей-офф.