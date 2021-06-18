Оранжевое возвращение. Нидерланды вышли в плей-офф крупного турнира впервые с ЧМ-2014
Голландцы уверенно разобрались с Австрией — 2:0.
Голландцы уверенно разобрались с Австрией — 2:0.
После возрождения оранжевой сборной имени Роналда Кумана наблюдать за работой Франка де Бура
В национальной команде все тоже началось достаточно скромно — с четырех матчей без побед, а отбор на ЧМ-2022 в марте стартовал с 2:4 от Турции. Но, как ни странно, к европейскому первенству де Бур подготовил задорный и тактически гибкий коллектив, пытающийся максимально маскировать очевидные в силу отсутствия ван Дейка проблемы в центре обороны. Так что даже возвращение в строй де Лигта не заставило отказаться от расстановки с тремя центральными защитниками.
Очевидный плюс этой схемы, которую в Нидерландах с их фанатичной приверженность к 4−3−3 многие не принимают, — развязанные руки латералей. В 1-м туре Дюмфрис разрывал украинцев. Во 2-м футболист ПСВ заставил новичка «Реала» Алабу неосторожно сфолить на себе на углу штрафной (австриец наступил сопернику на ногу) и заработал пенальти, назначенный после подсказки ВАР. Наконец, именно Дюмфрис снял все вопросы об исходе игры, завершив блестящую комбинацию с участием Депая и Малена. Забивал Дензел, как заправский фланговый форвард, так что истинно голландская расстановка никуда не делась.
Она трансформируется за счет активности крайних защитников. Просто Дюмфрис затмевает действующего на противоположном фланге ван Анхолта, хотя тот тоже неплохо подключается вперед. Самый яркий момент с его участие пришелся на концовку первого тайма, когда лишь оказавшийся на линии удара Вайналдума австриец предотвратил еще одно взятие ворот.
В принципе при должной реализации голландцы наиграли на перевес в несколько мячей еще к перерыву. Один Депай был близок к
Если, конечно, Депая не перехватят так же, как договаривавшегося с «Барселоной» в течение месяца, но в итоге получившего от «ПСЖ» более внушительный контракт Вайналдума. Куману точно не потребовалось бы много времени на встраивание бывшего игрока «Ливерпуля» в
Для Нидерландов победы над Австрией — почти будничное событие. Нынешняя — седьмая подряд, а к маю 1990-го, когда случился последний на данный момент успех австрийцев, из нынешнего состава оранжевых родились только Блинд и 38-летний голкипер Стекеленбург. Зато к выходам голландцев в