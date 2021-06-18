Оранжевое возвращение. Нидерланды вышли в плей-офф крупного турнира впервые с ЧМ-2014

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Дания - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
12.06ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
12.06ЗавершенДания0Финляндия1
Группа B
тв
12.06ЗавершенБельгия3Россия0
Группа D
тв
13.06ЗавершенАнглия1Хорватия0
Группа C
тв
13.06ЗавершенАвстрия3Македония1
Группа C
тв
13.06ЗавершенНидерланды3Украина2
Группа D
тв
14.06ЗавершенШотландия0Чехия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенПольша1Словакия2
Группа E
тв
14.06ЗавершенИспания0Швеция0
Группа F
тв
15.06ЗавершенВенгрия0Португалия3
Группа F
тв
15.06ЗавершенФранция1Германия0
Группа B
тв
16.06ЗавершенФинляндия0Россия1
Группа A
тв
16.06ЗавершенТурция0Уэльс2
Группа A
тв
16.06ЗавершенИталия3Швейцария0
Группа C
тв
17.06ЗавершенУкраина2Македония1
Группа B
тв
17.06ЗавершенДания1Бельгия2
Группа C
тв
17.06ЗавершенНидерланды2Австрия0
Группа E
тв
16:00Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
19:00Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
22:00Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
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2
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4
Дания
20
Группа A
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3
Швейцария
21
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Турция
20
Группа C
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Нидерланды
26
2
Украина
23
3
Австрия
23
4
Македония
20
Группа D
1
Чехия
13
2
Англия
13
3
Хорватия
10
4
Шотландия
10
Группа E
1
Словакия
13
2
Швеция
11
3
Испания
11
4
Польша
10
Группа F
1
Португалия
13
2
Франция
13
3
Германия
10
4
Венгрия
10
00:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Оранжевое возвращение. Нидерланды вышли в плей-офф крупного турнира впервые с ЧМ-2014

Голландцы уверенно разобрались с Австрией — 2:0.

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Источник: AFP 2021

После возрождения оранжевой сборной имени Роналда Кумана наблюдать за работой Франка де Бура какое-то время было мучительно больно. Он здорово начинал тренерскую карьеру в «Аяксе», взяв четыре подряд чемпионских титула, однако игра амстердамцев становилась все более скучной. На смену победам над «Барселоной» и «МЮ» пришли регулярные осечки в еврокубках, а потом де Бур провалился в «Интере», «Кристал Пэлас» и даже в «Атланте Юнайтед», на тот момент действующем обладателе золота МЛС.

В национальной команде все тоже началось достаточно скромно — с четырех матчей без побед, а отбор на ЧМ-2022 в марте стартовал с 2:4 от Турции. Но, как ни странно, к европейскому первенству де Бур подготовил задорный и тактически гибкий коллектив, пытающийся максимально маскировать очевидные в силу отсутствия ван Дейка проблемы в центре обороны. Так что даже возвращение в строй де Лигта не заставило отказаться от расстановки с тремя центральными защитниками.

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Очевидный плюс этой схемы, которую в Нидерландах с их фанатичной приверженность к 4−3−3 многие не принимают, — развязанные руки латералей. В 1-м туре Дюмфрис разрывал украинцев. Во 2-м футболист ПСВ заставил новичка «Реала» Алабу неосторожно сфолить на себе на углу штрафной (австриец наступил сопернику на ногу) и заработал пенальти, назначенный после подсказки ВАР. Наконец, именно Дюмфрис снял все вопросы об исходе игры, завершив блестящую комбинацию с участием Депая и Малена. Забивал Дензел, как заправский фланговый форвард, так что истинно голландская расстановка никуда не делась.

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Она трансформируется за счет активности крайних защитников. Просто Дюмфрис затмевает действующего на противоположном фланге ван Анхолта, хотя тот тоже неплохо подключается вперед. Самый яркий момент с его участие пришелся на концовку первого тайма, когда лишь оказавшийся на линии удара Вайналдума австриец предотвратил еще одно взятие ворот.

В принципе при должной реализации голландцы наиграли на перевес в несколько мячей еще к перерыву. Один Депай был близок к хет-трику, но ограничился безупречно исполненным пенальти. Для нынешнего Евро с вратарскими подвигами это, к слову, заметное событие. А в исполнении Депая — дежурное. С начала года в семи матчах за сборную у Мемфиса 6 мячей и 3 результативных передачи, что радует и де Бура, и его предшественника Кумана, который посетил встречу на «Йохан Кройф Арене», а в ближайшее время ждет «десятку» оранжевых уже на «Камп Ноу».

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Если, конечно, Депая не перехватят так же, как договаривавшегося с «Барселоной» в течение месяца, но в итоге получившего от «ПСЖ» более внушительный контракт Вайналдума. Куману точно не потребовалось бы много времени на встраивание бывшего игрока «Ливерпуля» в сине-гранатовые схемы, потому что в сборной капитан понимает Френки де Йонга почти на телепатическом уровне. А трудяга де Рон здорово цементирует центральную ось, вокруг которой строится вся система.

Для Нидерландов победы над Австрией — почти будничное событие. Нынешняя — седьмая подряд, а к маю 1990-го, когда случился последний на данный момент успех австрийцев, из нынешнего состава оранжевых родились только Блинд и 38-летний голкипер Стекеленбург. Зато к выходам голландцев в плей-офф крупных турниров нужно привыкать заново. После бронзы ЧМ-2014 они пропустили и предыдущий Евро, и чемпионат мира в России. После второй победы в группе можно с уверенностью констатировать — привычная нам оранжевая сборная вернулась в большую игру. И это здорово.

Нидерланды
2:0
Первый тайм: 1:0
Австрия
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Италия
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Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
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Англия
Англия
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Югославия
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Чехословакия
Чехословакия
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ФРГ
ФРГ
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Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
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Испания
Испания
2
Германия
Германия
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Турция
Турция
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Россия
Россия
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