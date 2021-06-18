«На таких турнирах вообще не важен уровень игры»

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
16:00Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
19:00Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
22:00Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Бельгия
26
2
Россия
23
3
Финляндия
23
4
Дания
20
Группа A
1
Италия
26
2
Уэльс
24
3
Швейцария
21
4
Турция
20
Группа C
1
Нидерланды
26
2
Украина
23
3
Австрия
23
4
Македония
20
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
00:33 (мск), источник: Известия

«На таких турнирах вообще не важен уровень игры»

Экс-капитан сборной России Роман Широков — о матче против Финляндии, шансах на плей-офф Евро и Матвее Сафонове.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России 16 июня одержала очень важную победу в групповом этапе Евро-2020 над Финляндией в Санкт-Петербурге (1:0). Теперь наша команда имеет реальные шансы на выход из группы — впервые с 2008 года. Все будет решаться в матче против сборной Дании, которая потеряла своего лидера Кристиана Эриксена. Шансы подопечных Станислава Черчесова выполнить задачу на этот турнир оценил экс-капитан сборной России, трехкратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы Роман Широков.

— Многие эксперты утверждают, что в матче с Финляндией сборная России не показывала привлекательную игру. Что вы думаете об этом?

— А зачем привлекательная игра вообще была нужна? В матче с Финляндией нужно было победить любой ценой. Мы это и сделали. Если бы с хорошей игрой мы закончили вничью или проиграли финнам, было бы лучше? Вчера было важно победить, а как — не важно. Понятно, что хотелось бы какую-нибудь ажурную, комбинационную игру, но ее никогда не было. И зачем начинать тогда? На таком турнире самое важное — результат. Вы вспоминаете игру в 2018 году? Нет, все помнят результат.

— Россия оправилась от поражения после Бельгии?

— Она и не была подавлена. Команда была настроена на матч с Финляндией. Все было нормально.

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Сборная России победила Финляндию

— Александр Головин и Алексей Миранчук вышли вместе в стартовом составе. Получается, что связка может давать результат?

— Было видно хорошее взаимодействие. Миранчук вообще гол забил. Создавались моменты. Первый опасный момент создал Леша, покатил на Оздоева, а тот не попал в пустой угол. Все было неплохо. Понятно, что уровень соперников другой. Но сам факт, что мы наконец-то выиграли — очень важен.

— На оставшиеся матчи можно будет активно использовать эту связку, она даст результат?

— Вам никто сейчас не скажет, может она приносить результат или нет. В матче про Финляндии — да. Что будет дальше — никто не знает. Если будут играть вместе, то мы получим вариативность в атаке. Все-таки, атаковать двумя футболистами или тремя — это большая разница.

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— В матче с Финляндией мы увидели Матвея Сафонова в стартовом составе. Он показал себя лучше, чем Шунин?

— Для меня он изначально был лучшим. Я говорю об этом уже полтора года. Тренерский штаб видит ситуацию изнутри и больше понимает в этом вопросе. Поэтому играл Шунин, а теперь Матвей Сафонов.

— После этого матча Сафонов может обеспечить себе место в воротах на оставшиеся игры Евро-2020?

— В следующем матче Сафонов точно выйдет. А вот сможет ли обеспечить себе позицию первого номера сборной надолго — это зависит только от него.

— С чем связано такое количество травм в сборной России?

— Большинство травм же не мышечные. Просто столкновения, так бывает. Ничего страшного. Единственное, Жирков получил травму одной из мышц бедра. Остальные получили повреждения в игровых моментах, ничего страшного в этом нет.

— Максим Мухин вышел на замену в матче против финнов. Какое он о себе оставил впечатление?

— Исключительно положительное. Не только на меня, но и на тренерский штаб. Поэтому его и выпускают. Мухин достаточно уверенно вливается в игру во всех матчах, когда выходит на замену. А учитывая, что ему всего 19 лет — вообще молодец.

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— Вячеслав Караваев вынужденно заменил Марио Фернандеса. Сумели ли он войти в игру?

— Караваев давно играет в футбол, выступает за чемпионскую команду. Стабильно играет в Лиге чемпионов. Он просто стабильно делает то, что умеет. У него вчера все было нормально.

— Смогла ли вас удивить сборная Финляндии?

— Они создавали очень неплохие моменты. Это должно нас насторожить, потому что они слишком легко подходили к воротам, несколько раз заходили в штрафную. Мы, конечно, смогли разрядить ситуацию, но это все равно должно нас побеспокоить.

— Многие эксперты говорят, что в этом матче были большие разрывы между линиями у сборной России, что и позволяло создавать опасные моменты. Почему эти разрывы появлялись?

— Когда Дивеев догонял финна, там была просто отличная передача. Хорошо, что Дивеев справился и в подкате выбил. Разрывы никак не вяжутся в эту схему. Просто было несколько отличных передач.

— То есть у нас нет разрывов между линиями?

— Периодически они возникают у любой команды. В целом мы играли достаточно компактно.

— По результатам двух матчей сборной России на Евро-2020 вы довольны нашей командой? Может, хотелось большего?

— Честно, мне вообще все равно, какое вчера было качество игры. Повторюсь, важно было взять три очка и обеспечить себе шансы идти дальше. На таких турнирах вообще не важен уровень игры. На первом месте стоит результат. Хотя, конечно, ребята и тренерский штаб думают о том, как играть более разнообразно и активно в атаке. Но вчера важно было сыграть на ноль и забить один мяч. Мы это сделали. Я вас уверяю, вы не вспомните, как эта сборная играла с финнами, если мы будем в 1/8 или четвертьфинале. Хотелось бы играть красиво. Но если мы этого раньше не делали, то зачем сейчас требовать? Ребята в одночасье не смогут перестроиться. Самое главное — результат. Он есть, что радует.

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Бельгия одержала волевую победу в матче с Данией

— В ключевом для нас матче сборная Дании осталась без Эриксена. Это дает нам какое-то дополнительное преимущество?

— Мы и с Эриксеном сможем обыграть Данию. Все зависит от того, с каким очковым багажом подойдет Дания к этому матчу. Единственное, что нас должно беспокоить — играем на выезде, где мы себя не очень комфортно чувствуем. В остальном, мы хозяева положения. В данный момент мы можем спокойно сыграть на ничью.

— Сегодняшняя сборная России может претендовать на какие-то результаты?

— На 1/8 мы уже претендуем. На четвертьфинал тоже, почему нет. Все зависит от того, кто нам попадется. Исходя из последнего чемпионата мира-2018, даже попадая на топовую сборную в виде Испании — мы можем ее проходить. Вполне можем в четвертьфинал попасть, ничего тут нет такого.

— Кто сейчас фаворит на победу в Евро-2020?

— Мы сыграли по одному матчу. Как можно сейчас судить? Естественно, Франция и Германия. Все будет зависеть от того, сколько они очков наберут. Италия здорово выглядит. Всегда есть пять-шесть команд, которые ведут борьбу за победу на Евро.

— Есть ли какой-то игрок, за которым персонально следите?

— Нет, таких нет.

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Италия
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