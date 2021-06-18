Сборная Нидерландов обыграла австрийцев и досрочно вышла в плей-офф ЕВРО
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Сборная Нидерландов по футболу обыграла команду Австрии в матче чемпионата Европы, который проходит в 11 городах.
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Сборная Нидерландов по футболу обыграла команду Австрии в матче чемпионата Европы, который проходит в 11 городах.
Встреча группы С в Амстердаме завершилась со счетом 2:0. Отличились Мемфис Депай (11-я минута, с пенальти) и Дензел Думфрис (67).
На матче присутствовали 15 243 зрителя.
Голландцы, набрав 6 очков в двух матчах, обеспечили себе первое место в группе и досрочный выход в
Сборная Австрии 21 июня в Бухаресте сыграет с командой Украины, а голландцы в Амстердаме в тот же день встретятся с македонцами.